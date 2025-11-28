Pretresljivi prizori opustošenja najhujšega požara v zadnjih šestdeset letih

Neomejen dostop | že od 14,99€
Uničujoč požar v Hongkongu je v sredo zajel stanovanjsko sosesko Wang Fuk Court v predelu Tai Po. Po zadnjih podatkih je umrlo najmanj 94 ljudi, oblasti pa še vedno iščejo več sto pogrešanih v zoglenelih ostankih stolpnic.
Ogenj, ki se je razširil po gradbenih odrih, je povzročil najhujšo požarno katastrofo v mestu v zadnjih desetletjih.
Gosti črni dim se vije iz 32-nadstropnih stolpnic kompleksa Wang Fuk Court, kjer je ogenj izbruhnil na zunanjih bambusovih odrih med obnovitvenimi deli.
Plameni so zajeli sedem od osmih stanovanjskih blokov v kompleksu, ogenj pa se je zaradi močnega vetra in vnetljivih materialov izjemno hitro razširil.
Gasilci so se z ognjenimi zublji borili skoraj 24 ur, na terenu je posredovalo več kot 1000 pripadnikov gasilskih enot.
Preiskava je pokazala prisotnost gorljivih materialov, kot sta stiropor in plastična zaščitna mreža, ki nista ustrezala standardom požarne varnosti.
Iz prizadetih stavb so reševalci evakuirali približno 900 stanovalcev, ki so noč preživeli v začasnih zatočiščih in lokalnih skupnostnih centrih.
Policija je aretirala tri odgovorne osebe iz gradbenega podjetja Prestige Construction & Engineering Co., ki je izvajalo prenovo fasade.
Reševalne ekipe z svetilkami še vedno preiskujejo notranjost stanovanj, saj oblasti poročajo, da so v četrtek zjutraj izgubili stik z 279 osebami.
Bolnišnice so sprejele več kot 70 poškodovanih oseb, med katerimi so mnogi utrpeli opekline ali težave zaradi vdihavanja dima.
Izvršni vodja Hongkonga John Lee je napovedal ustanovitev sklada v višini 300 milijonov hongkonških dolarjev (približno 36,6 milijona evrov) za pomoč prizadetim prebivalcem. Vlada bo vsakemu prizadetemu gospodinjstvu izplačala tudi takojšnjo denarno pomoč.
