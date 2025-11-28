Pretresljivi prizori opustošenja najhujšega požara v zadnjih šestdeset letih

Uničujoč požar v Hongkongu je v sredo zajel stanovanjsko sosesko Wang Fuk Court v predelu Tai Po. Po zadnjih podatkih je umrlo najmanj 94 ljudi, oblasti pa še vedno iščejo več sto pogrešanih v zoglenelih ostankih stolpnic.

Ogenj, ki se je razširil po gradbenih odrih, je povzročil najhujšo požarno katastrofo v mestu v zadnjih desetletjih.

Požar je izbruhnil na bambusovih odrih in zaščitnih mrežah, ki so obdajale stavbe. FOTO: Tyrone Siu/Reuters

Gosti črni dim se vije iz 32-nadstropnih stolpnic kompleksa Wang Fuk Court, kjer je ogenj izbruhnil na zunanjih bambusovih odrih med obnovitvenimi deli.

Reševalci s svetilkami preiskujejo stanovanje za stanovanjem v upanju na preživele. FOTO: Philip Fong/AFP

Plameni so zajeli sedem od osmih stanovanjskih blokov v kompleksu, ogenj pa se je zaradi močnega vetra in vnetljivih materialov izjemno hitro razširil.

Oblasti bijejo bitko s časom, saj pogrešajo še več sto stanovalcev. FOTO: Dale De La Rey/AFP

Gasilci so se z ognjenimi zublji borili skoraj 24 ur, na terenu je posredovalo več kot 1000 pripadnikov gasilskih enot.

V uničujočem požaru, ki je izbruhnil v sredo, je umrlo najmanj 94 ljudi. FOTO: Tyrone Siu/Reuters

Preiskava je pokazala prisotnost gorljivih materialov, kot sta stiropor in plastična zaščitna mreža, ki nista ustrezala standardom požarne varnosti.

Tragedija je sprožila val ogorčenja nad varnostnimi standardi v gradbeništvu. FOTO: Tyrone Siu/Reuters

Iz prizadetih stavb so reševalci evakuirali približno 900 stanovalcev, ki so noč preživeli v začasnih zatočiščih in lokalnih skupnostnih centrih.

Voditelj Hongkonga John Lee je sporočil, da so izgubili stik z 279 ljudmi. FOTO: Tyrone Siu/Reuters

Policija je aretirala tri odgovorne osebe iz gradbenega podjetja Prestige Construction & Engineering Co., ki je izvajalo prenovo fasade.

Stanovanjski kompleks, zgrajen v osemdesetih letih, ni imel vgrajenih detektorjev dima. FOTO: Philip Fong/AFP

Reševalne ekipe z svetilkami še vedno preiskujejo notranjost stanovanj, saj oblasti poročajo, da so v četrtek zjutraj izgubili stik z 279 osebami.

Ognjeni zublji so zajeli sedem stolpnic v okrožju Tai Po. FOTO: Dale De La Rey/AFP

Bolnišnice so sprejele več kot 70 poškodovanih oseb, med katerimi so mnogi utrpeli opekline ali težave zaradi vdihavanja dima.

Gasilci so potrdili, da jim je uspelo ogenj v veliki meri pogasiti. FOTO: Tyrone Siu/Reuters

Izvršni vodja Hongkonga John Lee je napovedal ustanovitev sklada v višini 300 milijonov hongkonških dolarjev (približno 36,6 milijona evrov) za pomoč prizadetim prebivalcem. Vlada bo vsakemu prizadetemu gospodinjstvu izplačala tudi takojšnjo denarno pomoč.