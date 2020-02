Problem za AKK – turinška CDU noče na nove volitve

Preberite tudi:

Podpora skrajne desnice le dan po izvolitvi odnesla predsednika Turingije

REUTERS CDU se je po polomu v Turingiji znašla v težavah. Na sliki kanclerka Angela Merkel, predsednica CDU Annegret Kramp-Karrenbauer in vodja turinške CDU Mike Mohring. FOTO: Reuters



CDU po novih volitvah zdesetkana

Po dolgotrajnem in vročem nočnem kriznem sestanku predsednice CDUin vodje turinške CDUso morali v Berlinu priznati, da nimajo moči nad deželnimi poslanci. Mohring namreč ni pristal na nove volitve, ampak vztraja pri poskusu sestave nove vlade.To pomeni, da bo turinška CDU sicer podprla odstop predsednika vlade iz vrst liberalne FDP, ki je bil zaradi kontroverzne podpore Alternative za Nemčijo (AfD) primoran odstopiti že po vsega 24 urah , ne bo pa glasovala za razpis novih volitev. Za to je potrebna dvotretjinska večina parlamenta, ki pa je brez CDU na levem polu ne bodo mogli doseči. V strankah pretekle vladajoče koalicije Levice, SPD in Zelenih pri razpisu novih volitev vztrajajo.Ker je predsednica CDU Kramp-Karrenbauer že takoj po polomu na volitvah novega predsednika deželne vlade v Turingiji napovedala, da so edina pot naprej nove volitve, se je v javnosti oblikovalo mnenje, da AKK v stranki vajeti nima več v svojih rokah. To bo v stranki bržčas znova pogrelo razprave o tem, ali je AKK primerna predsednica za stranko, ki ji podpora med volivci upada.Vodstvo CDU se bo danes sestalo na kriznem srečanju, kjer bodo razpravljali o poti naprej v Turingiji. Mohring je ob prihodu na srečanje dejal, da so se v CDU v Turingiji zavzemali za stabilno vlado, ki bi jo sestavljali CDU, SDP, FDP in Zeleni, a za to ni bilo posluha. Iz te kombinacije bi seveda izpadla najmočnejša stranka v deželi, Levica, ki je zbrala skoraj tretjino vseh glasov. Mohring vztraja, da je polom v Turingiji krivda Levice,ki je vztrajala pri manjšinjski vladi.Najnovejše javnomnenjske raziskave kažejo, da bi volivci v Turingiji najbolj kaznovali CDU. Stranka bi izgubila skoraj polovico glasov in padla z 22 na vsega 12 odstotkov glasov. Levica bi bila največja zmagovalka, z dodatnih šest odstotnih točk volivcev, s čimer bi pobrala okoli 37 odstotkov vseh glasov. Liberalna FDP ne bi več prestopila praga za vstop v parlament, preostale stranke pa bi ohranile približno enak delež glasov.Spomnimo, Turingija je postala prvorazredna tema v Nemčiji, ker je Kemmerich na predsedniški stolček sedel s pomočjo glasov poslancev skrajno desne AfD, katere prvi glas v Turingiji je radikalni politikin CDU. V rdeče-rdeče-zeleni koaliciji, ki jo je doslej vodiliz Levice, so po tihem računali na to, da se bo od glasovanja vzdržalo nekaj poslance FDP in CDU in bi tako znova postavili, sicer manjšinsko vlado. A to se ni zgodilo. CDU je glasove raje namenila kandidatu FDP in s tem sedla v skupni čoln z AfD, ki je v tretjem krogu glasovanj žrtvovala svojega kandidata in enovito podprla Kemmericha.V AfD so pojasnili, da so s tem dosegli svoj cilj – preprečiti, da bi Turingiji znova vladal Rammelow. Ker so vedeli, da njihov kandidat je bo dobil podpore drugih strank, je bila to edina ustrezna taktika. In v to »zanko« sta se ujeli tudi v FDP in CDU. A da je takšen razplet povsem možen, so vedeli tako v FDP kot CDU, zato je prej kot za napako šlo za načrtno akcijo, ki pa se bo strankama najverjetneje vrnila kot bumerang s padcem podpore med volivci.