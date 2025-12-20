Italijanski medijski pretres: Negotova usoda La Repubblice in La Stampe

Minuli konec tedna je prvi mož Exorja, holdinga torinske dinastije Agnelli, zavrnil ponudbo kriptodružbe Tether za nakup večinskega deleža Juventusa. »Ekipa, naša zgodovina in naše vrednote niso naprodaj,« je bil jasen John Elkann. Medtem ko nogometni klub ostaja nedotakljiva družinska srebrnina, je založniška skupina Gedi – izdajateljica časnikov La Repubblica in La Stampa – Exorju očitno odveč. Holding se umika iz italijanskih medijev in se o prodaji Gedija dogovarja z grško skupino Antenna. Menjavo lastništva spremlja strah pred krčenjem redakcij ter posegi v uredniško usmeritev dnevnikov, ki sta med najbolj kritičnimi do vlade Giorgie Meloni.

Exor medijev ne prodaja prvič. Gospodarska družba v lasti družine Agnelli, zgodovinske lastnice avtomobilskega proizvajalca Fiat, se že dalj časa umika iz založniškega sveta. Posamezne medije je začela odprodajati kmalu po prevzemu skupine Gedi leta 2019. V tem času so novega lastnika dobili kultni tednik L'Espresso ter več regionalnih časopisov, med njimi tudi tržaški Il Piccolo in genovski Il Secolo XIX. Pred dnevi je novinarske kroge in javnost v zahodni sosedi zamajala javna skrivnost, da enaka usoda čaka tudi italijansko izdajo spletišča Huffington Post, radijske postaje m2o, Deejay in Capital ter drugi in tretji najbolj brani splošnopolitični dnevnik La Repubblica in La Stampa. Elkann je zaposlenim potrdil, da je podpisal ekskluziven predhodni dogovor o prodaji grškemu mogotcu Todorisu Kiriakuju v vrednosti 140 milijonov evrov.

Dosedanji lastnik časnikov John Elkann je zaposlenim potrdil, da je podpisal ekskluziven predhodni dogovor o prodaji grškemu mogotcu Todorisu Kiriakuju v vrednosti 140 milijonov evrov. FOTO: Daniele Mascolo/Reuters

»Celotna operacija se je začela pred več meseci. Lastniki so vse skupaj prikrivali in sindikatu do pred dvema tednoma zatrjevali, da ni nobenih pogajanj ali dogovora. Nato smo iz časopisov izvedeli, da pogajanja ne le obstajajo, ampak so že tako rekoč pred koncem,« je v pogovoru za Delo poudarila Zita Dazzi, članica uredniška odbora La Repubblice, ki je most med novinarji in upravo podjetja.

Približno 1300 zaposlenih v medijih skupine Gedi spremlja prodajo s tesnobo in negotovostjo. Po besedah sogovornice je ozračje v redakciji časnika, v katerem dela več kot 30 let, napeto predvsem zaradi pričakovanih odpuščanj in krčenja stroškov, saj se prihodki tiskanih medijev – podobno kot drugod po Evropi – nižajo. Skrb še poglabljajo pomanjkanje transparentnosti in informacij ter politično ozadje najverjetnejšega novega lastnika.

Delovna mesta in identiteta časnikov

Kiriaku je bil v Italiji do nedavnega neznan. Mediji 51-letnega poslovneža opisujejo kot člana vplivne ladjarske družine z velikimi nepremičninskimi interesi, ki je v zadnjih letih zgradil razvejeno mednarodno avdiovizualno mrežo. Znano je, da se Grk giblje v vplivnih političnih krogih; maja lani je bil med povabljenci na ekskluzivni državni večerji, ki jo je v Katarju gostil ameriški predsednik Donald Trump, v Washingtonu pa je član mislišča Atlantic Council, ki je septembra lani pripravilo dogodek, na katerem je na daljavo sodelovala tudi Giorgia Meloni.

Mogotec je poleg nekaterih zahodnih voditeljev v tesnih odnosih z zalivskimi državami. Leta 2022 je savdski javni investicijski sklad Pif, ki mu predseduje prestolonaslednik Mohamed bin Salman, pridobil 30-odstotni delež v skupini Antenna. Kronskega princa so ameriške obveščevalne službe povezale z odreditvijo umora novinarja Washington Posta Džamala Hašodžija v Istanbulu leta 2018. V družbi Antenna poudarjajo, da ta naložba ne zadeva prevzema skupine Gedi.

La Repubblica in La Stampa sta drugi in tretji najbolj prodajani časnik v Italiji. FOTO: Gašper Završnik

Kiriakujeve ekonomske in politične vezi povzročajo pomisleke in strah za prihodnjo uredniško neodvisnost italijanskih medijev. »Ker vemo, da gre za desničarja, blizu Trumpu in suverenističnim krogom, hkrati pa poslovno povezanega s Savdijci, obstaja strah, da se bodo tisti, ki bodo ostali pri La Repubblici, znašli v delovnem okolju, ki bi lahko spremenilo identiteto,« je dejala Zita Dazzi. »Lahko si predstavljate, kaj bi to pomenilo, saj ima naš časopis od začetka jasno identiteto, ki jo zgodovinsko umešča na levico. Zamisel, da bi dobil novega lastnika z drugačnimi cilji, vzbuja resno zaskrbljenost.«

Predstavniki zaposlenih od novega lastnika zahtevajo predvsem jasna pojasnila o njegovih namenih ter trdna jamstva za ohranitev delovnih mest in uredniško avtonomijo. Ključna je vključitev varovalne klavzule v kupoprodajno pogodbo, ki bi vsaj za dve leti preprečila odpuščanja, ter zaveza, da se identiteta kupljenih medijev ne bo bistveno spremenila. »Nimamo predsodkov, v tem smislu tudi trenutni lastnik ni idealen – navsezadnje nas želi prodati in mu za La Repubblico pravzaprav ni mar. Ne gre za to, da bi hoteli preprečiti posel, temveč bi radi vedeli, s kakšnimi nameni ta grški milijarder kupuje La Repubblico in La Stampo,« je izpostavila Zita Dazzi in napovedala, da bodo v uredništvih obeh časnikov nadaljevali stavko, obenem so do nadaljnjega zamrznili posebne uredniške projekte.

Še ena slaba novica

»Jasno je, da bi vstop tujega založniškega koncerna v Italijo lahko pomenil veliko tveganje za neodvisnost obeh časnikov in vsakega novinarja posebej,« je za Delo poudarila generalna sekretarka Nacionalne zveze italijanskih novinarjev (FNSI) Alessandra Costante. S takšno oceno se je strinjala tudi Roberta Carlini, docentka na Centru za pluralnost in svobodo medijev, ki deluje v okviru Evropskega univerzitetnega inštituta v Firencah. Po njenem mnenju zaradi pomanjkanja verodostojnih informacij o grškem interesentu nevarnosti izhajajo iz treh dejavnikov.

Kot prvega je izpostavila preplet poslovnih interesov. Morebitni novi lastnik namreč ni klasični založnik, temveč je družba z dejavnostmi na več področjih, kar bi lahko vplivalo na uredniško neodvisnost. Drugi dejavnik tveganja je nejasna in netransparentna lastniška struktura Antenne, tretji je povezan z neznankami o njihovem poslovnem načrtu, na kar opozarjajo tudi novinarji.

INFOGRAFIKA: Delo

Ker Kiriaku nima izkušenj s časopisi in je njegov medijski imperij skoraj izključno osredotočen na avdiovizualni sektor, ne pojenjajo ugibanja o dejanskih razlogih za prevzem. Po poročanju La Stampe naj bi potencialni kupec jasno izrazil, da ga torinski dnevnik ne zanima, zato zanj išče drugega morebitnega založnika. Primarni cilj grškega mogotca naj bi bile predvsem radijske postaje, ki poslujejo z dobičkom in bi lahko bile odskočna deska za poznejši vstop na italijanski televizijski trg. »Vprašanje je, zakaj si sploh želijo kupiti La Repubblico, La Stampo in radijske postaje. Morda jih bolj zanimajo radii kot časopisi ali pa gre morda za poskus vplivanja na vlado,« je za Delo povedala Roberta Carlini.

Negotova prihodnost in morebitna instrumentalizacija osrednjih tiskanih medijev sta velik udarec za že tako prekarno stanje medijskega pluralizma v naši zahodni sosedi. »Ta primer še poglablja elemente tveganja, ki so že prisotni: nacionalna radiotelevizija Rai je pod nadzorom [vladne] politike, avdiovizualni trg je močno koncentriran, časopisi so ekonomsko zelo šibki,« je pojasnila sogovornica.

Zgodovinska teža časnikov

Solidarnost z novinarji in pozive k zagotovitvi neodvisnosti medijev, ki naj bi dobili novega lastnika, je slišati iz različnih delov javnosti in političnega prostora. Takšni odzivi kažejo zgodovinsko težo in vlogo, ki jo imata časnika v italijanskem javnem prostoru.

La Repubblico sta pred pol stoletja ustanovila Carlo Caracciolo in Eugenio Scalfari, ki je bil tudi njen prvi odgovorni urednik. To je bil čas, ko je bila večina časnikov v državi pod vplivom desnosredinske krščanske demokracije, levi del javnosti so nagovarjala strankarska glasila. La Repubblica je nastala z idejo, da bi tudi progresivna javnost dobila neodvisni dnevnik. »Bila je velika novost v italijanskem tisku,« je poudaril Paolo Mancini, profesor sociologije komuniciranja na Univerzi v Perugii. »Do pred nekaj leti je bila najvplivnejši časnik v državi, čeprav je imela manjšo naklado kot Corriere della Sera.«

Družina Agnelli prodaja skupino Gedi grškemu mogotcu. FOTO: Gabriel Bouys/Afp

Vlogo psa čuvaja je La Repubblica odigrala med političnim vzponom in vladavino pokojnega Silvia Berlusconija. Ko je ta sredi devetdesetih let ustanovil stranko Naprej Italija in vstopil v politiko, je bil časnik osrednji glas politične in družbene opozicije proti voditelju, ki je svojo moč gradil tudi z zajetnim medijskem imperijem.

Še precej daljšo tradicijo od rimskega dnevnika ima torinska La Stampa, ki ima izrazitejši lokalni značaj, a ji je kljub temu uspelo ohraniti relevantnost na nacionalni ravni. »Njen vpliv je bil velik zlasti med politično in intelektualno elito,« je poudarila Roberta Carlini. »Čeprav je imela manjši doseg kot La Repubblica, je bila pomemben akter politične razprave.«

Agnellijevi so kupili La Repubblico leta 2019, La Stampa pa je z vplivno torinsko družino povezana skoraj stoletje. Toda kriza v medijskem sektorju je z upravljavskimi zdrsi vplivno družino sčasoma pripeljala do odločitve za odpoved celotnemu medijskemu konglomeratu. »Glavni razlog [za prodajo] je, da je medijski posel, zlasti časopisni, v Italiji nedonosen. Morda menijo, da trenda ni več mogoče obrniti ali da medijev ne potrebujejo več kot orodje za poseganje v javni diskurz,« je razmišljala Roberta Carlini. »V preteklosti je lahko lastništvo časnika pomagalo pri ustvarjanju statusa, danes pa se je Exor odločil, da to zanje nima več prave vrednosti.«

Po oceni strokovnjakinje bi prevzem skupine Gedi lahko prinesel presojo italijanskega organa za medije in komunikacije Agcom, ki bi na podlagi 22. člena evropskega akta o svobodi medijev ocenil vpliv posla na medijski pluralizem in uredniško neodvisnost.

Izkušnje iz Srbije in Slovenije Del odgovora, kaj lahko pričakujejo italijanski mediji, ki se bodo znašli v orbiti grškega poslovneža, ponujajo prakse iz drugih držav. Kiriaku je prek skupine Antenna prisoten v medijih v Grčiji, na Cipru, v Turčiji, Avstraliji, ZDA in vzhodni Evropi. V prejšnjem desetletju je kot solastnik Planet TV vstopil tudi na slovenski trg, prav tako se je pod njegovim okriljem v tem času znašlo več srbskih medijev. Iz obeh držav se je družba pozneje umaknila. »Nauk iz Srbije je jasen. Tam Antenna definitivno ni bila med lastniki, ki bi podpirali ali spodbujali kritično neodvisno novinarstvo,« je pojasnil strokovnjak za medije z ljubljanske fakultete za družbene vede Marko Milosavljević. »Srbska izkušnja kaže predvsem, da si želijo biti do oblasti, diplomatsko rečeno, konstruktivni, marsikdo bi rekel priliznjeni, verjetno zaradi gospodarskih ali kakšnih drugih interesov.« Nekoliko drugače se je razpletla grška prisotnost na slovenskem trgu, pa vendar je bilo tudi pri nas opaziti navezavo s takratno oblastjo. »Planet TV je nastal najprej kot kot projekt državnega Telekoma v času vlade Janeza Janše in tej politično opciji je bila odkrito naklonjena tudi upravljavska in uredniška politika,« je spomnil Milosavljević. »Vstop Antenne je omogočil predvsem, da se je družba poskušala izviti iz imidža provladnega medija, pri čemer naj bi tuja investicija dokazovala nekakšno nevtralnost in finančno neodvisnost.«

