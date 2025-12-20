  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronikaEU 20 letEvropa izbira

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dobro jutro!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Svet

    Italijanski medijski pretres: Negotova usoda La Repubblice in La Stampe

    Menjavo lastništva La Reppublice in La Stampe spremlja bojazen pred posegi v uredniško usmeritev dnevnikov, kritičnih do vlade Giorgie Meloni.
    Solidarnost z novinarji in pozive k zagotovitvi neodvisnosti medijev, ki naj bi dobili novega lastnika, je slišati iz različnih delov javnosti in političnega prostora. FOTO: Gašper Završnik
    Galerija
    Solidarnost z novinarji in pozive k zagotovitvi neodvisnosti medijev, ki naj bi dobili novega lastnika, je slišati iz različnih delov javnosti in političnega prostora. FOTO: Gašper Završnik
    Gašper Završnik
    20. 12. 2025 | 05:00
    12:53
    A+A-

    Minuli konec tedna je prvi mož Exorja, holdinga torinske dinastije Agnelli, zavrnil ponudbo kriptodružbe Tether za nakup večinskega deleža Juventusa. »Ekipa, naša zgodovina in naše vrednote niso naprodaj,« je bil jasen John Elkann. Medtem ko nogometni klub ostaja nedotakljiva družinska srebrnina, je založniška skupina Gedi – izdajateljica časnikov La Repubblica in La Stampa – Exorju očitno odveč. Holding se umika iz italijanskih medijev in se o prodaji Gedija dogovarja z grško skupino Antenna. Menjavo lastništva spremlja strah pred krčenjem redakcij ter posegi v uredniško usmeritev dnevnikov, ki sta med najbolj kritičnimi do vlade Giorgie Meloni.

    image_alt
    Medijska svoboda pod Giorgio Meloni: tožbe, vohunjenje in cenzura

    Exor medijev ne prodaja prvič. Gospodarska družba v lasti družine Agnelli, zgodovinske lastnice avtomobilskega proizvajalca Fiat, se že dalj časa umika iz založniškega sveta. Posamezne medije je začela odprodajati kmalu po prevzemu skupine Gedi leta 2019. V tem času so novega lastnika dobili kultni tednik L'Espresso ter več regionalnih časopisov, med njimi tudi tržaški Il Piccolo in genovski Il Secolo XIX. Pred dnevi je novinarske kroge in javnost v zahodni sosedi zamajala javna skrivnost, da enaka usoda čaka tudi italijansko izdajo spletišča Huffington Post, radijske postaje m2o, Deejay in Capital ter drugi in tretji najbolj brani splošnopolitični dnevnik La Repubblica in La Stampa. Elkann je zaposlenim potrdil, da je podpisal ekskluziven predhodni dogovor o prodaji grškemu mogotcu Todorisu Kiriakuju v vrednosti 140 milijonov evrov.

    Dosedanji lastnik časnikov John Elkann je zaposlenim potrdil, da je podpisal ekskluziven predhodni dogovor o prodaji grškemu mogotcu Todorisu Kiriakuju v vrednosti 140 milijonov evrov. FOTO: Daniele Mascolo/Reuters
    Dosedanji lastnik časnikov John Elkann je zaposlenim potrdil, da je podpisal ekskluziven predhodni dogovor o prodaji grškemu mogotcu Todorisu Kiriakuju v vrednosti 140 milijonov evrov. FOTO: Daniele Mascolo/Reuters

    »Celotna operacija se je začela pred več meseci. Lastniki so vse skupaj prikrivali in sindikatu do pred dvema tednoma zatrjevali, da ni nobenih pogajanj ali dogovora. Nato smo iz časopisov izvedeli, da pogajanja ne le obstajajo, ampak so že tako rekoč pred koncem,« je v pogovoru za Delo poudarila Zita Dazzi, članica uredniška odbora La Repubblice, ki je most med novinarji in upravo podjetja.

    Približno 1300 zaposlenih v medijih skupine Gedi spremlja prodajo s tesnobo in negotovostjo. Po besedah sogovornice je ozračje v redakciji časnika, v katerem dela več kot 30 let, napeto predvsem zaradi pričakovanih odpuščanj in krčenja stroškov, saj se prihodki tiskanih medijev – podobno kot drugod po Evropi – nižajo. Skrb še poglabljajo pomanjkanje transparentnosti in informacij ter politično ozadje najverjetnejšega novega lastnika.

    Delovna mesta in identiteta časnikov

    Kiriaku je bil v Italiji do nedavnega neznan. Mediji 51-letnega poslovneža opisujejo kot člana vplivne ladjarske družine z velikimi nepremičninskimi interesi, ki je v zadnjih letih zgradil razvejeno mednarodno avdiovizualno mrežo. Znano je, da se Grk giblje v vplivnih političnih krogih; maja lani je bil med povabljenci na ekskluzivni državni večerji, ki jo je v Katarju gostil ameriški predsednik Donald Trump, v Washingtonu pa je član mislišča Atlantic Council, ki je septembra lani pripravilo dogodek, na katerem je na daljavo sodelovala tudi Giorgia Meloni.

    Mogotec je poleg nekaterih zahodnih voditeljev v tesnih odnosih z zalivskimi državami. Leta 2022 je savdski javni investicijski sklad Pif, ki mu predseduje prestolonaslednik Mohamed bin Salman, pridobil 30-odstotni delež v skupini Antenna. Kronskega princa so ameriške obveščevalne službe povezale z odreditvijo umora novinarja Washington Posta Džamala Hašodžija v Istanbulu leta 2018. V družbi Antenna poudarjajo, da ta naložba ne zadeva prevzema skupine Gedi.

    La Repubblica in La Stampa sta drugi in tretji najbolj prodajani časnik v Italiji. FOTO: Gašper Završnik
    La Repubblica in La Stampa sta drugi in tretji najbolj prodajani časnik v Italiji. FOTO: Gašper Završnik

    Kiriakujeve ekonomske in politične vezi povzročajo pomisleke in strah za prihodnjo uredniško neodvisnost italijanskih medijev. »Ker vemo, da gre za desničarja, blizu Trumpu in suverenističnim krogom, hkrati pa poslovno povezanega s Savdijci, obstaja strah, da se bodo tisti, ki bodo ostali pri La Repubblici, znašli v delovnem okolju, ki bi lahko spremenilo identiteto,« je dejala Zita Dazzi. »Lahko si predstavljate, kaj bi to pomenilo, saj ima naš časopis od začetka jasno identiteto, ki jo zgodovinsko umešča na levico. Zamisel, da bi dobil novega lastnika z drugačnimi cilji, vzbuja resno zaskrbljenost.«

    Predstavniki zaposlenih od novega lastnika zahtevajo predvsem jasna pojasnila o njegovih namenih ter trdna jamstva za ohranitev delovnih mest in uredniško avtonomijo. Ključna je vključitev varovalne klavzule v kupoprodajno pogodbo, ki bi vsaj za dve leti preprečila odpuščanja, ter zaveza, da se identiteta kupljenih medijev ne bo bistveno spremenila. »Nimamo predsodkov, v tem smislu tudi trenutni lastnik ni idealen – navsezadnje nas želi prodati in mu za La Repubblico pravzaprav ni mar. Ne gre za to, da bi hoteli preprečiti posel, temveč bi radi vedeli, s kakšnimi nameni ta grški milijarder kupuje La Repubblico in La Stampo,« je izpostavila Zita Dazzi in napovedala, da bodo v uredništvih obeh časnikov nadaljevali stavko, obenem so do nadaljnjega zamrznili posebne uredniške projekte.

    Še ena slaba novica

    »Jasno je, da bi vstop tujega založniškega koncerna v Italijo lahko pomenil veliko tveganje za neodvisnost obeh časnikov in vsakega novinarja posebej,« je za Delo poudarila generalna sekretarka Nacionalne zveze italijanskih novinarjev (FNSI) Alessandra Costante. S takšno oceno se je strinjala tudi Roberta Carlini, docentka na Centru za pluralnost in svobodo medijev, ki deluje v okviru Evropskega univerzitetnega inštituta v Firencah. Po njenem mnenju zaradi pomanjkanja verodostojnih informacij o grškem interesentu nevarnosti izhajajo iz treh dejavnikov.

    Kot prvega je izpostavila preplet poslovnih interesov. Morebitni novi lastnik namreč ni klasični založnik, temveč je družba z dejavnostmi na več področjih, kar bi lahko vplivalo na uredniško neodvisnost. Drugi dejavnik tveganja je nejasna in netransparentna lastniška struktura Antenne, tretji je povezan z neznankami o njihovem poslovnem načrtu, na kar opozarjajo tudi novinarji.

    INFOGRAFIKA: Delo
    INFOGRAFIKA: Delo

    Ker Kiriaku nima izkušenj s časopisi in je njegov medijski imperij skoraj izključno osredotočen na avdiovizualni sektor, ne pojenjajo ugibanja o dejanskih razlogih za prevzem. Po poročanju La Stampe naj bi potencialni kupec jasno izrazil, da ga torinski dnevnik ne zanima, zato zanj išče drugega morebitnega založnika. Primarni cilj grškega mogotca naj bi bile predvsem radijske postaje, ki poslujejo z dobičkom in bi lahko bile odskočna deska za poznejši vstop na italijanski televizijski trg. »Vprašanje je, zakaj si sploh želijo kupiti La Repubblico, La Stampo in radijske postaje. Morda jih bolj zanimajo radii kot časopisi ali pa gre morda za poskus vplivanja na vlado,« je za Delo povedala Roberta Carlini.

    Negotova prihodnost in morebitna instrumentalizacija osrednjih tiskanih medijev sta velik udarec za že tako prekarno stanje medijskega pluralizma v naši zahodni sosedi. »Ta primer še poglablja elemente tveganja, ki so že prisotni: nacionalna radiotelevizija Rai je pod nadzorom [vladne] politike, avdiovizualni trg je močno koncentriran, časopisi so ekonomsko zelo šibki,« je pojasnila sogovornica.

    Zgodovinska teža časnikov

    Solidarnost z novinarji in pozive k zagotovitvi neodvisnosti medijev, ki naj bi dobili novega lastnika, je slišati iz različnih delov javnosti in političnega prostora. Takšni odzivi kažejo zgodovinsko težo in vlogo, ki jo imata časnika v italijanskem javnem prostoru.

    La Repubblico sta pred pol stoletja ustanovila Carlo Caracciolo in Eugenio Scalfari, ki je bil tudi njen prvi odgovorni urednik. To je bil čas, ko je bila večina časnikov v državi pod vplivom desnosredinske krščanske demokracije, levi del javnosti so nagovarjala strankarska glasila. La Repubblica je nastala z idejo, da bi tudi progresivna javnost dobila neodvisni dnevnik. »Bila je velika novost v italijanskem tisku,« je poudaril Paolo Mancini, profesor sociologije komuniciranja na Univerzi v Perugii. »Do pred nekaj leti je bila najvplivnejši časnik v državi, čeprav je imela manjšo naklado kot Corriere della Sera

    Družina Agnelli prodaja skupino Gedi grškemu mogotcu. FOTO: Gabriel Bouys/Afp 
    Družina Agnelli prodaja skupino Gedi grškemu mogotcu. FOTO: Gabriel Bouys/Afp 

    Vlogo psa čuvaja je La Repubblica odigrala med političnim vzponom in vladavino pokojnega Silvia Berlusconija. Ko je ta sredi devetdesetih let ustanovil stranko Naprej Italija in vstopil v politiko, je bil časnik osrednji glas politične in družbene opozicije proti voditelju, ki je svojo moč gradil tudi z zajetnim medijskem imperijem.

    Še precej daljšo tradicijo od rimskega dnevnika ima torinska La Stampa, ki ima izrazitejši lokalni značaj, a ji je kljub temu uspelo ohraniti relevantnost na nacionalni ravni. »Njen vpliv je bil velik zlasti med politično in intelektualno elito,« je poudarila Roberta Carlini. »Čeprav je imela manjši doseg kot La Repubblica, je bila pomemben akter politične razprave.«

    Agnellijevi so kupili La Repubblico leta 2019, La Stampa pa je z vplivno torinsko družino povezana skoraj stoletje. Toda kriza v medijskem sektorju je z upravljavskimi zdrsi vplivno družino sčasoma pripeljala do odločitve za odpoved celotnemu medijskemu konglomeratu. »Glavni razlog [za prodajo] je, da je medijski posel, zlasti časopisni, v Italiji nedonosen. Morda menijo, da trenda ni več mogoče obrniti ali da medijev ne potrebujejo več kot orodje za poseganje v javni diskurz,« je razmišljala Roberta Carlini. »V preteklosti je lahko lastništvo časnika pomagalo pri ustvarjanju statusa, danes pa se je Exor odločil, da to zanje nima več prave vrednosti.«

    Po oceni strokovnjakinje bi prevzem skupine Gedi lahko prinesel presojo italijanskega organa za medije in komunikacije Agcom, ki bi na podlagi 22. člena evropskega akta o svobodi medijev ocenil vpliv posla na medijski pluralizem in uredniško neodvisnost.

    Izkušnje iz Srbije in Slovenije

    Del odgovora, kaj lahko pričakujejo italijanski mediji, ki se bodo znašli v orbiti grškega poslovneža, ponujajo prakse iz drugih držav. Kiriaku je prek skupine Antenna prisoten v medijih v Grčiji, na Cipru, v Turčiji, Avstraliji, ZDA in vzhodni Evropi. V prejšnjem desetletju je kot solastnik Planet TV vstopil tudi na slovenski trg, prav tako se je pod njegovim okriljem v tem času znašlo več srbskih medijev. Iz obeh držav se je družba pozneje umaknila.

    »Nauk iz Srbije je jasen. Tam Antenna definitivno ni bila med lastniki, ki bi podpirali ali spodbujali kritično neodvisno novinarstvo,« je pojasnil strokovnjak za medije z ljubljanske fakultete za družbene vede Marko Milosavljević. »Srbska izkušnja kaže predvsem, da si želijo biti do oblasti, diplomatsko rečeno, konstruktivni, marsikdo bi rekel priliznjeni, verjetno zaradi gospodarskih ali kakšnih drugih interesov.«

    Nekoliko drugače se je razpletla grška prisotnost na slovenskem trgu, pa vendar je bilo tudi pri nas opaziti navezavo s takratno oblastjo. »Planet TV je nastal najprej kot kot projekt državnega Telekoma v času vlade Janeza Janše in tej politično opciji je bila odkrito naklonjena tudi upravljavska in uredniška politika,« je spomnil Milosavljević. »Vstop Antenne je omogočil predvsem, da se je družba poskušala izviti iz imidža provladnega medija, pri čemer naj bi tuja investicija dokazovala nekakšno nevtralnost in finančno neodvisnost.«

    _______________

    / Foto Delo
    / Foto Delo
     Članek je objavljen v okviru projekta SOS4Democracy, v katerem sodeluje medijska hiša Delo.

    Projekt je prejel sredstva iz programa Evropske unije za raziskave in inovacije Horizon Europe (št. pogodbe 101119678). Izražena stališča in mnenja pripadajo avtorju in ne odražajo nujno stališč in mnenj Evropske unije ali Evropske izvajalske agencije za raziskave (REA). Zanje ne moreta biti odgovorna niti Evropska unija niti organ, ki financira akcijo.

    Sorodni članki

    Photo
    Novice  |  Svet
    Reportaža s festivala Bratov Italije

    V čudežni deželi Giorgie Meloni

    Stranka Bratje Italije, ki je izšla iz gibanja fašističnih veteranov, s festivalom Atreju utrjuje svojo podobo normalizirane konservativne sile.
    Gašper Završnik 13. 12. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Nedelo
    Pismo iz Rima

    Atentat, ki je razgalil dvoličnost Giorgie Meloni

    Eksplozija bombe pred hišo novinarja Sigfrida Ranuccija je simptom vse slabšega položaja medijske svobode v Italiji pod aktualno desničarsko vlado.
    Gašper Završnik 26. 10. 2025 | 09:00
    Preberite več
    Premium
    Sobotna priloga
    Nekdanji odgovorni urednik El Munda Intervju Intervju

    Temne plati novinarstva, o katerih mediji najraje molčimo

    Nekdanji urednik drugega največjega španskega splošnoinformativnega časnika El Mundo David Jiménez o pritiskih ter spregah politike, kapitala in medijev ter novinarstvu, ki je izgubilo svojo esenco.
    Gašper Završnik 31. 8. 2019 | 06:10
    Preberite več
    Premium
    Sobotna priloga
    Intervju

    Aleksander Čeferin: Salonski levičarji sovražijo bogate, obožujejo denar

    Z Aleksandrom Čeferinom smo govorili v Grosupljem. Zatrdil je, da je premlad za strica iz ozadja, čeprav je že dedek: večina resnih ljudi ne želi v politiko.
    Jernej Suhadolnik, Bojan Budja 19. 12. 2025 | 12:25
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    ZDA

    Nova razkritja postavljajo Trumpa v središče Epsteinovega sveta

    Jutri se izteče zakonski rok za objavo dokumentov, povezanih s pokojnim pedofilom.
    Jure Kosec 18. 12. 2025 | 18:10
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Virusi

    Zdravi otroci doma, bolni v vrtcih in šolah

    Iz vrtcev in šol v zadnjem obdobju prihajajo opozorila staršem, naj bolnih otrok ne vozijo v vrtec in šolo.
    Pija Kapitanovič 19. 12. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Polnil je koš

    LeBron James o Luki Dončiću: Tako prekleto dober je, da je že smešno

    Slovenski as pri Los Angeles Lakers je NBA poglavje pri jezernikih začel februarja prav proti tekmecem iz Salt Lake Cityja. V mesecu dni jim je nasul 115 točk.
    19. 12. 2025 | 08:30
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Magazin  |  Zanimivosti
    HEMOROIDI

    Ima jih vsak drugi odrasli. Kako jih lahko preprečite?

    Hemoroidi nam lahko hitro pokvarijo počutje, saj vplivajo na udobje pri sedenju, gibanju in celo pri najbolj vsakdanjih opravilih.
    Promo Delo 18. 12. 2025 | 10:46
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    DIGITALIZACIJA

    Kje v Sloveniji se obeta prva slovenska tovarna umetne inteligence?

    Direktorica Digitalizacije Telekoma Slovenije Ajda Brlec in direktor Izuma Dr. Aleš Bošnjak sta pojasnila uporabnosti umetne inteligence.
    1. 12. 2025 | 15:18
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Ko začutiš, da imaš ob sebi partnerja za zdravje, se sprostiš

    Mitja Plaznik je eden tistih Vzajemninih svetovalcev, ki jih ljudje ne pozabijo – ker ne ponudi le odgovora, ampak iskren občutek podpore.
    Promo Delo 15. 12. 2025 | 11:41
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Ganglion: kaj je, kako nastane in kako ga zdraviti

    Ste ob zapestju, na dlani ali stopalu opazili zatrdlino, ki v vas vzbuja nelagodje in vas skrbi, da bi lahko pomenila kaj resnejšega?
    Promo Delo 16. 12. 2025 | 09:16
    Preberite več
    Ne spreglejte
    VideoWall
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Nova pravila igre: Zakaj klasičen nakup energije ni več dovolj? (video)

    Slovenski energetski trg se v zadnjih letih spreminja tako intenzivno kot še nikoli do zdaj. Po ukinitvi net meteringa, ob uvedbi dinamičnih omrežnin in ob vse večjih urnih nihanjih cen postaja elektrika za številna podjetja manj predvidljiv strošek in bolj strateško vprašanje.
    Promo Delo 17. 12. 2025 | 09:45
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetja

    Skrb za zaposlene kot konkurenčna prednost

    Za podjetja so kadri ključni gradnik uspeha. Želijo možnosti za poklicni razvoj, fleksibilne delovne pogoje ter različne motivacijske spodbude.
    Marjana Kristan Fazarinc 11. 12. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Tehnološki velikani

    Nova infrastruktura umetne inteligence v Sloveniji

    Direktorica Digitalizacije Telekoma Slovenije Ajda Brlec in direktor Izuma Dr. Aleš Bošnjak sta pojasnila uporabnosti umetne inteligence.
    Delo uredništvo 8. 12. 2025 | 15:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Glavni direktor NLB Lease&Go

    NLB z lizingom podvojila obseg poslov na Hrvaškem

    Bilančno vsoto načrtujejo v petih letih podvojiti, v intervjuju pojasnjuje Marko Jerič, glavni direktor NLB Lease&Go.
    Nejc Gole 8. 12. 2025 | 06:49
    Preberite več

    Več iz teme

    ItalijamedijiLa Repubblicala stampaJohn ElkannMedijska svobodagirogia meloniSOS4Democracy

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Delova osebnost leta
    Delova osebnost leta 2025

    Začenja se finale za Delovo osebnost leta. Za koga boste glasovali?

    Še enkrat predstavljamo posameznike, ki so s svojim delom, talentom in požrtvovalnostjo zaznamovali letošnje leto.
    Delo 20. 12. 2025 | 05:03
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Reforma zdravstva

    Pristopi k zdravljenju zdravstva

    Odsotnost strukturiranega pristopa je eno glavnih, toda žal spregledanih področij v veliki meri zgrešenega reformiranja.
    20. 12. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Sobotna priloga
    Brice van de Walle, Mastercard Europe

    Številke na plačilnih karticah bodo kmalu preteklost

    Zlorab plačilnih kartic je vse več in tudi primerov, ko ljudje podatke, ki zlorabe omogočajo, posredujejo sami. Plačilna industrija odgovarja z novimi pristopi.
    Milka Bizovičar 20. 12. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Sobotna priloga
    Svet v skodelici čaja

    Država samskih moških: Zakaj kitajski starši hodijo na trg po neveste?

    V podkastu Svet v skodelici čaja Aljaž Vrabec sprašuje Zorano Baković o dogajanju na Kitajskem in v Aziji.
    20. 12. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Magazin  |  Vikend
    Vikend

    TV namig: Profesorica književnosti, ki se vtika v policijske primere

    Harry Wild je lahkotna, gledljiva kriminalna serija, ki stavi predvsem na karizmo glavne igralke Jane Seymour.
    20. 12. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Sobotna priloga
    Brice van de Walle, Mastercard Europe

    Številke na plačilnih karticah bodo kmalu preteklost

    Zlorab plačilnih kartic je vse več in tudi primerov, ko ljudje podatke, ki zlorabe omogočajo, posredujejo sami. Plačilna industrija odgovarja z novimi pristopi.
    Milka Bizovičar 20. 12. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Sobotna priloga
    Svet v skodelici čaja

    Država samskih moških: Zakaj kitajski starši hodijo na trg po neveste?

    V podkastu Svet v skodelici čaja Aljaž Vrabec sprašuje Zorano Baković o dogajanju na Kitajskem in v Aziji.
    20. 12. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Magazin  |  Vikend
    Vikend

    TV namig: Profesorica književnosti, ki se vtika v policijske primere

    Harry Wild je lahkotna, gledljiva kriminalna serija, ki stavi predvsem na karizmo glavne igralke Jane Seymour.
    20. 12. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    LIKE 2026: Postanite del ekskluzivne mednarodne zgodbe

    ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
    18. 12. 2025 | 13:01
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    OGREVANJE

    Več toplote z bistveno manjšo porabo energije

    Udobje doma danes pomeni več kot le prijetno temperaturo.
    Promo Delo 18. 12. 2025 | 14:45
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Vpogled v intimo in umetniško prakso Ulaya in Marine Abramović

    ART VITAL prinaša dve publikaciji, ki ju ljubitelji sodobne umetnosti ne smejo spregledati.
    Promo Delo 15. 12. 2025 | 10:50
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    ENERGIJA

    Cene se iz ure v uro spreminjajo (video)

    Slovenski energetski trg se v zadnjih letih spreminja tako intenzivno kot še nikoli do zdaj.
    Promo Delo 1. 12. 2025 | 09:45
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Prazniki

    Klasične rešitve so odpovedale, Pošta Slovenije v decembru ne dela več po starem

    Ste se že znašli v praznični gneči? Med nakupi, darili in obveznostmi se lahko hitro znajdemo v stiski s časom, zato so praktične rešitve še kako dobrodošle.
    Promo Delo 15. 12. 2025 | 09:19
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kdo so letošnji finalisti

    Dvaindvajset izjemno nadarjenih mladih predstavlja zgodbe o vztrajnosti, talentu in sanjah, ki oblikujejo prihodnost.
    Promo Delo 8. 12. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    ISO STANDARD

    Prehodno obdobje bo odločilno, zato se na spremembe pripravite pravočasno

    Mednarodni standardi za sisteme vodenja, ki jih uporabljajo organizacije po vsem svetu, vstopajo v novo fazo posodobitev.
    Promo Delo 1. 12. 2025 | 09:23
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Raziskava

    Trend je jasen: to je prva stvar, ki jo opazimo

    Rezultati potrošniške raziskave kažejo, da poleg ugodnih cen pomembno vlogo pri nakupu elektronike igrajo zmogljivost naprav in ugled blagovne znamke.
    Promo Delo 1. 12. 2025 | 10:05
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    PRAZNIČNE SLADICE

    Preprosto in slastno: klasika na malce drugačen način

    Letos lahko praznične dobrote ustvarite brez zapletenih receptov in dolgih priprav.
    Promo Delo 1. 12. 2025 | 14:50
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    PREZRAČEVANJE

    Najbolj samoumevna stvar, ki je v mnogih domovih še vedno ni

    Ko se temperature spustijo, se v marsikaterem domu pojavi isti scenarij.
    Promo Delo 1. 12. 2025 | 09:18
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Renault 5 E-Tech electric: vozilo, ki Slovencem vrne nasmeh na ceste

    Prikupna oblika, enostavna raba električne in digitalne tehnologije ter lokalna, odgovorna, krožna proizvodnja: Renault 5 E-Tech electric.
    Promo Delo 17. 12. 2025 | 09:14
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    ZAOBLJUBA

    Kako je to mogoče? Zobni vsadki po meri!

    Novo leto prinaša priložnost za zdrav nasmeh in samozavest. Z napredno implantologijo All-on-X ga lahko v Ortoimplantu DENTAL SPA uresničite že spomladi.
    Promo Delo 18. 12. 2025 | 08:21
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    NAKUPOVANJE

    Zakaj se v teh dneh toliko ljudi ustavlja na istem mestu v Ljubljani

    Hitrost, fleksibilnost, brezplačni osebni prevzem na Shoppster prevzemnem mestu in več kot 1.500 prevzemnih točk - vse za brezskrben december
    Promo Delo 1. 12. 2025 | 09:17
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    SOBNE RASTLINE

    Kdaj moramo nujno presaditi sobne rastline?

    Dnevi so že zelo kratki, radiatorji izsušujejo zrak v prostorih in sobne rastline hitro pokažejo, da je zima zanje poseben izziv.
    Promo Delo 15. 12. 2025 | 09:25
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Muzejski vlak se v prazničnem času vrača na tire

    Po nekaj letih premora se na slovenske tire vrača legendarni muzejski vlak.
    Promo Delo 17. 12. 2025 | 09:12
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Kako se bodo po novem ogrevali Slovenci?

    V mrzlih mesecih je še posebej pomembno stabilno, udobno in cenovno ugodno ogrevanje domov.
    Promo Delo 1. 12. 2025 | 14:06
    Preberite več
    Promo
    Zgodbe  |  Digitalna odpornost
    Vredno branja

    Zakaj številna slovenska podjetja še vedno stavijo na golfa 2

    Mnogi še vedno verjamejo, da je antivirus dovolj, napadalci pa jih prehitevajo z napadi ničtega dne.
    Promo Delo 17. 12. 2025 | 11:26
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronikaEU 20 letEvropa izbira

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo