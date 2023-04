Prodaja proizvajalca toplotnih črpalk dviga prah

V nadaljevanju preberite:

Nemški proizvajalec toplotni črpalk Viessmann, ki ima 106-letno zgodovino, gre v roke ameriškemu kupcu Carrier Global. V družinskem podjetju so se za prodajo odločili, ker so ocenili, da sami niso sposobni financirati in izpeljati potrebnih velikih investicij v proizvodnji toplotnih črpalk. V Nemčiji je ob napovedi prodaje završalo. Obudila se je bojazen, da bi se lahko ponovila zgodba s solarnimi paneli, ko je celotne proizvodnja v Nemčiji propadla po izteku subvencij in zaradi nizkocenovne konkurence predvsem iz Azije.