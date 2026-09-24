Harvey Weinstein dočakal še eno sodbo: 15 let zapora za spolni napad

Nekdanjega producenta Harveyja Weinsteina so obsodili na 15 let zapora zaradi spolnega napada na nekdanjo televizijsko produkcijsko pomočnico Miriam Haley, poroča Guardian. Haley je v svoji izjavi na sodišču spregovorila o poniževanju in nadlegovanju, ki ga je utrpela, javno je bila očrnjena, posledice pa bo čutila do konca svojega življenja. Po njenih besedah so ji zadali »dosmrtno kazen«.

Pomočnica okrožnega tožilca Nicole Blumberg je sodišču predlagala, da producenta obsodi na 20 let zaporne kazni, po izpustu naj ga nadzorujejo pet let, saj za svoja dejanja ni pokazal nobenega obžalovanja.

Weinsteinov odgovor na to je bil, da mu je zelo žal, sodišče pa je zaprosil, naj njegovo kazen zniža, saj je njegovo zdravstveno stanje slabo, trpi namreč zaradi krvnega raka in težav s srcem. Sodnik mu je pred izrekom sodbe rekel, da je imel vse, kar si je želel, a je vse zavrgel.

Večkrat je že bil obtožen spolnega napada

Leta 2020 so ga obsodili na 23 let zapora zaradi spolnega napada na Haley in posilstva igralke Jessice Mann. Vendar je sodišče sodbo čez štiri leta razveljavilo, ker naj bi bil Weinstein oškodovan zaradi pričanja žensk, katerih očitki niso bili neposredno del primera.

Pred sodišče je ponovno stopil lani, ko je bil obsojen kaznivega dejanja spolne narave, v katerega je bila vpletena Haley. Glede primera Mann se sodišče ni moglo poenotiti. To tožbo je tožilstvo nato opustilo, saj igralka ni želela več pričati.

Weinstein prav tako čaka na razsodbo v povezavi s primerom posilstva v Kaliforniji; spoznan je bil za krivega spolnega napada na italijansko manekenko v njeni hotelski sobi.

Nekdanji filmski mogotec je bil nekoč med najvplivnejšimi ljudmi v ameriški zabavni industriji, njegov padec se je začel leta 2017, ko so številne ženske javno spregovorile o spolnih napadih in nadlegovanju, kar je prispevalo k nastanku gibanja #jaztudi.