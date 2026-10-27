Profesorji, igralci in košarkarska legenda: kdo bo vodil novo Srbijo?

Po prepričljivi zmagi na parlamentarnih volitvah v Srbiji ima študentska lista mandat za samostojno oblikovanje nove vlade. Po obdobju vladanja Aleksandra Vučića in Srbske napredne stranke (SNS) lista napoveduje korenite spremembe, vendar sestava prihodnje oblasti ostaja neznanka. Kot piše hrvaški Jutarnji list, se v medijih in strokovnih krogih pojavlja več imen, dokončne odločitve pa pričakujejo v prihodnjih tednih.

Med najpogosteje omenjenimi kandidati za predsednika vlade je ekonomist Dejan Šoškić, profesor in nekdanji guverner Narodne banke Srbije. Na študentski listi je zasedel 27. mesto.

Šoškić je centralno banko vodil med letoma 2010 in 2012. Avgusta 2012 je nepreklicno odstopil v znak protesta proti zakonskim spremembam, s katerimi je takratna nova oblast posegla v neodvisnost institucije, pristojne za denarno politiko. Nasledila ga je Jorgovanka Tabaković, podpredsednica stranke SNS, ki funkcijo opravlja še danes. Mandat se ji izteče leta 2030.

Dejan Šoškić je med največkrat omenjenimi kandidati za predsednika vlade. FOTO: Djordje Kojadinović/Reuters

Neodvisnost institucij bo eden glavnih izzivov nove oblasti. Narodna banka je po pisanju Jutarnjega lista primer ustanove, ki jo je zaznamoval politični vpliv.

Na prvem mestu zmagovalne liste je kardiolog Ilija Srdanović, profesor na novosadski medicinski fakulteti. Ker je vse življenje deloval zunaj politike, ga nekateri vidijo predvsem na čelu zdravstvenega resorja.

Med kandidati tudi profesorji, igralci in športniki

V parlament prihaja več znanih osebnosti iz akademskega, kulturnega in javnega življenja. Med njimi so dramaturg Željko Hubač, igralec Tihomir Stanić, nekdanji košarkar Dejan Bodiroga, odvetnik in član skupine Beogradski sindikat Feđa Dimović ter Katarina Stanković, ena najbolj prepoznavnih predstavnic gibanja.

Poslanski sedež so osvojili tudi okoljski aktivist Zlatko Kokanović iz združenja Ne damo Jadar ter predstavnika iz Novega Pazarja Adem Mavrić in Mirza Ramusović. Bodirogo bi nekateri radi videli na čelu ministrstva za šport in mladino.

Med možnimi kandidati za pomembne funkcije je tudi kemik Radomir Saičić, profesor in redni član Srbske akademije znanosti in umetnosti. Na volilni večer je v imenu gibanja napovedal gradnjo pravne države in razglasil »zmago upanja nad brezbrižnostjo«. Nekateri ga vidijo kot primernega kandidata za vodenje reforme izobraževanja, drugi ga omenjajo kot možnega premiera.

Na izobraževalnem področju se pojavljata še rektorica beograjske univerze za umetnost Mirjana Nikolić in sociolog Jovo Bakić, eden najostrejših kritikov dosedanje oblasti.

Ilija Srdanović, glavni kandidat na študentski listi. FOTO: Andrej Isaković/Afp

Bakić na ideološko raznoliki študentski listi predstavlja izrazito levo usmerjeno strujo. Meni, da je bil v Srebrenici storjen genocid, in zagovarja stališče, da Srbija lahko obstaja tudi brez Kosova. Po volilni zmagi je poudaril, da mora nova oblast nujno obračunati z organiziranim kriminalom. Izrazil je tudi pripravljenost za sodelovanje v izvršni oblasti in dodal, da ve, kaj bi storil.

Reforma pravosodja in ideološka razhajanja

Med najzahtevnejšimi nalogami prihodnje vlade bosta reformi pravosodja in notranjih zadev. Študentska lista v programu napoveduje lustracijo ter ustanovitev posebnega organa za boj proti korupciji in reformo pravosodja.

Kot možno kandidatko za pomembno vlogo na tem področju omenjajo beograjsko odvetnico Sarah El Sarag, soavtorico pravnega programa gibanja. Zadnji dve leti je mladim in študentom zagotavljala pravno pomoč ob policijskih pridržanjih in protestih. Zavzema se za obsežno lustracijo predstavnikov dosedanje oblasti.

Napovedala je, da bi sodne procese zaradi zagotavljanja preglednosti prenašali v živo po televiziji. Ob tem je poudarila, da ne načrtujejo množičnih čistk.

Prihodnja oblast bo morala uskladiti tudi različne ideološke usmeritve znotraj gibanja. Feđa Dimović velja za predstavnika konservativnega in patriotskega krila. V preteklosti je tesno sodeloval s Srbsko pravoslavno cerkvijo ter zagovarjal tradicionalne vrednote in nasprotovanje globalizaciji.

Študentska lista napoveduje korenite spremembe, vendar sestava prihodnje oblasti ostaja neznanka. FOTO: Saša Djordjević/Afp

Nekateri ga vidijo kot možnega ministra za kulturo ali informiranje. Dimović je pojasnil, da nova oblast ne namerava izvajati lova na čarovnice, temveč želi vzpostaviti močne in neodvisne institucije, ki bodo nadzorovale tudi politične predstavnike. Cilj po njegovih besedah ni politično maščevanje.

Žvižgač po tragediji v Novem Sadu

Med tistimi, ki bi lahko dobili pomembnejšo vlogo na političnem parketu, je tudi 71-letni inženir Zoran Đajić. Leta 2000 je kot aktivist gibanja Odpor sodeloval pri protestih, ki so privedli do padca režima Slobodana Miloševića.

V javnosti je postal posebej prepoznaven po tragediji na novosadski železniški postaji novembra 2024, ko je ob zrušitvi nadstreška umrlo 16 ljudi.

Kot žvižgač je opozoril na domnevno korupcijo, nesposobnost in ponarejanje dokumentacije, povezane z nesrečo. Ovrgel je tudi trditve, da nadstrešek ni bil del prenove postaje. Pozneje je postal eden vidnejših glasov študentskih protestov.