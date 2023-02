Proizvajalci obdržali 1,4 milijarde dolarjev predplačil za preklicana cepiva

Čeprav WHO ta teden še ni odpravil izrednih razmer, razglašenih zaradi pandemije covida-19, se svetovno povpraševanje po cepivih proti covidu zmanjšuje. Ker potreb po cepivu ni več, si program, odgovoren za cepljenje revnih po svetu, zdaj prizadeva izstopiti iz svojih poslov s farmacevtskimi podjetji, poroča New York Times.

Glede na zaupne dokumente, ki jih je pridobil New York Times, so farmacevtske družbe doslej zavrnile vračilo 1,4 milijarde dolarjev predplačil za naročena cepiva.

Gavi, mednarodna organizacija za imunizacijo, ki je kupila cepiva v imenu globalnega programa cepljenja proti covidu Covax, je sicer javno podal le malo informacij o stroških preklica naročil. Toda njihovi finančni dokumenti kažejo, da je organizacija poskušala preprečiti finančno škodo.

Gavi je nevladna organizacija s sedežem v Ženevi, ki uporablja sredstva donatorjev, vključno z vlado ZDA in fundacijo Billa in Melinde Gates za zagotavljanje cepiv za otroke v državah z nižjimi dohodki. Na začetku pandemije je bil zadolžen za nakup cepiv proti covidu za države v razvoju – in podprt z eno največjih mobilizacij humanitarnega financiranja. Imeli so tudi mandat za pogajanja z izdelovalci cepiva.

FOTO: Francis Kokoroko/Reuters

Ta pa so bila na začetku neuspešna, saj so farmacevti Gavi izključili s trga in dali prednost razvitim državam, ki so lahko plačale več za prve odmerke. Gavi je na koncu sklenil dogovore z devetimi proizvajalci, piše New York Times.

Kljub temu do sredine lanskega leta države v razvoju niso prejele vseh potrebnih odmerkov cepiv. Potem ko je Gavi naposled le imel dostop do večje količine odmerkov, pa je povpraševanje po cepivu začelo upadati: države s šibkimi zdravstvenimi sistemi so se trudile zagotoviti cepiva, prevlada blažje različice omikron pa je oslabila motivacijo za cepljenje pri ljudeh. Zdaj Covax še zdaleč ni dosegel svojega cilja, da bi cepil 70 odstotkov prebivalstva vsake države.

Proizvajalci cepiv so z odmerki, ki so bili razdeljeni prek Covaxa, zaslužili več kot 13 milijard dolarjev. V skladu s pogodbami podjetja niso dolžna vrniti predplačil, ki jih je Gavi dal za rezervacijo cepiv. Vendar pa glede na to, koliko odmerkov cepiva je moral Gavi preklicati, strokovnjaki za javno zdravje zdaj kritizirajo ravnanje farmacevtskih podjetij.

Gavi je sklenil poravnavo z Moderno, Indijskim inštitutom za serume in več kitajskimi proizvajalci, pri čemer se je odpovedal 700 milijonom dolarjev predplačil, kažejo dokumenti. Druga farmacevtska družba, Novavax, zavrača vračilo dodatnih 700 milijonov dolarjev predplačil za odmerke, ki jih ni nikoli dostavila.

FOTO: Dado Ruvic/Reuters

Gavi ostaja v sporu z družbo ​​Johnson & Johnson zaradi plačila za odmerke, o katerih je Gavi pred meseci sporočil, da jih ne bodo potrebovali, vendar jih je podjetje vseeno izdelalo. Johnson & Johnson zdaj zahteva, da Gavi zanje plača dodaten znesek, koliko, ni znano.

Pogoji Gavijevih poslov so bili sicer tajni. Prav tako ni bilo javnih poročil o tem, koliko so farmacevtska podjetja zaslužila s preklicanimi cepivi.