Proizvajalci orožja lani s 679 milijardami prihodkov, kdo je ustvaril največ?

Po podatkih Stockholmskega inštituta za mirovne raziskave (Sipri) so leta 2024 svetovni proizvajalci orožja ustvarili rekordnih 679 milijard dolarjev prihodkov, kar je 5,9 odstotka več kot leto prej, poroča Deutsche Welle. Glavni vzrok je vojna v Ukrajini, ki je v Evropi sprožila rast naročil za obnovo zalog, razvoj nove opreme in nadomeščanje uničenih sistemov.

Največ orožja še vedno proizvedejo ameriška podjetja (39 med stotimi največjimi), vendar je bila njihova rast lani skromnejša. Evropska podjetja so lani povečala prihodke za 13 odstotkov, nemška pa za kar 36 odstotkov. Na prvem mestu po rasti prihodkov zaradi proizvodnje orožja je sicer Japonska.

Med izstopajočimi so Rheinmetall in Diehl, ki dobavljata tanke, oklepna vozila, strelivo ter zračne obrambne sisteme, tudi za potrebe ukrajinske vojske. Nemška vojska s temi naročili nadomešča opremo, ki jo je poslala v Ukrajino.

Ruska podjetja so zaradi sankcij izgubila izvozne prihodke, a so zaradi povečanega domačega povpraševanja še vedno proizvedla več kot v preteklosti. Po Sipriju je Rusija med letoma 2022 in 2024 povečala proizvodnjo 152-milimetrskih topovskih granat z 250.000 na 1,3 milijona.

Kljub sankcijam se ruska ekonomija ni zlomila, ampak je prešla v trajno stanje vojne ekonomije, iz katere se bo, kot napoveduje Sipri, težko vrnila tudi po morebitni sklenitvi miru.

Azijska orožarska podjetja so edina, ki so leta 2024 ustvarila manj kot leto prej. Prihodki kitajskih podjetij so padli za deset odstotkov, predvsem zaradi preiskav o domnevni korupciji in odpovedi večjih naročil.

Podjetja z Bližnjega vzhoda so prihodke povečala za 14 odstotkov, regija pa je v statistiki zastopana z rekordnimi devetimi družbami, med njimi tremi iz Izraela, kjer povpraševanje raste zaradi dronov in protizračne obrambe.

Med petimi največjimi proizvajalci prevladujejo ZDA: Lockheed Martin, RTX, Northrop Grumman, BAE Systems in General Dynamics.

Nemška industrija je med stoterico zastopana s štirimi podjetji, to so Rheinmetall, Thyssenkrupp, Hensoldt in Diehl, ki so skupaj ustvarila 14,9 milijarde dolarjev prihodkov.