Proizvajalec sesalcev Dyson zaradi prisilnega dela privolil v poravnavo

Proizvajalec elektronskih aparatov Dyson je privolil v poravnavo v tožbi, ki jo je proti njemu vložilo 24 migrantskih delavcev, ker so bili v malezijski tovarni, ki izdeluje dele za podjetje, podvrženi prisilnemu delu in zlorabam, poroča BBC.

Delavci iz Nepala in Bangladeša so tožbo vložili leta 2022 in opisali, da so bili žrtve sodobnega suženjstva. Podjetje Dyson je zanikalo odgovornost, po vložitvi tožbe pa so navedli, da pred tem niso bili seznanjeni z domnevnimi zlorabami, in odgovornost zanje naprtili malezijskemu dobavitelju.

Delavci so opisali, da so jim grozili, jih pretepali, jim odvzeli potne liste in da so bili prisiljeni delati dolge ure v nehigieničnih razmerah. Prisiljeni so bili delati po več kot 12 ur, v tem času jim niso dovolili niti na stranišče.

Primer je pomemben precendens, saj je tožbo proti podjetjem iz tujine, ki dobavljajo za britanske proizvajalce, obravnavalo britansko sodišče. V skladu s pogoji poravnave podrobnosti o morebitni odškodnini delavcem ne bodo razkrite. Kljub poravnavi Dyson odgovornost zanika in še naprej vztraja, da bi morali primer obravnavati v Maleziji, ne v Veliki Britaniji.

Aktivisti za delavske pravice sicer že leta opozarjajo na sistematične in obširne zlorabe migrantskih delavcev v Maleziji.

Dyson je globalno tehnološko podjetje, znano po inovacijah na področju gospodinjskih aparatov, ki temeljijo na napredni dinamiki zraka in digitalnih motorjih. Podjetje je zaslovelo s prvim sesalnikom brez vrečke, danes pa njihova ponudba obsega brezžične sesalnike, čistilnike zraka, izdelke za nego las in pametno razsvetljavo. Leta 2002 je podjetje preselilo svojo proizvodnjo iz Združenega kraljestva v Malezijo.