Proizvodnja sončne energije postala ključni prihodek kmetov v južni Angliji

Turisti, med njimi tudi ameriški podpredsedniki, se radi podajo na britansko podeželje, predvsem ker se zdi, da se to le malo spreminja. Hiše po vaseh so slikovite in pokrite s slamo. Tudi kmečke trgovinice so pogosto staromodne, četudi to ne velja za njihove cene. Pokrajina je »brezčasno domačna«, kot je pred desetimi leti v eseju za revijo Country Life zapisal kralj.

A to je zgolj iluzija. Zlasti v južni polovici Anglije se podeželje močno spreminja. Čeprav mu morda primanjkuje nekaterih značilnosti, zaradi katerih so mesta tako dinamična in razburljiva, denimo priseljevanje, se v drugih pogledih spreminja hitreje. Izrazito preobrazbo britanskega podeželja je mogoče opaziti v Mid Suffolku, okrožju s 110.000 prebivalci, ki leži 110 kilometrov severovzhodno od Londona.