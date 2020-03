FOTO:Projekt velike Srbije še živi

Srbija ni nikoli odstopila od projekta velike Srbije, kar nazorno kažejo odcepitvene težnje Banjaluke, ki deluje skupaj z Beogradom. Srbski član predsedstva Bosne in Hercegovine Milorad Dodik poskuša pregnati tujce z ustavnega sodišča. Če bo neenotna mednarodna skupnost popustila diplomatski ofenzivi Republike Srbske, bo to privedlo do razpada BiH.Izračun je preprost. Po nacionalnem ključu bodo imeli na ustavnem sodišču večino Srbi in Hrvati, ki bodo preglasovali Bošnjake, če na najvišji sodni instanci ne bo tujih sodnikov. To bi omogočilo spremembe daytonske ustave, ki bi sledile težnjam bosanskih Srbov po osamosvojitvi ...