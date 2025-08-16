Prometno naporen konec tedna: večkilometrski zastoji zlasti pred mejnimi prehodi

Kot so napovedovali na Prometnoinformacijskem centru, na slovenskih cestah nastajajo zastoji; večkilometrske kolone se vijejo pred mejnimi prehodi z Avstrijo, najdaljša, kar osemkilometrska pred predorom Karavanke. Za Kranjsko Goro zato priporočajo izvoz Lipce, predor občasno tudi zapirajo v obe smeri. Skozi Jesenice je prepovedan tranzitni promet proti Avstriji. Zaprt je uvoz Hrušica proti Karavankam, še sporočajo. Predor Ljubelj pa proti Avstriji občasno zapirajo zaradi kontrole na avstrijski strani.

Na primorski avtocesti zastoji nastajajo med Uncem in Ravbarkomando proti Kopru ter na posameznih odsekih med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani. Zastoj je tudi na ljubljanski obvoznici iz smeri Brda in Viča proti Vrhniki.

Delovna zapora pri Slovenskih Konjicah kot že tedne doslej hromi promet na štajerski avtocesti, ker zastoji nastajajo med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru in v nasprotni smeri med Tepanjem in predorom Golo Rebro proti Ljubljani.

Kolone vozil so še na regionalnih cestah Brezovica-Vrhnika, Izola-Strunjan, Lesce-Bled, Šmarje-Dragonja, Šmarje-Koper in Žirovnica-Jesenice, še poroča Prometnoinformacijski center.