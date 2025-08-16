  • Delo d.o.o.
    Svet

    Prometno naporen konec tedna: večkilometrski zastoji zlasti pred mejnimi prehodi

    Za Kranjsko Goro priporočajo izvoz Lipce, predor Karavanke občasno tudi zapirajo v obe smeri.
    Večkilometrske kolone se vijejo pred mejnimi prehodi z Avstrijo. FOTO: Jure Eržen
    Večkilometrske kolone se vijejo pred mejnimi prehodi z Avstrijo. FOTO: Jure Eržen
    R. I.
    16. 8. 2025 | 14:31
    16. 8. 2025 | 14:33
    1:43
    Kot so napovedovali na Prometnoinformacijskem centru, na slovenskih cestah nastajajo zastoji; večkilometrske kolone se vijejo pred mejnimi prehodi z Avstrijo, najdaljša, kar osemkilometrska pred predorom Karavanke. Za Kranjsko Goro zato priporočajo izvoz Lipce, predor občasno tudi zapirajo v obe smeri. Skozi Jesenice je prepovedan tranzitni promet proti Avstriji. Zaprt je uvoz Hrušica proti Karavankam, še sporočajo. Predor Ljubelj pa proti Avstriji občasno zapirajo zaradi kontrole na avstrijski strani.

    Podaljšan konec tedna: Na slovenskih cestah več zastojev

    Na primorski avtocesti zastoji nastajajo med Uncem in Ravbarkomando proti Kopru ter na posameznih odsekih med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani. Zastoj je tudi na ljubljanski obvoznici iz smeri Brda in Viča proti Vrhniki.

    Delovna zapora pri Slovenskih Konjicah kot že tedne doslej hromi promet na štajerski avtocesti, ker zastoji nastajajo med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru in v nasprotni smeri med Tepanjem in predorom Golo Rebro proti Ljubljani.

    Kolone vozil so še na regionalnih cestah Brezovica-Vrhnika, Izola-Strunjan, Lesce-Bled, Šmarje-Dragonja, Šmarje-Koper in Žirovnica-Jesenice, še poroča Prometnoinformacijski center.

    Premium
    Sobotna priloga
    Pisatelj Aleš Čar

    Da preživiš na tako brutalnem, grozljivem kraju, moraš nekaj nositi v sebi

    Padec je bil globok in klofuta močna. Zgodba Simona Dome, ki jo je v knjigo prelil Aleš Čar, je – čeprav trpka in na trenutke neverjetna – tudi poučna.
    Anja Intihar 16. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Šport  |  Kolesarstvo
    Kriterij na Nizozemskem

    Roglič si bo znova pripel štartno številko

    V nedeljo bosta v Etten-Leuru tekmovala tudi Primož Roglič in Mathieu van der Poel, ki je moral zapustiti Tour de France. Beseda tudi o Remcu Evenepoelu?
    16. 8. 2025 | 11:09
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Odzivi

    EU: Rusija ne more imeti pravice veta pri ukrajinski poti v EU in Nato

    »Ukrajina se lahko zanese na našo neomajno solidarnost,« so v izjavi zapisali evropski voditelji. Orbán: Svet je danes varnejši, kot je bil včeraj.
    16. 8. 2025 | 10:28
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vrh na Aljaski

    Napredek pri pogovorih, a ključna vprašanja ostajajo odprta

    Trump je napovedal, da bo po koncu vrha poklical Zelenskega in evropske voditelje ter jih seznanil z izidi pogovorov.
    15. 8. 2025 | 14:48
    Preberite več
    Premium
    Sobotna priloga
    ZDA in Rusija

    Vladimir Putin hoče natanko to, kar je nekoč zahteval Josip Stalin

    Putin ni človek miru, ampak mož vojne. Trump hoče mir. Zelenski hoče mir. Evropa hoče mir. Le Putin, ki je začel vojno, ga noče.
    Branko Soban 15. 8. 2025 | 10:30
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Trgovina s kokainom

    V Boliviji ubit Marco Skerbec, eden izmed vodij kavaškega klana tudi v Sloveniji

    V Santa Cruzu v Boliviji so našli ubite Hrvata Marca Skerbeca ter državljana Srbije in Severne Makedonije. Preiskava kaže na spopad narkoklanov.
    15. 8. 2025 | 16:01
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Ni povsod prepovedano

    Prenočevanje v vozilu ali kampiranje na črno? Preverite pravila v Sloveniji

    Prenočevanje v vozilu v Sloveniji ni povsod prepovedano. Preverite, kje je dovoljeno in kje veljajo omejitve ter kazni.
    15. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Težke in boleče noge? Zakaj je pomembno, da ne ignorirate prvih simptomov

    Simptomi se lahko pojavijo že v mladosti, zato ukrepajte, preden napredujejo.
    12. 8. 2025 | 09:26
    Preberite več
    Nedelo  |  Nedeljski izleti
    Vredno branja

    Vsako nedeljo nova pustolovščina – skupaj raziskujemo Slovenijo

    Slovenija skriva nešteto čudovitih kotičkov, ki čakajo, da jih odkrijemo – in v uredništvu Nedela smo se odločili, da jih obiščemo skupaj z vami.
    20. 6. 2025 | 13:40
    Preberite več
    Magazin  |  Kulinarika
    Vredno branja

    Skrivnosti slovenske gastronomije v novi prestižni reviji OK magazin

    Odkrijte edinstvene zgodbe in navdihujoče ustvarjalce, ki slovensko gastronomijo dvigujejo na svetovno raven – z OK magazinom boste vedno korak pred trendi.
    23. 6. 2025 | 10:06
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Bolečine v zapestju: kako jih učinkovito lajšati

    Vas pestijo bolečine v zapestju? Te so lahko znak preobremenjenosti ali poškodb. Pravočasno ukrepanje je ključno.
    Promo Delo 12. 8. 2025 | 09:01
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Energetika

    Osredotočenost na pospešen zeleni prehod energetike

    Inovativne oblike uporabe obnovljivhi virov energije imajo pomemben, a še ne dovolj izkoriščen potencial.
    Marjana Kristan Fazarinc 16. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Jedrska energija

    Toplejše morje, invazija meduz in zadelani filtri jedrske elektrarne

    Spužvaste kocke določenih materialov bi lahko učinkovito lovile razpršeni uran iz morja.Tako bi jedrske elektrarne lahko napajale svet še več tisoč let.
    Borut Tavčar 15. 8. 2025 | 05:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    DPZ 2025

    Sodelovanje pri inovaciji ali unikatu da nov zagon

    Za lesarsko industrijo je povezovanje s šolami pomemben korak do kadra. Trajnost je še eno jamstvo za svetlo prihodnost lesne industrije.
    Milka Bizovičar 14. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    DPZ 2025

    Čedalje bolj cenimo unikatne izdelke in masivni les

    Stavbni mizar Matic Domadenik in pohištveni mizar Vid Gomaz se bosta udeležila evropskega tekmovanja v poklicnih spretnostih EuroSkills.
    Milka Bizovičar 14. 8. 2025 | 05:30
    Preberite več

    prometKaravankezastoji

    Novice  |  Slovenija
    Vplivanje na policijo

    Drago Kos: NPU je policijska enota, kar očitno ustreza vsem strankam

    Da politika vplivala na policijo, so pri nas zaenkrat zgolj domneve, drugod po Evropi pa so takšni primeri že spodnesli marsikateri funkcionarski stolček.
    Luka Škoda 16. 8. 2025 | 15:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Turizem

    Prometno naporen konec tedna: večkilometrski zastoji zlasti pred mejnimi prehodi

    Za Kranjsko Goro priporočajo izvoz Lipce, predor Karavanke občasno tudi zapirajo v obe smeri.
    16. 8. 2025 | 14:31
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Kultura  |  Film & TV
    Novice  |  Črna kronika
    Šport  |  Zimski športi
    Kultura  |  Film & TV
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Posli nove dobe: Kaj že danes potrebujete, da boste korak pred konkurenco?

    Novi pristopi, tehnologije in miselnost spreminjajo pravila igre.
    Promo Delo 13. 8. 2025 | 14:54
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    ZELENJAVNI VRT

    Preverjeni ukrepi za zaščito paradižnika, kumar in paprik

    Topli in vlažni poletni dnevi so žal idealni, da se na našem vrtu začnejo širiti okužbe, ki lahko ogrozijo naš pridelek.
    Promo Delo 8. 8. 2025 | 09:00
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Nova gospodarska politika
    Vredno branja

    Nova gospodarska politika: kako bo Slovenija premagala izzive prihodnosti

    V času, ko se svet hitro spreminja, se tudi slovensko gospodarstvo spopada z novimi izzivi.
    23. 6. 2025 | 10:08
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Modni dodatek ali veliko več?

    Včasih je telefon zgolj naprava, drugič pa podaljšek osebnega sloga. Ko sem prvič vzela v roke Galaxy Z Flip7, sem vedela, da bo drugače.
    Promo Delo 11. 8. 2025 | 15:41
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Kosilo

    Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

    Nikoli več vam ne bo zmanjkalo idej za kosilo. Vsak ponedeljek vas čaka jedilnik, ki bo popestril vaše kulinarično ustvarjanje.
    20. 2. 2024 | 13:35
    Preberite več

