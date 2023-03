Propad teorije o hamburgerskem miru

V nadaljevanju preberite:

In tako smo zdaj pred stoto obletnico prvega vstopa kokakole na Kitajsko in pred dejstvom, da ima McDonald's v tej državi že več kot 4500 svojih restavracij. Toda v ozadju tega so odnosi med največjima gospodarstvoma sveta iz dneva v dan vse bolj napeti, skupna strast do hamburgerjev pa se je izkazala za povsem nemočno v spopadu s skupno željo po globalni prevladi. Kitajska si želi svet prekrojiti po lastni fizični velikosti. Amerika se noče odreči obrambi svojega položaja na vrhu Olimpa. McDonald's, ki ga je Friedman svojčas imenoval »pravi zunanji minister ZDA«, pa se noče odreči globalizaciji v lastni omaki. Kdo ve, koliko nas bo po vsem tem stal big mac.