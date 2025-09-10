Propalestinski aktivisti: To je že drugi takšen napad v dveh dneh

Ena od ladij flotilje s človekoljubno pomočjo za Gazo, ki je zasidrana v pristanišču v Tuniziji, je bila v torek zvečer tarča napada z dronom, so danes sporočili organizatorji flotilje. Pobuda Globalna flotilja Sumud (GSF) je sporočila, da je bila ladja, ki pluje pod britansko zastavo, poškodovana v požaru na krovu, žrtev pa ni bilo.

V pristanišču Sidi Bou Said so se zbrali podporniki flotilje. FOTO: Jihed Abidellaoui/Reuters

Propalestinski aktivisti, ki so se z več deset ladjami s humanitarno pomočjo na poti iz Španije v Gazo ustavili in zasidrali v Tuniziji, so o napadu z dronom na eno od njihovih ladij poročali že v ponedeljek zvečer.

V torek so na družbenih omrežjih sporočili, da je nekaj, domnevno dron, v ponedeljek zvečer zadelo eno izmed glavnih ladij flotilje in na njej povzročilo požar. Tunizijske oblasti tega niso potrdile, sporočile so le, da na območju niso zasledili nobenih dronov, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Aktivisti pobude GSF so danes na družbenih omrežjih objavili videoposnetek torkovega napada na ladjo Alma. V njem je videti blisk, ki z neba zadene ladjo in povzroči požar. Objavili so tudi video s poškodbami na zgornjem krovu ladje. »To je že drugi takšen napad v dveh dneh,« so dodali.

Poudarili so, da bodo kljub temu poskusu, da bi jih ovirali pri njihovi misiji, nadaljevali pot proti palestinski enklavi. Sporočili so tudi, da so požar na ladji pogasili ter da so posadka in potniki varni, poroča nemška tiskovna agencija DPA.

Brazilski aktivist Thiago Avila med tiskovno konferenco po domnevnem drugem napadu z dronom na eno od plovil flotilje Sumud. FOTO: Yassine Mahjoub/AFP

Posebna poročevalka ZN za okupirana palestinska ozemlja Francesca Albanese je ob videoposnetku goreče ladje na družbenih omrežjih pripisala, da »videoposnetki kažejo, da je dron brez luči, da ga ne bi videli, na krov ladje Alma odvrgel napravo, ki je povzročila požar«.

Flotilja z več tonami pomoči za Gazo in več sto propalestinskimi aktivisti, med katerimi so tudi švedska aktivistka Greta Thunberg in več poslancev evropskega parlamenta, naj bi pot proti palestinski enklavi nadaljevala danes.