  • Delo d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometEurobasket 2025KošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Svet

    Propalestinski aktivisti: To je že drugi takšen napad v dveh dneh

    Aktivisti pobude GSF so danes na družbenih omrežjih objavili videoposnetek torkovega napada na ladjo Alma. Videti je blisk, ki zadene ladjo in povzroči požar.
    Posnetek CCTV požara na ladji Alma FOTO: Global Sumud Flotilla via Reuters
    Galerija
    Posnetek CCTV požara na ladji Alma FOTO: Global Sumud Flotilla via Reuters
    STA
    10. 9. 2025 | 13:12
    10. 9. 2025 | 13:21
    2:35
    A+A-

    Ena od ladij flotilje s človekoljubno pomočjo za Gazo, ki je zasidrana v pristanišču v Tuniziji, je bila v torek zvečer tarča napada z dronom, so danes sporočili organizatorji flotilje. Pobuda Globalna flotilja Sumud (GSF) je sporočila, da je bila ladja, ki pluje pod britansko zastavo, poškodovana v požaru na krovu, žrtev pa ni bilo.

    V pristanišču Sidi Bou Said so se zbrali podporniki flotilje. FOTO: Jihed Abidellaoui/Reuters
    V pristanišču Sidi Bou Said so se zbrali podporniki flotilje. FOTO: Jihed Abidellaoui/Reuters

    Propalestinski aktivisti, ki so se z več deset ladjami s humanitarno pomočjo na poti iz Španije v Gazo ustavili in zasidrali v Tuniziji, so o napadu z dronom na eno od njihovih ladij poročali že v ponedeljek zvečer.

    V torek so na družbenih omrežjih sporočili, da je nekaj, domnevno dron, v ponedeljek zvečer zadelo eno izmed glavnih ladij flotilje in na njej povzročilo požar. Tunizijske oblasti tega niso potrdile, sporočile so le, da na območju niso zasledili nobenih dronov, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

    Aktivisti pobude GSF so danes na družbenih omrežjih objavili videoposnetek torkovega napada na ladjo Alma. V njem je videti blisk, ki z neba zadene ladjo in povzroči požar. Objavili so tudi video s poškodbami na zgornjem krovu ladje. »To je že drugi takšen napad v dveh dneh,« so dodali.

    Poudarili so, da bodo kljub temu poskusu, da bi jih ovirali pri njihovi misiji, nadaljevali pot proti palestinski enklavi. Sporočili so tudi, da so požar na ladji pogasili ter da so posadka in potniki varni, poroča nemška tiskovna agencija DPA.

    Brazilski aktivist Thiago Avila med tiskovno konferenco po domnevnem drugem napadu z dronom na eno od plovil flotilje Sumud. FOTO: Yassine Mahjoub/AFP
    Brazilski aktivist Thiago Avila med tiskovno konferenco po domnevnem drugem napadu z dronom na eno od plovil flotilje Sumud. FOTO: Yassine Mahjoub/AFP

    Posebna poročevalka ZN za okupirana palestinska ozemlja Francesca Albanese je ob videoposnetku goreče ladje na družbenih omrežjih pripisala, da »videoposnetki kažejo, da je dron brez luči, da ga ne bi videli, na krov ladje Alma odvrgel napravo, ki je povzročila požar«.

    Flotilja z več tonami pomoči za Gazo in več sto propalestinskimi aktivisti, med katerimi so tudi švedska aktivistka Greta Thunberg in več poslancev evropskega parlamenta, naj bi pot proti palestinski enklavi nadaljevala danes.

    Sorodni članki

    Novice  |  Svet
    Evropski parlament

    Ursula von der Leyen: Evropa bo branila vsako ped svojega ozemlja

    Podpora Ukrajini v boju z rusko agresijo, evropska obramba in konkurenčnost evropskega gospodarstva so med glavnimi temami.
    Peter Žerjavič 10. 9. 2025 | 09:28
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vojna v Gazi

    Izraelska vojska prvič pozvala vse prebivalce mesta Gaza k evakuaciji

    Mesto Gaza je najgosteje naseljeno območje v palestinski enklavi, v katerem živi približno milijon prebivalcev. Okoli 100.000 jih ga je že zapustilo.
    9. 9. 2025 | 12:29
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Vojna v Gazi

    Val zahodnih priznanj Palestine: bolj kot odziv ZDA skrb vzbuja reakcija Izraela

    Francija, Združeno kraljestvo in še štiri druge države bodo odločitev o priznanju formalizirale med vrhuncem zasedanja generalne skupščine Združenih narodov.
    Jure Kosec 9. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Košarka
    Nemška košarkarska reprezentanca

    Nemci na moškem izletu: Imamo načrt za Slovence, ki živijo le od Luke Dončića

    Dennis Schröder in Franz Wagner glavna aduta nemških košarkarjev, ki bodo skušali jutri v četrtfinalu EP ustaviti Slovence. V reprezentančnem hotelu tudi žene.
    Miha Šimnovec 9. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Izkoriščanje tujih delavcev

    Inšpektorat s kazensko ovadbo nad kmetijo Bobnar, ostra obsodba Pirc Musarjeve

    Zaradi suma storitve kaznivega dejanja kršitev temeljnih pravic delavcev je inšpektorat za delo vložil kazensko ovadbo na okrožno državno tožilstvo v Kranju.
    9. 9. 2025 | 15:10
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Rdeče opozorilo

    Največja verjetnost za hudourniške poplave v slovenski Istri in Vipavski dolini

    Agencija RS za okolje je zaradi nevarnosti silovitih neurij z močnimi in dolgotrajnimi nalivi izdala najvišje, rdeče opozorilo. Pričakujejo izredne razmere.
    9. 9. 2025 | 11:13
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Vojna v Gazi

    Val zahodnih priznanj Palestine: bolj kot odziv ZDA skrb vzbuja reakcija Izraela

    Francija, Združeno kraljestvo in še štiri druge države bodo odločitev o priznanju formalizirale med vrhuncem zasedanja generalne skupščine Združenih narodov.
    Jure Kosec 9. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Več kot avto: Hyundai SUV kot zvesti partner na vaših poteh

    Od družinskih poti do mestnih avantur – Hyundai SUV modeli združujejo prostornost, napredno tehnologijo in pogon po vaši meri.
    Promo Delo 10. 9. 2025 | 13:56
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    »Naš cilj je prepoznati mehanizme, ki vodijo v poškodbe in bolezni, ter ukrepati pravočasno« (video)

    Dr. Rado Pišot o tem, kako Mediteranski center zdravja (MCZ) Znanstveno-raziskovalnega središča (ZRS) Koper povezuje znanost, diagnostiko in vsakdanje življenje.
    Promo Delo 8. 9. 2025 | 14:31
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Črni prah prihodnosti: slovenska inovacija pod stalnim digitalnim ščitom (video)

    Mlada podjetja so pogosto tarča napadov, a zanesljivo partnerstvo omogoča, da se inovativno podjetje, kot je ReCatalyst, lahko osredotoča na globalni preboj.
    Promo Delo 10. 9. 2025 | 10:46
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Hitrejša pot do kapitala: zakaj podjetja vse pogosteje izberejo zasebni dolg

    Za številna podjetja je zasebni dolg ključ do rasti v času omejenega dostopa do kapitala.
    Promo Delo 8. 9. 2025 | 09:04
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Zaščita zdravja

    Za hiter odziv, ko ga najbolj potrebuješ

    Vedno več podjetij vključuje različna zdravstvena zavarovanja v zaposlitvene pakete.
    Milka Bizovičar 10. 9. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Znanost o dolgoživosti

    Nujni proaktivni pristopi k staranju

    Znanost o dolgoživosti pravi, da bi biilo treba namesto v zdravljenje večino sredstev vlagati v preprečevanje njihovih vzrokov.
    Maja Južnič Sotlar 10. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Povezovanje trgov kapitala

    Kaj regijska integracija trgov prinaša vlagateljem

    Najprej je treba uskladiti pravila na vladni ravni, potem sledi operativno sodelovanje borz.
    Nejc Gole 9. 9. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Kapitalski trgi

    Drzna Amerika in previdna Evropa

    Razlike med ameriškim in evropskim načinom razmišljanja v svetu kapitala izvirajo iz pravne ureditve, zgodovine in kulture.
    Marjana Kristan Fazarinc 9. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več

    Več iz teme

    Vojna v Gazihumanitarna pomočpožarnapad z droni

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Šport  |  Kolesarstvo
    Dirka po Španiji

    Kolesarji imajo dovolj, usoda Vuelte visi na nitki

    Kolesarji na dirki po Španiji so pred štartom 17. etape glasovali, da bodo etapo nevtralizirali, če se bodo protesti nadaljevali.
    Nejc Grilc 10. 9. 2025 | 14:42
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Protesti v Franciji

    Francozi na ulicah, aretiranih 200 ljudi

    Po besedah notranjega ministra Bruna Retailleauja so protestniki med drugim sabotirali daljnovod in požgali avtobus.
    10. 9. 2025 | 13:28
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vojna v Gazi

    Propalestinski aktivisti: To je že drugi takšen napad v dveh dneh

    Aktivisti pobude GSF so danes na družbenih omrežjih objavili videoposnetek torkovega napada na ladjo Alma. Videti je blisk, ki zadene ladjo in povzroči požar.
    10. 9. 2025 | 13:12
    Preberite več
    Novice  |  Znanoteh
    EUSPA

    Sateliti zagotavljajo kritično podporo ob nesrečah

    Vesoljski sektor se zelo hitro spreminja, v Evropi moramo poskrbeti, da smo del dirke, poudarja Rodrigo da Costa, izvršni direktor agencije EUSPA.
    Saša Senica 10. 9. 2025 | 13:00
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Okrnjeni slovenski ekipi v Romunijo

    Velika nagrada v smučarskih skokih pod okriljem FIS se bo konec tedna nadaljevala v Rasnovu.
    Miha Šimnovec 10. 9. 2025 | 12:51
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vojna v Gazi

    Propalestinski aktivisti: To je že drugi takšen napad v dveh dneh

    Aktivisti pobude GSF so danes na družbenih omrežjih objavili videoposnetek torkovega napada na ladjo Alma. Videti je blisk, ki zadene ladjo in povzroči požar.
    10. 9. 2025 | 13:12
    Preberite več
    Novice  |  Znanoteh
    EUSPA

    Sateliti zagotavljajo kritično podporo ob nesrečah

    Vesoljski sektor se zelo hitro spreminja, v Evropi moramo poskrbeti, da smo del dirke, poudarja Rodrigo da Costa, izvršni direktor agencije EUSPA.
    Saša Senica 10. 9. 2025 | 13:00
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Okrnjeni slovenski ekipi v Romunijo

    Velika nagrada v smučarskih skokih pod okriljem FIS se bo konec tedna nadaljevala v Rasnovu.
    Miha Šimnovec 10. 9. 2025 | 12:51
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Zadovoljni zaposleni, trajnostna praksa in čista oblačila

    Sodobno delovno okolje sloni na treh stebrih: zadovoljni zaposleni, trajnostna praksa in brezhibno čista delovna oblačila.
    Promo Delo 8. 9. 2025 | 15:33
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Prihodnost energije: Kako bomo ogrevali in hladili prostore?

    Trajnostni viri postajajo ključni za energetsko preobrazbo, saj odlično dopolnjujejo tradicionalne vire, kot je utekočinjen (UNP) ali zemeljski plin.
    Promo Delo 4. 9. 2025 | 14:42
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Več kot avto: Hyundai SUV kot zvesti partner na vaših poteh

    Od družinskih poti do mestnih avantur – Hyundai SUV modeli združujejo prostornost, napredno tehnologijo in pogon po vaši meri.
    Promo Delo 10. 9. 2025 | 13:56
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    NASVETI

    To so nujna jesenska opravila na vrtu

    Ko se dnevi skrajšajo in zrak že diši po gobah, vem, da je čas, da zaviham rokave na vrtu. Jesen nikakor ni obdobje počitka, temveč ključni trenutek priprave.
    Promo Delo 4. 9. 2025 | 09:13
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Košarka

    Košarkarska vročica z Delovim brezrokavnikom s kapuco in Dunking Devils

    V Planetu Koper je ob posebnem košarkarskem dogodku potekala promocija kapucarjev, ki jih je v sodelovanju s partnerji pripravila Medijska hiša Delo.
    Delo 3. 9. 2025 | 14:04
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    PAMETNI POMOČNIKI

    Kako do popolne organizacije živil v popolnem hladilniku

    Vsaka ženska ve, kako dragoceno je imeti urejeno kuhinjo in dobro organiziran hladilnik.
    Promo Slovenske novice 9. 9. 2025 | 13:03
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Zakaj vedno več Slovencev izbira naložbeno zlato namesto bančnega varčevanja?

    V času inflacije in negotovosti se investicijsko zlato vedno znova izkaže kot ena najzanesljivejših oblik dolgoročnega varčevanja in zaščite premoženja.
    Promo Delo 8. 9. 2025 | 11:22
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Nova doba za najbolj obiskano znamenitost pri nas

    Energetika je danes v obdobju prelomnih sprememb. Prehod v čisto, brezogljično družbo zahteva nove pristope, pametne tehnologije in zanesljive partnerje.
    Promo Delo 4. 9. 2025 | 10:10
    Preberite več
    Promo
    Kultura  |  Knjiga
    Vredno branja

    Nacionalni mesec skupnega branja 2025 z Beremo skupaj

    Od 8. 9. (dan pismenosti) do 12. 10. (Teden otroka®) bo osmi Nacionalni mesec skupnega branja, ki ga podpira akcija Beremo skupaj.
    Promo Delo 8. 9. 2025 | 09:00
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Na odru ljubljanske Opere se začenja nova sezona

    Občinstvu znova ponuja obsežen nabor predstav – te bodo zagotovo zadovoljile vsak okus.
    Promo Delo 9. 9. 2025 | 14:50
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kako učinkovito obvladati bolečine v dimljah

    Bolečine v dimljah niso vedno posledica poškodbe. Odkrijte pogoste vzroke, učinkovite pristope in ključne korake k okrevanju.
    Promo Delo 9. 9. 2025 | 08:59
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Intervju: »Največ šteje, da zaposleni čutijo, da so slišani in cenjeni«

    Znanje, predanost in sodelovanje zaposlenih so temelj, na katerem NIL ustvarja inovacije, rast in delovno okolje, ki presega evropsko povprečje v IT-industriji.
    Promo Delo 8. 9. 2025 | 08:56
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Podkast Sovoznik

    Kdo je mož iz ozadja, ki nam je dal Siddharto?

    Njegova metoda je kot kiparjenje – najprej pregled surove mase idej, nato oblikovanje v vadnici in šele potem piljenje v studiu.
    Gregor Knafelc 4. 9. 2025 | 14:01
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Avtomobil ste zavarovali. Sebe tudi?

    Osebna odgovornost kot temelj – zavarovanje ni formalnost, ampak zaveza sebi in svojim bližnjim.
    Promo Delo 8. 9. 2025 | 09:09
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Vlaganje v umetno inteligenco: kje so največje priložnosti za rast

    Trg se hitro spreminja in tisti, ki vlagajo v umetno inteligenco in informacijsko tehnologijo, prevzemajo vodilne vloge.
    Promo Delo 4. 9. 2025 | 13:00
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Digitalna revolucija v elegantni podobi

    Odkrijte novi popolnoma električni Mercedes-Benz CLA, ki je prostornejši, udobnejši, pametnejši in učinkovitejši od predhodnika.
    Promo Delo 8. 9. 2025 | 09:09
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    INTERVJU

    »Ko otroci trenirajo, si ustvarijo navade. Te jim ostanejo za vse življenje.«

    Pogovor s Primožem Kobetom o pomenu športa za razvoj možganov in družinskih vezi.
    Promo Delo 4. 9. 2025 | 09:17
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometEurobasket 2025KošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo