Propalestinsko pismo študentov Harvarda

Vojna v Izraelu je sprožila najrazličnejše polemične odzive, na številnih ameriških univerzah so posamezniki ali različne študentske aktivistične skupine in organizacije nedvoumno podprle Hamas oziroma so za vse nasilje okrivile Izrael. Tudi na Harvardu, kjer so podpisniki izjave ostali anonimni, prav tako niso razkrili študentskih organizacij, ki so zbirale podpise. Nekateri zdaj zahtevajo, da se podpisniki razkrijejo. Tudi Bill Ackerman, izvršilni direktor finančnega sklada Pershing Square Capital Management, ter vrsta direktorjev drugih družb. »Če nekdo prispeva svoj podpis, se ne more skrivati za neko organizacijo, podpis pomeni sprejemanje odgovornosti, še zlasti če gre za podporo teroristom,« je dejal Ackerman.

Pozivu so se pridružili tudi direktorji podjetij FabFitFun, EasyHealth, Dovehill Capital Management ter še nekaterih drugih, za razkritje imen podpisnikov pa se zavzemajo, da ne bi morda po naključju v svojih firmah zaposlili študentov, ki so »podporniki teroristov«. Na odzive ni bilo treba dolgo čakati. Na družbenih omrežjih so se zvrstili zapisi o grožnjah in pritiskih na študente, oglasil se je tudi ekonomist in nekdanji predsednik Harvarda Larry Summers. Po njegovih besedah so deklaracije z brezpogojno podporo Hamasu nedvomno moralno izredno sporne, vendar verjetno večina od 34 študentskih podpisnikov izjave sploh ni videla, preden je bila objavljena, ali pa niso vedeli, kaj podpisujejo, skratka mnogi so morda ravnali »naivno in lahkomiselno«.

Bill Ackerman v svojem finančnem skladu ne želi zaposlovati »podpornikov terorizma«. FOTO: AP

Nekateri umaknili podpis

Podobnega mnenja je tudi Laurence Tribe, profesor prava na Harvardu. »Velika večina podpisnikov v tej tendenciozni kampanji pri podpisu sploh ni vedela, da bo izjava objavljena, drugi niso bili pozorni na vsebino. Naj je njihovo ravnanje še tako neumno, bi bilo povsem neprimerno, če bi bili zdaj kaznovani z javnim razkritjem, ki nekako implicira, da podpirajo to, kar je Hamas storil nedolžnim Izraelcem,« je zapisal Tribe. Odzvala se je tudi aktualna predsednica Harvarda Claudine Gay, ki je poudarila, da omenjena izjava študentov ne predstavlja uradnega stališča univerze ali njenega vodstva, dejanja Hamasa pa je treba ostro obsoditi. Nekateri študenti so že umaknili svoje podpise, kot so objavili v harvardskem študentskem časopisu Harvard Crimson, jih je to doslej storilo pet od 34 podpisnikov.

Sicer pa je Harvard le ena od ameriških univerz, kjer so nastale tovrstne polemike. Ryna Workman, predsednica študentskega združenja na pravni fakulteti Newyorške univerze (NYU), je na spletu objavila zapis o solidarnosti s Palestino, ki je žrtev izraelskega režima. Pri tem so takoj reagirali v odvetniški firmi Winston & Strawn in preklicali že načeloma dogovorjeno ponudbo za zaposlitev.