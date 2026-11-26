Voditelji držav, med njimi tudi premier Janez Janša, poskušajo na vrhu EU na sestankih v različnih formatih in v pogovorih s predsednikom evropskega sveta Antóniem Costo vsaj utiriti pot do cilja. Proračunska pogajanja veljajo za najzahtevnejša na bruseljskem parketu.

Premier Janša je ob prihodu na vrh EU zatrdil, da vidi manevrski prostor za varčevanje pri zniževanju stroškov administracije, ki se višajo v času rezov v kohezijo in kmetijstvo. Po zadnjem Costovem predlogu bi znašali 109 milijard evrov. »Sredstva za administracijo se bodo morala v vsakem primeru znižati, če hočemo kompromis,« je dejal.