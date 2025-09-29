V nadaljevanju preberite:

Na Zahodu, kjer so v zadnjih letih izdatno finančno podpirali sedanje »proevropske« oblasti v Kišinjevu, niso skrivali veselja, ko so objavili rezultate, da so na včerajšnjih parlamentarnih volitvah več kot polovico glasov zbrali njihovi kandidati.

V Rusiji, ki so jo v zadnjih mesecih obtoževali, da je z ogromnim denarjem na skrivaj poskušala vplivati na izid glasovanja v tej nekdanji sovjetski socialistični republiki, so bili po razglasitvi uradnih izidov zadržani. Moldavske politične sile, ki so menda pod njihovim nadzorom, pa so rezultate že razglasile za neveljavne in svoje podpornike pozvale k mirnim protestom.