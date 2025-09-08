Protest mladih se je končal s streli policije in najmanj desetimi mrtvimi

Ulice nepalske prestolnice Katmandu so danes preplavili protesti, ki so se po odločitvi vlade o prepovedi priljubljenih družbenih omrežij sprevrgli v obračunavanje med civilisti in policisti.

V spopadih med desettisočglavo množico in policijo je po poročanju tujih medijev umrlo vsaj deset ljudi, več deset pa je bilo ranjenih. Oblasti so v mestu razglasile policijsko uro.

Vladni ukrep je naletel na silovit odpor javnosti, predvsem mladih. FOTO: Navesh Chitrakar/Reuters

Povod za množične proteste je bila odločitev vlade premiera K. P. Šarme Olija, ki je prejšnji teden z odlokom prepovedala delovanje 26 družbenih omrežij in aplikacij za sporočanje, med katerimi so se znašli globalni velikani, kot so facebook, X, instagram, whatsapp in youtube.

Uradni razlog za drastičen ukrep je, kot poroča britanski Guardian, neupoštevanje nove zakonodaje, ki od tehnoloških podjetij zahteva uradno registracijo in odprtje predstavništva v državi ter plačevanje davkov. Iz vlade so sporočili, da so platforme večkrat pozvali k ureditvi statusa, a odziva niso prejeli.

V spopadih med desettisočglavo množico in policijo je umrlo vsaj deset ljudi. FOTO: Prabin Ranabhat/AFP

Premier Oli je v odzivu na kritike, kot navaja Guardian, poudaril suverenost države: »Neodvisnost naroda je pomembnejša od izgube delovnih mest peščice posameznikov. Kako je lahko sprejemljivo kljubovanje zakonu ter nespoštovanje ustave in nacionalnega dostojanstva?«

Zahtevam vlade se je sicer podredilo pet ponudnikov, med njimi tiktok, ki je bil v Nepalu iz podobnih razlogov začasno prepovedan že leta 2023.

Upor »generacije Z« proti cenzuri

Vladni ukrep je naletel na silovit odpor javnosti, predvsem mladih, ki so proteste poimenovali »upor generacije Z«. Večdesettisočglava množica je preplavila ulice Katmanduja in glasno protestirala z gesli, kot je »Ustavite prepoved družbenih omrežij, ne korupcije!«, poroča tiskovna agencija AP.

Ulice nepalske prestolnice Katmandu so v ponedeljek preplavili protesti. FOTO: Prabin Ranabhat/AFP

Med pohodom proti parlamentu so protestniki prebili policijske barikade. Ko so se varnostne sile znašle v primežu množice, so po poročilih uporabile solzivec in vodne topove, a ker to ni zaustavilo protestnikov, so posegle po strelnem orožju, kar je pripeljalo do tragičnih posledic.

Gibanje je hitro preraslo zgolj nasprotovanje prepovedi in se, kot poroča Hindustan Times, razvilo v širši upor proti globoko zakoreninjeni korupciji v državi.

Protestom so podporo izrekli tudi številni nepalski umetniki in javne osebnosti. Igralec Hari Banša Akarja je na facebooku zapisal: »Današnja mladina ne le razmišlja – postavlja vprašanja. Zakaj se je ta cesta sesula? Kdo je odgovoren? To ni glas proti sistemu, ampak proti tistim, ki ga zlorabljajo.«

Protestniki so vzklikali geslo »Ustavite prepoved družbenih omrežij, ne korupcije!«. FOTO: Prabin Ranabhat/AFP

Številni kritiki, vključno z mednarodnimi organizacijami za varstvo človekovih pravic, so mnenja, da je uradna razlaga vlade le krinka za poskus cenzure in utišanja kritičnih glasov.

Kot poroča Hindustan Times, se protestniki bojijo, da želi vlada po zgledu platforme tiktok, kjer je bilo menda na njeno zahtevo odstranjenih na tisoče objav, vzpostaviti nadzor nad spletno vsebino.

Strahove dodatno krepi zakonodajni predlog, ki je že v parlamentarni obravnavi in bi oblastem omogočil kaznovanje posameznikov za objave, ki bi bile ocenjene kot grožnja »nacionalnemu interesu«.

Med pohodom proti parlamentu so protestniki prebili policijske barikade. FOTO: Prabin Ranabhat/AFP

Ukrep je močno prizadel tudi gospodarstvo, saj so družbena omrežja ključno orodje za številna podjetja, vključno s turistično industrijo. Prav tako so aplikacije, kot je whatsapp, nenadomestljive za komunikacijo z velikim številom nepalskih delavcev v tujini in njihovimi družinami doma.