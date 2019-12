»Zadnja priložnost« na hongkonških ulicah

Prve demonstracije, ki potekajo po občinskih volitvah pred dvema tednoma, je odobrila policija. Foto: Reuters

Več sto tisoč ljudi je danes protestiralo središču Hongkonga in vzklikalo gesla, kot je: »Borimo se za Hongkong, podpiramo Hongkong!« Demonstranti, ki so bili večinoma oblečeni v črno, mnogi so imeli v rokah dežnike, so mirno korakali od Viktorijinega parka proti ulici Charter v srcu finančne četrti.To so prve demonstracije po občinskih volitvah pred dvema tednoma, in tokrat se je prvič zgodilo, da jih je odobrila policija. Organizatorji iz Fronte za državljanske človekove pravice so proteste poimenovali »zadnja priložnost za mestno oblast«, da izpolni zahteve, ki ji jih ljudje postavljajo že šest mesecev. Ena od zahtev je neodvisna preiskava policijske uporabe nasilja med protesti.Od junija je bilo aretiranih okoli 6000 aktivistov, več sto demonstrantov je bilo ranjenih, skoraj redno so jih policisti razganjali s solzivcem. Tudi pred temi protesti so privedli enajst demonstrantov, potem ko so med racijo pri enem od njih našli pištolo.»Dobili smo lekcijo in zdaj bomo mirno poslušali ter sprejeli kritiko,« je zapisano v izjavi hongkonške vlade, ki so jo objavili v soboto. Potem ko so na občinskih volitvah prodemokratski kandidati dobili prepričljivo večino, se je ton, s katerim vlada nagovarja demonstrante, nekoliko spremenil.Ko sta ta konec tedna prišla v Hongkong nemška zakonodajalca, da bi zahtevala neodvisno preiskavo ravnanja policije, ju je zunanje ministrstvo v Pekingu opozorilo, da to ni mogoče in da tega ne moreta zahtevati. Voditeljica Zelenihin njen strankarski kolegapred odhodom v Hongkong nista razkrila podrobnosti pogovorov na zunanjem ministrstvu, je pa bilo mogoče pričakovati takšno stališče kitajske vlade.Organizatorji so vztrajali pri mirnih protestih, čeprav so najskrajnejše skupine napovedale, da bodo v ponedeljek v mestu s 7,5 milijona prebivalcev blokirali promet, če vodja vladene bo odgovorila na zahteve, naj uvedejo preiskavo ravnanja policije, naj izpustijo aretirane aktiviste in umaknejo označbo protestov kot »neredov« ter omogočijo neposredne volitve vodje območne vlade.Malo verjetno je, da bo Carrie Lam karkoli od tega sprejela brez soglasja vodstva v Pekingu, ki pa je dalo vedeti, da je največji kompromis to, da na hongkonške ulice ni poslalo vojske.