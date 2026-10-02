Protesti dijakov pretresajo Francijo, zaprtih 400 šol, pridržanih 2000 ljudi

V Franciji se stopnjujejo kaotične razmere zaradi protestov srednješolcev, ki so se jim včeraj z blokado približno 30 kampusov pridružili še študenti. Protesti proti prenatrpanim učilnicam, pomanjkanju učiteljev in neprimernih razmeram v učilnicah in šolah so prizadeli več kot tisoč od skupno okoli 3700 srednjih šol po vsej državi. Ranjenih je bilo več deset ljudi. Razmere se stopnjujejo vse od 21. septembra, ko so se začeli protesti v Créteilu, jugovzhodnem predmestju Pariza, zaradi pomanjkanja šolskega osebja, nato pa so se prek lokalnih pobud in družbenih omrežij razširili po vsej državi. Od začetka protestov je bilo po besedah pravosodnega ministra Géralda Darmanina pridržanih približno 2000 ljudi, med njimi kar 90 odstotkov mladoletnikov. Val nemirov sovpada tudi z družbenimi ...