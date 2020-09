Protesti manjšine na Kitajskem zaradi ukinjanja mongolščine v šolah

Kakovostnejši učbeniki ali brisanje manjšine?

Podobni ukrepi tudi z ujgurščino in tibetanščino

Številni pripadniki mongolske manjšine na Kitajskem zadnje dni množično protestirajo pred šolami in nasprotujejo poskusu Pekinga, da bi postopoma ukinil pouk v njihovem jeziku na šolah na njihovem etničnem območju in ga zamenjal s poukom v mandarinski kitajščini, poroča danes the Guardian.Kitajske šolske oblasti so namreč od danes »poskusno« ukinile pouk v mongolščini na treh šolah v avtonomni pokrajini Notranji Mongoliji, pripadniki manjšine pa se bojijo, da je to šele začetek in da je načrt Pekinga tudi jezikovna asimilacija te številčne manjšine na kitajskem severu. Po zadnjih podatkih živi na Kitajskem skoraj šest milijonov Mongolov, kar je skoraj dvakrat toliko, kot jih živi v matični Mongoliji, kitajski severni sosedi.Spremembe za šole na območjih mongolske manjšine so kitajske šolske oblasti napovedale junija letos z obrazložitvijo, da bodo tako otroci imeli kakovostnejše učbenike in da bo sploh šolski kurikulum lahko boljši. Poleg tega ukinjanje pouka v mongolščini in uvedbo mongolskega jezika zgolj kot enega od šolskih predmetov Peking opravičuje tudi s potrebo po oblikovanju skupne, kitajske identitete tudi med pripadniki te manjšine., vodja informacijskega centra za človekove pravice južne Mongolije s sedežem v ZDA, pa v tej potezi kitajskih oblasti vidi le še zadnji asimilacijski ukrep. »Ljudje se bojijo, da je edini cilj jezikovnih sprememb na šolah v Notranji Mongoliji za vselej izbrisati mongolski jezik iz teh krajev. V zadnjih sedemdesetih letih je mongolsko ljudstvo na Kitajskem šlo skozi veliko nadlog od genocida, političnega pritiska, gospodarskega izkoriščanja, kulturne asimilacije in uničevanja okolja. Po desetletjih kitajskega vladanja s trdo roko je tako jezik ostal še zadnja značilnost Mongolov v tej državi,« je Togochog dejal za The Guardian.Togochog opozarja, da se podobno že nekaj časa dogaja z Ujguri v pokrajini Xinjiang in s Tibetanci. Kitajska je v zadnjih letih zelo omejila obseg pouka v jezikih teh dveh manjšin. Pravi pa tudi, da oblasti poskušajo zadušiti sedanje proteste Mongolov, ki grozijo, da otrok ne bodo več pošiljali v šolo in ki se množično zbirajo pred šolami. Menda je policija posegla tudi že z nasiljem, šolarje pa zaklepajo v učilnice, da se ne bi pridružili protestom. Protestnike je z obajvo na družabnih omrežji podprl nekdanji mongolski predsednik, ki je Mongolijo vodil med leti 2009 in 2017.