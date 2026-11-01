Protesti po Evropi prerasli v nasilje, več sto aretacij in poškodovanih

Protesti proti visokim življenjskim stroškom in drugim socialnim težavam so se v soboto v več evropskih državah sprevrgli v nasilne spopade s policijo. V Nemčiji so izgredniki v središču Frankfurta ropali trgovine in razbijali izložbe, v Franciji je policija prijela 565 ljudi, na Portugalskem pa je bilo ob odstranjevanju protestnih taborov poškodovanih več deset ljudi, poročata britanski BBC in francoska tiskovna agencija AFP.

V Frankfurtu ropali trgovine in razbijali izložbe

V Nemčiji so v soboto potekali množični protesti, ki jih je organiziralo gibanje Gen Z regelt (Generacija Z prevzema vajeti). Protestniki so opozarjali na visoke življenjske stroške, nezadostno financiranje šolstva, krčenje javne porabe in nasprotovanje obveznemu služenju vojaškega roka.

Čeprav so demonstracije čez dan večinoma potekale mirno, so se zvečer v Frankfurtu sprevrgle v nasilje. Izgredniki so ropali trgovine in razbijali izložbe, v policiste in druge pripadnike intervencijskih služb pa metali kamenje, steklenice, pirotehnična sredstva in molotovke, poroča BBC.

Policija je sporočila, da so izgredniki razbili tudi izložbo trgovine z orožjem. Po prijetju enega od osumljencev so zasegli dve orožji. V Frankfurtu so prijeli več ljudi, vendar njihovega natančnega števila niso navedli.

Notranji minister nemške zvezne dežele Hessen Roman Poseck je izjavil, da se je med protestnike infiltriralo približno sto levičarskih skrajnežev. Nasilen konec demonstracij je označil za sramoten.

Do spopadov je prišlo tudi v Berlinu, Kölnu in Hamburgu, kjer je policija za razganjanje protestnikov uporabila vodne topove oziroma solzivec. Po navedbah nemških oblasti se je protestov v Frankfurtu, Münchnu in Berlinu udeležilo do 18.000 ljudi, nemški mediji pa poročajo o več deset tisoč protestnikih po državi.

Lizbona. FOTO. Filipe Amorim/AFP

V Franciji 565 aretacij, poškodovani tudi policisti

V Franciji se je sobotnih protestov proti draginji, slabim razmeram v šolstvu in policijskemu nasilju po ocenah oblasti udeležilo okoli 320.000 ljudi, od tega 70.000 v Parizu. Mladinske organizacije trdijo, da je demonstriralo skoraj pol milijona ljudi.

Francosko notranje ministrstvo je v soboto zvečer sporočilo, da je policija po državi aretirala 565 ljudi. Čeprav so shodi večinoma potekali mirno, so v več mestih izbruhnili spopadi med protestniki in policisti.

V Parizu je več deset protestnikov v policiste metalo tlakovce, ti pa so odgovorili s solzivcem. Poškodovani so bili štirje policisti, od katerih so trije utrpeli opekline zaradi molotovk.

O spopadih so poročali tudi iz Lyona, kjer je policija uporabila solzivec, in Toulousa, kjer je protestnike razgnala z vodnim topom.

Francoski notranji minister Laurent Nuñez je obsodil nasilje in za napade na varnostne sile okrivil skrajno levičarske skupine. Po navedbah oblasti so posamezne skupine protestnikov v več mestih poskušale prodreti v mestna središča z namenom vandalizma in plenjenja.

Protesti v Parizu. FOTO: Pedro Nunes/Reuters

Na Portugalskem policija s psi odstranjevala protestne tabore

Na Portugalskem so po sobotnih protestih zaradi stanovanjske krize izbruhnili spopadi med policijo in protestniki, ki so v Lizboni in Portu postavili začasna šotorišča.

Policija je ponoči s službenimi psi posredovala v taborih in pridržala 13 ljudi, od tega šest v Lizboni in sedem v Portu, poroča AFP.

Po navedbah policije so protestniki v policiste metali steklenice in barvo, protestniki pa trdijo, da so policisti proti njim uporabili gumijevke.

Poškodovanih je bilo 13 policistov, od katerih so jih osem prepeljali v bolnišnico. Aktivistična skupina Acampada Lisboa medtem navaja, da je bilo poškodovanih več kot 30 protestnikov, deset pa jih je potrebovalo bolnišnično oskrbo.

Protestniki nasprotujejo načrtom manjšinske desnosredinske vlade, ki želi olajšati izselitve iz stanovanj in odpraviti omejitve najemnin pri novih pogodbah. Opozarjajo, da bi predlagani ukrepi še poglobili stanovanjsko krizo in povečali stroške bivanja. Aktivisti so za danes napovedali novo zborovanje.

Protesti v Franciji. FOTO: Alain Jocard/AFP

Mladi opozarjajo na vse težje življenjske razmere

Protesti v Nemčiji, Franciji in na Portugalskem so del širšega vala demonstracij, ki so v zadnjih tednih zajele več evropskih držav, med drugim Italijo, Španijo, Belgijo, Grčijo, Srbijo in Albanijo.

Čeprav se zahteve med državami razlikujejo, protestnike povezuje predvsem nezadovoljstvo zaradi visokih življenjskih stroškov, nedostopnih stanovanj, razmer v izobraževanju in zmanjševanja sredstev za javne storitve.