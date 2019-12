Protesti se iz Črne Gore širijo v Srbijo in BiH

Širom po Črni Gori so zaradi zakona o verski svobodi, ki ga je tamkajšnji parlament sprejel pred štirimi dnevi, še vedno protesti. Proti zakonu in v podporo protestnikom v Črni Gori so se včeraj pridružili tudi protestni shodi v nekaterih mestih Bosne in Hercegovine ter v mnogih mestih po Srbiji, tudi v Beogradu.



Na shodih se je zbralo na tisoče protestnikov. Večinoma gre za mirne »sprehode«, a se dogajajo tudi incidenti. Včeraj so bili protesti najbolj množični, saj je bila nedelja in so se verniki udeležili protestov po verskih obredih.

Štirje ranjeni policisti

Do incidenta je prišlo v naselju Zeta blizu Podgorice, glavnega mesta Črne Gore, na cesti proti letališču. Protestniki so blokirali cesto na način, da so posekali drevo, ki je padlo preko krožišča, tako da je bil nekaj časa promet onemogočen. Policija je šla nad protestnike s solzilcem, ti pa so kamenjali policiste. Štirje policisti so bili ranjeni. Uprava policije je sporočila, da bo v prihodnje ukrepala proti organizatorjem protestov, vključno proti cerkvenim dostojanstvenikom.



Zakon, proti kateremu protestirajo, med drugim določa podržavljanje premoženja Srbske pravoslavne cerkve v Črni Gori, ki je bilo pridobljeno do 1. decembra leta 1918 in za katero cerkev ne more dokazati lastništva. Zakon zadeva tudi premoženje drugih verskih skupnosti, ne le Srbske pravoslavne cerkve, vendar je v Črni Gori, ki je v večini pravoslavna, pravoslavnih vernikov in tudi premoženja pravoslavne cerkve največ. Proti zakonu so se uradno odzvale že vse verske skupnosti, močno pa odmeva tudi v Srbiji, saj gre za enovito cerkev, ki ima sedež v patriarhiji v Beogradu. Po zadnjem popisu prebivalstva živi v Črni Gori 28,6 odstotka Srbov.

Odzivi v Srbiji

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je med drugim dejal, da so »Srbi v Črni gori naš narod, Črnogorci pa naši bratje«, Srbija pa da bo pomagala položaju Srbske pravoslavne cerkve v Črni Gori po pravih poteh. Po srbski nacionalni televiziji se je sinoči oglasila tudi premierka Srbije Ana Brnabić. Po njenih besedah je način za pomoč srbskemu narodu v Črni Gori močna Srbija, pri čemer pa se ne sme enačiti države in naroda. Dogajanje v Črni Gori tudi dodatno zaostruje notranjepolitično stabilnost Srbije, saj opozicija očita oblasti, da pri odzivih na ravnanje črnogorskih oblasti ni dovolj odločna.