V Italiji znova spopadi med protestniki in policijo, protesti se širijo v Nemčijo

V številnih italijanskih mestih je tudi danes prišlo do spopadov med protestniki in policijo, med drugim v Rimu, Torinu in Vicenzi, poroča Ansa.

V Rimu so se protestniki ločili od glavnega sprevoda in se odpravili proti Koloseju. V policiste so metali predmete, postavljali in zažigali barikade ter zažigali električne skiroje.

V italijanskih mestih je prišlo do spopadov med protestniki in policijo. FOTO: Andreas Solaro/Afp

V Torinu je policija proti protestnikom uporabila vodne topove in solzivec, v Vicenzi pa so bili v spopadih poškodovani štirje policisti in trije protestniki. Nasilje je izbruhnilo tudi ob poskusu zasedbe mestne obvoznice.

Po ocenah sindikalne organizacije, ki je tudi glavni pobudnik demonstracij, se je stavk in protestov udeležilo okoli 1,5 milijona ljudi. Študentska organizacija OSA medtem navaja, da se je shodov po državi udeležilo približno dva milijona ljudi.

Protestom in stavkam v več sektorjih so se pridružili tudi prevozniki in kmetje, jezni zaradi visokih cen goriv. Stavke sovpadajo še z mednarodno mobilizacijo pristaniških delavcev v več kot 40 pristaniščih po Sredozemlju in Evropi, ki stavkajo v znak protesta proti trgovini z orožjem, militarizaciji infrastrukture in vključevanju pristanišč v vojaške operacije.

Luksuzne trgovine se poskušajo zavarovati pred napovedanimi protesti. FOTO: John Macdougall/Afp

Protestni val, ki zavzema celotno Evropo, naj bi se to soboto razširil tudi v Nemčijo, tudi v Franciji pričakujejo nov izbruh. Policija se pripravlja na morebitne rope in izgrede na obrobju shodov, ki naj bi po željah organizatorjev potekali mirno, poroča Guardian.

Neformalno zavezništvo skupin z imenom Gen Z regelt je k udeležbi povabilo podpornike iz več kot 30 mest. Zahtevajo večje financiranje šol, varovanja okolja in stanovanjske oskrbe, prav tako so proti obveznemu vojaškemu roku.

V Berlinu se bo zbralo okoli 10.000 protestnikov

Pričakujejo večinoma šolarje, študente ter njihove starše, zbrali se bodo pri Brandeburških vratih.

Vodja berlinske policije Barbara Slowik Meisel je napovedala, da bo v prestolnici napotila dodatnih 1500 policistov, čeprav po njenih besedah ni veliko razlogov za skrb, da bi bili ljudje ali premoženje ogroženi.

Velike shode pričakujejo tudi v Kölnu, Münchnu, Frankfurtu in Hamburgu. Skupina Gen z Regelt udeležence poziva k mirnemu protestiranju.

Francija se pripravlja na nov val

V soboto bodo protesti potekali tudi v Franciji. Francoski notranji minister Laurent Nuñez je povedal, da sobota predstavlja veliko tveganje, skrajne skupine namreč pozivajo k nasilnemu protestiranju. Na ulicah bo 70.000 policistov.

V Parizu so nekatere napovedane protestne shode že prepovedali zaradi nevarnosti izgredov. Sindikati so za 5. november napovedali novo splošno stavko