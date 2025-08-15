V novih protestih v Srbiji več deset aretiranih in ranjenih

V Srbiji so v četrtek zvečer tretji dan zapored potekali protivladni protesti, ki jih je znova zaznamovalo nasilje. Policija je v več mestih uporabila solzivec, da bi razgnala demonstrante, poročajo o več deset poškodovanih in aretiranih. V Novem Sadu so uničeni prostori vladajoče Srbske napredne stranke (SNS), poroča srbski spletni portal N1.

Na ulice je v četrtek zvečer šlo na tisoče ljudi v okoli trideset mestih po vsej Srbiji, protesti pa so se zaključili danes po polnoči, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina.

Srbski notranji minister Ivica Dačić je ponoči sporočil, da je bila policija tarča okrutnega nasilja. V demonstracijah je bilo po njegovih besedah ranjenih najmanj 42 policistov, med njimi največ, 26, v Beogradu, sedem v Valjevu in devet v Pančevu.

V spopadih s policijo so bili ranjeni tudi številni demonstranti, a še ni znano, koliko jih je poiskalo zdravniško pomoč. Številni so bili poškodovani tudi v pretepih s privrženci vladajoče SNS, med katerimi so bili številni zamaskirani. Po navedbah protestnikov je policija nasilje privržencev SNS največkrat ignorirala.

Med poškodovanimi je tudi poslanec opozicijske stranke svobode in pravičnosti Peđa Mitrović, ki ga je po navedbah njegove stranke napadlo okoli okoli deset privržencev SNS.

FOTO: Marko Djokovic/AFP

Prijeli so 37 ljudi, po besedah Dačića pa se aretacije nadaljujejo. Minister je napovedal še, da bodo vsi, ki so napadli policiste, za to odgovarjali. Policija je v več mestih uporabila solzivec, da bi razgnala demonstrante.

V Novem Sadu so uničeni prostori vladajoče SNS. Večina mladih, ki so jih razdejali, je bila po poročanju medijev maskirana.

Nove proteste je pričakovati drevi.

Množični protivladni protesti pod vodstvom študentov so se v Srbiji začeli po padcu nadstreška na železniški postaji v Novem Sadu 1. novembra lani, ki je zahteval 16 življenj. Protestniki zahtevajo politično in kazensko odgovornost za nesrečo, ker oblasti niso izpolnile njihovih zahtev, pa tudi predčasne parlamentarne volitve.

Oblasti proteste označujejo za barvno revolucijo in poskus destabilizacije države, krivdo zanje pa pripisujejo tudi tujim vplivom in opoziciji.