  • Delo d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiKolesarstvoTour 2025TenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Svet

    V novih protestih v Srbiji več deset aretiranih in ranjenih

    V Novem Sadu so uničeni prostori vladajoče Srbske napredne stranke (SNS).
    FOTO: Marko Djokovic/AFP
    Galerija
    FOTO: Marko Djokovic/AFP
    STA
    15. 8. 2025 | 09:57
    15. 8. 2025 | 09:57
    2:51
    A+A-

    V Srbiji so v četrtek zvečer tretji dan zapored potekali protivladni protesti, ki jih je znova zaznamovalo nasilje. Policija je v več mestih uporabila solzivec, da bi razgnala demonstrante, poročajo o več deset poškodovanih in aretiranih. V Novem Sadu so uničeni prostori vladajoče Srbske napredne stranke (SNS), poroča srbski spletni portal N1.

    Na ulice je v četrtek zvečer šlo na tisoče ljudi v okoli trideset mestih po vsej Srbiji, protesti pa so se zaključili danes po polnoči, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina.

    Srbski notranji minister Ivica Dačić je ponoči sporočil, da je bila policija tarča okrutnega nasilja. V demonstracijah je bilo po njegovih besedah ranjenih najmanj 42 policistov, med njimi največ, 26, v Beogradu, sedem v Valjevu in devet v Pančevu.

    V spopadih s policijo so bili ranjeni tudi številni demonstranti, a še ni znano, koliko jih je poiskalo zdravniško pomoč. Številni so bili poškodovani tudi v pretepih s privrženci vladajoče SNS, med katerimi so bili številni zamaskirani. Po navedbah protestnikov je policija nasilje privržencev SNS največkrat ignorirala.

    Med poškodovanimi je tudi poslanec opozicijske stranke svobode in pravičnosti Peđa Mitrović, ki ga je po navedbah njegove stranke napadlo okoli okoli deset privržencev SNS.

    FOTO: Marko Djokovic/AFP
    FOTO: Marko Djokovic/AFP

    Prijeli so 37 ljudi, po besedah Dačića pa se aretacije nadaljujejo. Minister je napovedal še, da bodo vsi, ki so napadli policiste, za to odgovarjali. Policija je v več mestih uporabila solzivec, da bi razgnala demonstrante.

    V Novem Sadu so uničeni prostori vladajoče SNS. Večina mladih, ki so jih razdejali, je bila po poročanju medijev maskirana.

    Nove proteste je pričakovati drevi.

    Množični protivladni protesti pod vodstvom študentov so se v Srbiji začeli po padcu nadstreška na železniški postaji v Novem Sadu 1. novembra lani, ki je zahteval 16 življenj. Protestniki zahtevajo politično in kazensko odgovornost za nesrečo, ker oblasti niso izpolnile njihovih zahtev, pa tudi predčasne parlamentarne volitve.

    Oblasti proteste označujejo za barvno revolucijo in poskus destabilizacije države, krivdo zanje pa pripisujejo tudi tujim vplivom in opoziciji.

    Sorodni članki

    Novice  |  Svet
    Nakupi orožja

    Zavezniki v opomin Trumpu grozijo z opustitvijo nakupov F-35

    Države znova preučujejo nakupe ameriškega orožja, kar je eno najodločnejših nasprotovanj Trumpovim carinam doslej.
    14. 8. 2025 | 16:55
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Ni povsod prepovedano

    Prenočevanje v vozilu ali kampiranje na črno? Preverite pravila v Sloveniji

    Prenočevanje v vozilu v Sloveniji ni povsod prepovedano. Preverite, kje je dovoljeno in kje veljajo omejitve ter kazni.
    15. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Podkast Sovoznik

    Ljubezen do zemlje in vina na 583 hektarih, kar je za več kot 800 nogometnih igrišč

    Direktor Borut Fakin v podkastu Sovoznik razkriva, kako je največja istrska vinska klet osvojila vrhunska priznanja, ki ga podeljuje Decanter, in nove trge.
    Gregor Knafelc 14. 8. 2025 | 15:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Zakon o zaščiti živali

    Visoke kazni za pse brez povodca in nečipirane mačke

    Lastnikom psov in mačk ob neupoštevanju predpisov grozi celo do 1200 evrov globe. Kdo vse izvaja nadzor?
    Manja Pušnik 14. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Koronavirusni denar

    Sredstva EU porabili za jahte, drage avtomobile in svingerski klub

    Milijoni evrov, namenjeni pomoči po pandemiji, so na Poljskem financirali luksuz in sprožili politični škandal, vlada pa obljublja preiskavo.
    12. 8. 2025 | 17:42
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Nakupi orožja

    Zavezniki v opomin Trumpu grozijo z opustitvijo nakupov F-35

    Države znova preučujejo nakupe ameriškega orožja, kar je eno najodločnejših nasprotovanj Trumpovim carinam doslej.
    14. 8. 2025 | 16:55
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Srbija

    Protestniki napolnili ulice, režim pokazal nasilno plat

    Nasilje režimskih lojalistov med sinočnjimi uličnimi protesti v Srbiji je bilo poskus sprožiti državljansko vojno, ocenjujejo vodje študentskih upornikov.
    Novica Mihajlović 14. 8. 2025 | 07:40
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Posli nove dobe: Kaj že danes potrebujete, da boste korak pred konkurenco?

    Novi pristopi, tehnologije in miselnost spreminjajo pravila igre.
    Promo Delo 13. 8. 2025 | 14:54
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Modni dodatek ali veliko več?

    Včasih je telefon zgolj naprava, drugič pa podaljšek osebnega sloga. Ko sem prvič vzela v roke Galaxy Z Flip7, sem vedela, da bo drugače.
    Promo Delo 11. 8. 2025 | 15:41
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Kosilo

    Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

    Nikoli več vam ne bo zmanjkalo idej za kosilo. Vsak ponedeljek vas čaka jedilnik, ki bo popestril vaše kulinarično ustvarjanje.
    20. 2. 2024 | 13:35
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    ZELENJAVNI VRT

    Preverjeni ukrepi za zaščito paradižnika, kumar in paprik

    Topli in vlažni poletni dnevi so žal idealni, da se na našem vrtu začnejo širiti okužbe, ki lahko ogrozijo naš pridelek.
    Promo Delo 8. 8. 2025 | 09:00
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Jedrska energija

    Toplejše morje, invazija meduz in zadelani filtri jedrske elektrarne

    Spužvaste kocke določenih materialov bi lahko učinkovito lovile razpršeni uran iz morja.Tako bi jedrske elektrarne lahko napajale svet še več tisoč let.
    Borut Tavčar 15. 8. 2025 | 05:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    DPZ 2025

    Sodelovanje pri inovaciji ali unikatu da nov zagon

    Za lesarsko industrijo je povezovanje s šolami pomemben korak do kadra. Trajnost je še eno jamstvo za svetlo prihodnost lesne industrije.
    Milka Bizovičar 14. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    DPZ 2025

    Čedalje bolj cenimo unikatne izdelke in masivni les

    Stavbni mizar Matic Domadenik in pohištveni mizar Vid Gomaz se bosta udeležila evropskega tekmovanja v poklicnih spretnostih EuroSkills.
    Milka Bizovičar 14. 8. 2025 | 05:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Zdravje 2025

    Z digitalizacijo do dostopa do podatkov ob pravem času

    Sodobne tehnologije pomagajo tudi pri zniževanju stroškov zdravljenja, racionalnejši porabi virov in poudarjanju preventive.
    Marjana Kristan Fazarinc 13. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več

    Več iz teme

    Srbijaprotestinasiljepolicija

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Premium
    Sobotna priloga
    ZDA in Rusija

    Vrh Putin-Trump: Jalta na Aljaski, pogajanja daleč od Ukrajine in Evrope

    Putin ni človek miru, ampak mož vojne. Trump hoče mir. Zelenski hoče mir. Evropa hoče mir. Le Putin, ki je začel vojno, ga noče.
    Branko Soban 15. 8. 2025 | 10:30
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Kup plastike in kartona

    Požar v zbirnem centru Dragonja pogašen

    Gasilci so danes tudi preklicali obvestilo prebivalcem Svetega Petra in Dragonje, naj se zaradi močnega dimljenja ne zadržujejo na prostem in naj zapirajo okna.
    15. 8. 2025 | 10:30
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Protivladni protesti

    V novih protestih v Srbiji več deset aretiranih in ranjenih

    V Novem Sadu so uničeni prostori vladajoče Srbske napredne stranke (SNS).
    15. 8. 2025 | 09:57
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Nogomet

    Slovenski talent med vratnicama v prvo nizozemsko ligo

    Nekdanji vratar Celja in Domžal se seli v legendarni Groningen, ki ga je do edinega pokala popeljal novi trener Olimpije.
    Matic Rupnik 15. 8. 2025 | 09:30
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Pred srečanjem na Aljaski

    Trump: Jaz sem predsednik in z mano se Putin ne bo igral

    Trump je dejal, da je 75-odstotno prepričan, da bo vrh uspešen. Pred vrhom so se v Anchorageu zbrali protestniki v podporo Ukrajini.
    15. 8. 2025 | 08:34
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Protivladni protesti

    V novih protestih v Srbiji več deset aretiranih in ranjenih

    V Novem Sadu so uničeni prostori vladajoče Srbske napredne stranke (SNS).
    15. 8. 2025 | 09:57
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Nogomet

    Slovenski talent med vratnicama v prvo nizozemsko ligo

    Nekdanji vratar Celja in Domžal se seli v legendarni Groningen, ki ga je do edinega pokala popeljal novi trener Olimpije.
    Matic Rupnik 15. 8. 2025 | 09:30
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Pred srečanjem na Aljaski

    Trump: Jaz sem predsednik in z mano se Putin ne bo igral

    Trump je dejal, da je 75-odstotno prepričan, da bo vrh uspešen. Pred vrhom so se v Anchorageu zbrali protestniki v podporo Ukrajini.
    15. 8. 2025 | 08:34
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Težke in boleče noge? Zakaj je pomembno, da ne ignorirate prvih simptomov

    Simptomi se lahko pojavijo že v mladosti, zato ukrepajte, preden napredujejo.
    12. 8. 2025 | 09:26
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Nova gospodarska politika
    Vredno branja

    Nova gospodarska politika: kako bo Slovenija premagala izzive prihodnosti

    V času, ko se svet hitro spreminja, se tudi slovensko gospodarstvo spopada z novimi izzivi.
    23. 6. 2025 | 10:08
    Preberite več
    Magazin  |  Kulinarika
    Vredno branja

    Skrivnosti slovenske gastronomije v novi prestižni reviji OK magazin

    Odkrijte edinstvene zgodbe in navdihujoče ustvarjalce, ki slovensko gastronomijo dvigujejo na svetovno raven – z OK magazinom boste vedno korak pred trendi.
    23. 6. 2025 | 10:06
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Bolečine v zapestju: kako jih učinkovito lajšati

    Vas pestijo bolečine v zapestju? Te so lahko znak preobremenjenosti ali poškodb. Pravočasno ukrepanje je ključno.
    Promo Delo 12. 8. 2025 | 09:01
    Preberite več
    Nedelo  |  Nedeljski izleti
    Vredno branja

    Vsako nedeljo nova pustolovščina – skupaj raziskujemo Slovenijo

    Slovenija skriva nešteto čudovitih kotičkov, ki čakajo, da jih odkrijemo – in v uredništvu Nedela smo se odločili, da jih obiščemo skupaj z vami.
    20. 6. 2025 | 13:40
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiKolesarstvoTour 2025TenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo