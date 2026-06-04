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    Svet

    Albanci razjarjeni zaradi Trumpovega zeta, zahtevajo ustavitev granje resorta

    Naravovarstvene skupine trdijo, da so se dela začela na zaščitenem obalnem območju, medtem ko premier vztraja, da bo projekt prinesel delovna mesta in naložbe.
    Včeraj se je na tisoče ljudi že tretji dan zapovrstjo zbralo na ulicah Tirane, nekateri so mahali z napihljivimi flamingi v opozorilo na strah pred okoljsko škodo. FOTO: AFP
    Galerija
    Včeraj se je na tisoče ljudi že tretji dan zapovrstjo zbralo na ulicah Tirane, nekateri so mahali z napihljivimi flamingi v opozorilo na strah pred okoljsko škodo. FOTO: AFP
    R. I.
    4. 6. 2026 | 06:53
    4. 6. 2026 | 07:42
    6:34
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    Protesti v Albaniji proti predlaganemu luksuznemu letovišču, ki ga podpira Jared Kushner, zet Donalda Trumpa, se krepijo, potem ko so nasprotniki zavrnili ponudbo premierja države, da »bi razpravljali o rešitvah«, poroča Guardian. Kushner želi obalno mokrišče, ​​dom flamingov, tjulnjev in morskih želv, spremeniti v letovišče.

    Včeraj se je na tisoče ljudi že tretji dan zapovrstjo zbralo na ulicah Tirane, nekateri so mahali z napihljivimi flamingi v opozorilo na strah pred okoljsko škodo. Naraščajo pozivi k ustavitvi projekta. Načrtujejo se protesti na samem jugu države, kjer so se dela na kompleksu v vrednosti 1,6 milijarde dolarjem pred kratkim že začela. Gre za eno najbolj okoljsko občutljivih območij v Sredozemlju.

    FOTO: Florion Goga/Reuters
    FOTO: Florion Goga/Reuters

    Netransparentnost

    Izvršni direktor vodilne naravovarstvene skupine v državi Zaščita in ohranjanje naravnega okolja v Albaniji (PPNEA) Aleksandr Trajce je dejal, da je bilo od samega začetka vse popolnoma netransparentno. »Nismo videli nobenega javnega posvetovanja ali javne dokumentacije glede dovoljenj. Zato smo jasni: pogovarjati se bomo začeli šele, ko odstranijo buldožerje, odstranijo ograjo in obnovijo habitate v prvotno stanje.«

    Premier Edi Rama, ki je branil projekt kot mejnik v prehodu majhne balkanske države iz stalinistične države v vrhunsko počitniško destinacijo, je v torek predlagal, da se sreča s protestniki, a je voditelj vztrajal pri svojem in dejal, da ni možnosti »da bi se naložba ustavila, dokler sem tukaj«.

    Kot najstarejša okoljska skupina v Albaniji je PPNEA sprožila alarm, ko so se pojavila opozorila, da je regija edinstvene biotske raznovrstnosti in kulturne dediščine ogrožena z uničenjem.

    Zlom pravne države

    »Nečesa takega še nikoli nismo videli na albanskih zaščitenih območjih,« je dejal Trajce. »Prišlo je do popolnega zloma pravne države brez upoštevanja družbe, brez okoljskih premislekov, brez pogodbenih dovoljenj, samo buldožerji ...« je njegove besede povzel Guardian.

    Zaskrbljenost je, kot pravi, prerasla v javno ogorčenje, ko so delavci začeli postavljati ograjo z betonsko osnovo in bodečo žico okoli območja blizu Zvërneca, namestili zasebno varnostno podjetje za zaščito in ko je težka mehanizacija začela uničevati starodavne sipine in sredozemske borove gozdove, da bi sprostili pot za dostopne ceste.

    »Takrat so se domačini zares razjezili,« je dejal. »Ljudje, ki imajo tam zemljo ali delajo na zemlji tam, nenadoma niso mogli več do nje. Zdaj je to preseglo okoljsko vprašanje. To je stvar državljanov. Je veliko večje.«

    Podobne načrte ima predsednikov zet za zavarovano obalno območje Vjosa–Narta, kjer domujejo številne živalske vrste, med njimi flamingi, tjulnji in morske želve. FOTO: Florion Goga/Reuters
    Podobne načrte ima predsednikov zet za zavarovano obalno območje Vjosa–Narta, kjer domujejo številne živalske vrste, med njimi flamingi, tjulnji in morske želve. FOTO: Florion Goga/Reuters

    Obisk Ivanke Trump

    V začetku leta je Ivanka Trump Albanijo obiskala s skupino arhitektov in si ogledala območje, ki ga je za razvoj določila investicijska družba njenega moža Affinity Partners.

    FOTO: Florion Goga/Reuters
    FOTO: Florion Goga/Reuters

    Letovišče naj bi pokrivalo območje, ki vključuje ne le nenaseljeni greben Sazan, edini albanski otok, temveč tudi mokrišča in obalna bivališča v morskem narodnem parku, ki ga obdaja. Vode so med zadnjimi zatočišči sredozemskega medvedjega tjulnja, območje pa nudi tudi zavetje več kot 200 vrstam ptic – mnoge so ogrožene – vključno s flamingi in dalmatinskimi pelikani, kot navaja BirdLife International.

    Za razvoj so določena tudi obsežna območja zaščitene obalne pokrajine severno od vasi Zvërnec, med laguno Narta in morjem.

    Za razvoj so določena tudi obsežna območja zaščitene obalne pokrajine severno od vasi Zvërnec (na fotografiji), med laguno Narta in morjem. FOTO: Florion Goga/Reuters
    Za razvoj so določena tudi obsežna območja zaščitene obalne pokrajine severno od vasi Zvërnec (na fotografiji), med laguno Narta in morjem. FOTO: Florion Goga/Reuters

    Tožilstvo začelo s preiskavo

    Ta teden je albansko posebno protikorupcijsko tožilstvo SPAK sporočilo, da je začelo preiskavo spornih zakonodajnih sprememb, sprejetih leta 2024, ki se nanašajo na zaščitena območja.

    Razvijalci pravijo, da bodo napredovali odgovorno. »Naš poudarek ostaja na odgovornem upravljanju, okoljskih izboljšavah, ustvarjanju delovnih mest in ustvarjanju dolgoročne vrednosti za lokalne skupnosti. Spoštujemo tekoče javne in institucionalne procese,« je dejal Asher Abehsera, predsednik družbe, ki razvija načrte v partnerstvu s Kushnerjevim podjetjem.

    Rama zanika, da bo projekt ogrozil nedotaknjeno obalo

    Rama, ki je lani dobil četrti mandat z obljubo, da bo Albanijo do leta 2030 pripeljal v Evropsko unijo in si prizadeva pritegniti naložbe v državo, ki ostaja med najrevnejšimi v Evropi, prav tako zanika, da bo projekt ogrozil njeno nedotaknjeno obalo.

    1. junija je albanskemu parlamentu povedal, da pogajanja še potekajo in da končni predlog še ni bil sklenjen. V izjavi v sredo je dejal, da je pomembno, da ostanejo gostoljubni, pošteni in pod nobenih pogojem ne prejmejo stigme, da so države, ki vlagatelje sprejemajo 'sovražno'.

    Kushner se za Albanijo menda zanima že dolgo

    V intervjuju za Guardian pred začetno odobritvijo projekta je Rama razkril, da Kushnerjevo zanimanje za Albanijo sega leta nazaj, »ko Trump ni bil blizu temu, da bi postal ameriški predsednik, in je bil videti bližje temu, da gre v zapor, kot v Belo hišo«.

    »Ni bilo povezano s Trumpom, ampak z Jaredom kot ameriškim vlagateljem z odličnim projektom,« je dejal.

    Albanija, ki je bila skoraj 50 let zaprta pod železno vladavino režima, ki je prepovedal potovanja, je postala vse bolj priljubljena med obiskovalci, ki jih privlačita njena naravna lepota in dostopnost.

    Za podpornike se Ramino prizadevanje za privabljanje vrhunskih vlagateljev zdi nujno, če se želi destinacija izogniti pastem pretiranega turizma. Toda za nasprotnike je polemika spodbudila tudi vse večje nezadovoljstvo z vlado. »Jeza ni toliko usmerjena proti Kushnerju ali Ivanki Trump, temveč proti vladi in načinu, kako se je s tem spopadla,« je dejal Trajce.

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