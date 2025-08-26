Protesti v Izraelu: Ne vstanite izza pogajalske mize, dokler se ne dogovorite

Po vsem Izraelu danes potekajo protesti, na katerih udeleženci zahtevajo osvoboditev talcev, zajetih med napadom Hamasa 7. oktobra 2023, in končanje vojne v Gazi. Protestniki pred načrtovanim sestankom varnostnega kabineta blokirajo več cest, v rokah držijo slike talcev in vihtijo izraelske zastave. Večji protest je napovedan tudi za zvečer na Trgu talcev v Tel Avivu.

Protesti so se začeli ob 6.29 po lokalnem času. Ob tem času so namreč 7. oktobra 2023 pripadniki Hamasa napadli južni Izrael, ubili okoli 1200 ljudi in ugrabili najmanj 251 talcev. V ujetništvu v Gazi naj bi jih bilo še okoli 50, od tega naj bi jih bilo več kot 20 že mrtvih. »Na mizi je ponudba. Zahtevamo, da se naši voditelji usedejo za pogajalsko mizo in ne vstanejo, dokler ne bo dosežen sporazum,« je po poročanju AFP dejala predstavnica Foruma družin talcev Hagit Chen, katere sina so 7. oktobra 2023 ugrabili palestinski borci.

Protesti so se začeli ob 6.29 po lokalnem času. FOTO: Jack Guez/AFP

Einav Zangauker, prav tako mati ugrabljenega Izraelca, je opozorila, da izraelska vlada bije vojno brez jasnega cilja že 690 dni. »Danes je jasno, da se Benjamin Netanjahu boji ene stvari: pritiska javnosti. Vojno bi lahko končali že pred enim letom in vse talce in vojake pripeljali domov. Toda premier se je vedno znova odločil žrtvovati civiliste zaradi svoje vladavine.«

Protest med drugim poteka pred ameriškim veleposlaništvom v Tel Avivu, kjer so protestniki razvili izraelsko zastavo, navaja BBC. Poleg zahteve, da naj Netanjahu doseže dogovor o vrnitvi talcev, ponavljajo tudi poziv predsedniku ZDA Donaldu Trumpu, naj pomaga pri doseganju premirja. Trump je včeraj izraelskega premiera tudi opozoril, da je treba »zadevo čim prej rešiti«, saj veliko ljudi v Gazi umira.

Zaradi protestov so nekatere glavne ceste po državi blokirane. Med njimi je avtocesta severno od Tel Aviva, na kateri so demonstranti zanetili ogenj. FOTO: Nir Elias/Reuters

Zaradi protestov so nekatere glavne ceste po državi blokirane. Med njimi je avtocesta severno od Tel Aviva, na kateri so demonstranti zanetili ogenj. Zaprti so tudi deli avtoceste, ki Tel Aviv povezuje z Jeruzalemom, poroča časnik Times of Israel.

Po svetu danes sicer še vedno ogorčeno obsojajo včerajšnji napad izraelske vojske na bolnišnico Naser, v katerem je umrlo 20 ljudi, med njimi predvsem zdravstveni delavci in tudi pet novinarjev in snemalcev, ki so poročali o grozovitih razmerah v bolnišnici in sestradanih otrocih, ki umirajo zaradi lakote. Obžalovanje glede tega je izrazil celo Netanjahu, rekoč, da »Izrael ceni delo novinarjev, medicinskega osebja in vseh civilistov«.

V vojni v Gazi je bilo doslej ubitih okoli 240 novinarjev. Med drugim je izraelska vojska v začetku meseca v napadu na šotor, ki ga je v mestu Gaza uporabljala novinarska ekipa, ubila pet sodelavcev Al Džazire.