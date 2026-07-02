Albanija vre: zaradi Trumpovega letovišča izbruhnili spopadi

Pred albanskim parlamentom v Tirani so danes izbruhnili nasilni spopadi med policijo in protestniki, ki nasprotujejo turističnemu projektu v povezavi z družino Donalda Trumpa. Protesti, ki sicer potekajo že od konca maja, se vse bolj zaostrujejo, oblasti pa od projekta ne odstopajo.

Protestniki zahtevajo opustitev gradnje letovišča, ki ga na nenaseljenem albanskem otoku Sazan in v bližnjem obalnem kraju Zvernec, načrtujeta Trumpova hči Ivanka Trump in njen mož Jared Kushner. Turistični projekt po mnenju protestnikov ogroža zaščiteno obalno območje Vjosa-Narta, kjer domujejo številne živalske vrste, med njimi plamenci, tjulnji in morske želve.

Policija je na današnjih protestih uporabila solzilec in vodni top. FOTO: Adnan Beci/Afp

Že pred dvema dnevoma so demonstranti z jajci obmetavali avtomobile poslancev, policija pa je aretirala šest ljudi. Izgredi so se danes le še stopnjevali, policija je protestnikom zaprla pot z enotami za posredovanje ter uporabila solzivec in vodni top.

Nekateri protestniki so poskušali prebiti policijski kordon, zato so izbruhnili spopadi.

Dosedajšnji večinoma mirni protesti so prerasli v nasilne. FOTO: Florion Goga/Reuters

Po navedbah tamkajšnje policije je bilo zaradi predmetov, ki so jih metali protestniki, poškodovanih devet policistov in pridržanih več demonstrantov.

Premier pri gradnji vztraja, protesti se stopnjujejo

Načrte za gradnjo turističnega projekta so prvič predstavili leta 2024. Doslej so bili protesti večinoma mirni, zdaj pa so prerasli v večje in nasilnejše, udeležuje pa se jih na tisoče ljudi. Zadnji val protestov se je začel konec maja, ko so se na plažah pojavili gradbeni stroji in bodeča žica.

Premier Edi Rama medtem vztraja pri projektu in je junija dejal, da bodo investitorji v prihodnjih mesecih javnost osupnili s svojimi načrti.

Kushnerjev investicijski sklad Affinity Partners na nenaseljenem otoku Sazan načrtuje kompleks vil in hotelov s približno 10.000 hotelskimi sobami, vreden 1,4 milijarde evrov. Ločen projekt predvideva tudi gradnjo luksuznih hotelov v Zvernecu ob zaščitenem obalnem območju Vjosa-Narta.