Protesti zaradi več kot 130.000 pogrešanih oseb

Kriki obupa in zahteve po pravici so, kot poroča BBC, v soboto odmevali po vsej Mehiki. Na množičnih protestih so desettisoči ljudi opozarjali na krizo prisilnih izginotij, ki je državo pahnila v eno najtemnejših obdobij v njeni sodobni zgodovini.

Svojci in prijatelji pogrešanih so skupaj z aktivisti za človekove pravice preplavili ulice Ciudad de Méxica, Guadalajare, Córdobe in drugih mest ter z glasnimi vzkliki in transparenti pozivali novo vlado predsednice Claudie Sheinbaum, naj končno ukrepa in pomaga najti njihove bližnje.

V Mehiki je po podatkih tiskovne agencije Reuters uradno pogrešanih več kot 130.000 ljudi. Skoraj vsi primeri so se po poročanju BBC zgodili po letu 2007, ko je takratni predsednik Felipe Calderón sprožil tako imenovano »vojno proti drogam«.

»Vojna proti drogam«, ki jo je leta 2007 sprožil Felipe Calderón, je državo pahnila v nasilje. FOTO: Ho/Reuters

Ta odločitev je državo pahnila v spiralo nasilja brez primere, katere posledice so vidne še danes. Kot navajajo tuji mediji, so v mnogih primerih izginule osebe prisilno rekrutirali v brutalne mamilarske kartele ali pa so jih umorili, ker so se uprli njihovi moči.

Medtem ko so glavni storilci mamilarski karteli in druge organizirane kriminalne združbe, pa so po poročanju mednarodnih medijev, kot je BBC, za številne smrti in izginotja odgovorne tudi varnostne sile. Te so pogosto vpletene v korupcijo ali pa same izvajajo izvensodne poboje.

Protesti so potekali po vsej državi, od južne Oaxace do severne Sonore. FOTO: Ulises Ruiz/AFP

Širok razpon mest in zveznih držav, kjer so po poročanju BBC potekali protesti – od južne Oaxace do severnih Sonore in Duranga – zgovorno priča, kako globoko je kriza zarezala v mehiško družbo.

Udeleženci so nosili plakate z obrazi svojih izginulih sorodnikov in zahtevali, da oblasti prevzamejo odgovornost. V prestolnici Ciudad de México je protestni shod, kot so poročali tuji dopisniki, popolnoma ohromil promet na eni glavnih mestnih vpadnic.

Pripadniki mamilarskih kartelov so odgovorni za številna izginotja v državi. FOTO: Rodrigo Oropeza/AFP

Soočene z neodzivnostjo oblasti so številne prizadete družine vzele stvari v svoje roke. Ustanovile so iskalne skupine, imenovane »buscadores« (iskalci), ki na lastno pest in ob velikem osebnem tveganju preiskujejo odročno podeželje in puščave v iskanju skrivnih množičnih grobišč.

Po poročanju BBC informacije o lokacijah pogosto dobijo anonimno, včasih celo od samih članov kartelov. Njihov aktivizem je smrtonosno nevaren; BBC poroča, da je po nedavnem odkritju domnevnega krematorija na ranču v zvezni državi Jalisco izginilo več iskalcev, ki so sodelovali pri odkritju.

Množica protestnikov se je v soboto zbrala na ulicah mehiške prestolnice. FOTO: Toya Sarno Jordan/Reuters

Združeni narodi so razmere v Mehiki, kot navaja Yahoo News, označili za »človeško tragedijo ogromnih razsežnosti«. Število izginulih v državi namreč, kot poudarja BBC, presega celo tiste iz najhujših obdobij represije v Latinski Ameriki.

Za primerjavo: v 36-letni državljanski vojni v Gvatemali je izginilo okoli 40.000 ljudi, medtem ko je v Argentini pod vojaško vladavino med letoma 1976 in 1983 izginilo približno 30.000 ljudi, še dodaja BBC.