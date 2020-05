FOTO:Protesti zaradi smrti Afroameričana med nasilno aretacijo se nadaljujejo

FOTO: Kerem Yucel/AFP

Nasilje in ropanje lokalov

Podobna smrt že leta 2014

Protestirali so tudi v Los Angelesu.

V Minneapolisu, kjer je objava posnetka nasilnega policijskega postopka, med katerim je umrl 46-letni sprožila protirasistične proteste , znova poročajo o nemirih. Nasilje med protestniki in policijo je izbruhnilo tudi včeraj. Kot poroča Reuters, je policija uporabila solzivec in plastične naboje.Med protesti – številni udeleženci na njem so si zakrili obraze – so se dogajali tudi vlomi v trgovine in vandalizem, uničevanje, protesti pa so zbruhnili po pozivu župana Minneapolisa, ki je tožilce pozval, naj sprožijo kazensko ovadbo proti belemu policistu, ki je sodeč po posnetku odgovoren za smrt moškega.Pri aretaciji Floyda, ki je domnevno poskušal v lokalu s hrano plačati s ponarejenim bankovcem za 20 dolarjev, so sodelovali štirje policisti, ki so za zdaj odpuščeni. Po incidentu so trdili, da se je 46-letnik, zaposlen v neki restavraciji, postopku upiral. Incident bi minil brez težav zanje, če ne bi bilo mimoidočih in njihovih kamer. Posnetek sicer ne prikazuje, kaj se je dogajalo prej, kaže pa, kako policist kleči na vratu vklenjenega Floyda brez majice in mu pritiska glavo v asfalt.Na posnetku je slišati prepir med policisti in mimoidočimi, ki so slišali Floyda, kako prosi policista, naj ga spusti, ker ne more dihati. Kmalu je nehal prositi. Reševalci so ga nepremičnega naložili v vozilo. V bolnišnici so ga razglasili za mrtvega.Preiskavo dogodka je sprožil tudi FBI. Protestniki so včeraj pred policijsko postajo, ki je okoli kilometer oddaljena od prizorišča aretacije, vzklikali gesla, kot so »Ne morem dihati« ali »Brez pravice ni miru«. Zbralo se jih je več tisoč, policija je odgovorila s solzivcem in plastičnimi naboji.Protestniki so na policiste metali kamenje, druge predmete in prestrežene jeklenke s solzivcem, medtem so televizijski posnetki s helikopterja kazali ljudi, ki so vlamljali v trgovine in iz njih odnašali blago. Poročali so tudi o ognju v nekaterih lokalih.Več sto protestnikov se je zaradi nasilne Floydove smrti zbralo tudi v Los Angelesu. Tudi tamkajšnji protest je prešel v izgred. Protestniki so poskušali zasesti cesto in prekiniti promet, nato so napadli dve policijski patrulji.V Minneapolisu so policiste, ki so sodelovali v aretaciji, identificirali kotin. V policijskem sindikatu so sicer posvarili ped prehitrimi zaključki in opozorili, da je treba počakati na ugotovitve patologov. Tudi v okrožnem državnem pravobranilstvu so napovedali, da bodo ustrezno ukrepali, ko bodo znane ugotovitve obdukcije.»Ne morem dihati« je že več let eno od gesel gibanja Black Lives Matter. Tokratno nasilje spominja na smrt 43-letnega, ki je bil leta 2014 prav tako žrtev daviteljskega prijema policista . Porota na sodišču okrožja Staten Island je tedaj presodila, da belemu policistune bo treba na sojenje.»Koliko takšnih nesmiselnih ubojev zaradi pretiranega nasilja tistih, ki naj bi nas ščitili, bomo še prenesli v Ameriki?« se je javno vprašal zastopnik Floydove družine, ki je opozoril, da je šlo za aretacijo zaradi manjšega in nenasilnega dejanja, pri čemer ni dokaza, da bi se Floyd policistom upiral. »Ne moremo imeti dveh pravnih sistemov, enega za črne in drugega za bele.«