Protestniki ne popuščajo, nasilje se stopnjuje 

Libanonci imajo dovolj vladanja političnih elit. FOTO: Mohamed Azakir/Reuters

Na ulice Bejruta so se minuli konec tedna spremenila v bojišča. FOTO: Patrick Baz/AFP

Po izjemno nasilnem koncu tedna, v protestih v libanonski prestolnici Bejrut je bilo med demonstracijami ranjenih približno 400 ljudi, je prehodni premierpozval k čimprejšnjemu formiranju nove vlade.Medtem ko se je o možnostih zajezitve nasilja na ulicah Bejruta predsednik državedanes pogovarjal s predstavniki varnostnih sil, je organizacija Human Rights Watch obsodila prekomerno uporabo sile zoper demonstrante. Množični protivladni protesti zoper neučinkovito vladanje venomer istih političnih elit so konec oktobra prisili k odstopu predsednika vlade Haririja, ki od takrat službuje kot prehodni voditelj vlade. Kot je povedal danes, je ključno, da situacijo naslovi nova vlada, poroča tiskovna agencija Reuters in dodaja, da bo nov kabinet ministrov predvidoma vodil nekdanji minister za izobraževanje, ki ga podpirajo proiranske frakcije. Vlada, sestavljena iz političnih znancev, ki državo vodijo od državljanske vojne med letoma 1975 in 1990, najverjetneje ne bo pomirila protestnikov, gre brati v tujih medijih, ti si želijo novih politik(ov).Imenovanje nove vlade, ki bo prevzela odgovornost za reševanje kaotičnega stanja v državi, je ključno tudi zaradi vse hujše gospodarske krize. Devalvacijo spremlja višanje cen – te so po navedbah libanonske tiskovne agencije NNA v zadnjih treh mesecih zrasle za 40 % –, zato so banke omejile poslovanje z dolarji, še piše Reuters.