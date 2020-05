Protestniki oblegali tudi Belo hišo

V Minneapolisu so policisti protestnike spet razganjali s solzivcem. Foto Logan Cyrus Afp

Ena najresnejših kandidatk za demokratsko podpredsednico senatorka slovenskih korenin Amy Klobuchar je bila predtem tožilka v Minnesoti. Foto Eric Thayer Reuters

New York – Med hudimi rasnimi nemiri v Minneapolisu po policijskem uboju temnopoltegaje republikanski predsednik ZDAtamkajšnjega demokratskega županaobtoževal šibkosti, včeraj pa je sam dobil ogorčene demonstracije. Pred Belo hišo se je zbralo več sto jeznih protestnikov in nekaj jih je poskušalo preplezati ograjo v času, ko je bil predsednik tam. Ustavile so jih varnostne sile.Nemiri so sinoči izbruhnili tudi v nekaterih drugih ameriških mestih. V newyorškem Brooklynu so poskušali protestniki zavzeti policijsko postajo, v Atlanti so razbijali okna televizijske postaje CNN in zažigali avtomobile pred njo. Na novinarsko hišo so se spravili kljub temu, da so zjutraj v Minneapolisu policisti v živo pred kamero aretirali temnopoltega reporterja CNN Omarja Jimeneza, čeprav je policistom rekel, da se bo umaknil, kamor bodo ukazali.Zaradi incidenta se je CNN opravičil guverner Minnesote Tim Walz, v svoji zvezni državi pa je od dvajsete do šeste ure ukazal policijsko uro. Najbolj zagnanih demonstrantov tudi to ni ustavilo in celo ne aretacija belskega policista Dereka Chauvina, ki je po prijavi Georgea Floyda zaradi poskusa nakupa s ponarejenimi bankovci z nogo pritiskal na njegov vrat do izgube zavesti in smrti. Nemirom v Minnesoti se ne more izogniti niti senatorka Amy Klobuchar, resna kandidatka za podpredsednico demokratskega predsedniškega kandidata Joeja Bidna. Nekdanja tožilka je zanikala, da je leta 2006 zavrnila sodni pregon policista Chauvina in njegovih petih kolegov po uboju 42-letnega Wayna Reyesa, ki naj bi vanje uperil puško. Sodišče je obravnavalo primer šele po preselitvi Amy Klobuchar v senat, a je tudi velika porota leta 2008 odločila, da policisti ne bodo obtoženi.