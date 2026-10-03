Protestniki po vsej Španiji zahtevajo dostopna stanovanja

Po vsej Španiji so v soboto potekale demonstracije, na katerih so protestniki zahtevali dostopna stanovanja in večjo zaščito najemnikov. V Madridu se je po navedbah oblasti zbralo 70.000 ljudi, organizatorji navajajo nekajkrat večje število. Demonstracije prihajajo dan zatem, ko je parlament zavrnil uredbi s področja stanovanjske politike, ki ju je predlagala vlada premierja Pedra Sancheza.

Ena od uredb je vključevala predviden ukrep, s katerim bi se najemne pogodbe samodejno podaljševale, navaja španska tiskovna agencija EFE.

Dan po odločitvi parlamenta se je na ulicah Madrida po navedbah oblasti zbralo 70.000 protestnikov, medtem ko organizatorji demonstracij iz vrst sindikata najemnikov po poročanju francoske tiskovne agencije AFP ocenjujejo, da jih je okoli pol milijona. Protesti so bili napovedani v okoli 50 španskih mestih, med katerimi sta tudi Valencia in Barcelona, navaja britanski BBC.

Množične demonstracije je sicer pred tednom dni sprožila deložacija 87-letne prebivalke Madrida, ki se je medtem že vrnila v svoje stanovanje. Španska vlada je nato napovedala sveženj ukrepov, ki bi med drugim predvideli samodejno podaljševanje najemnih pogodb in dodatne omejitve deložacij.

Nedostopnost stanovanj je v Španiji že leta pereč problem, vendar je ogorčenje zaradi izselitve 87-letnice krizo postavilo v središče politične razprave. Po ocenah španske centralne banke v državi primanjkuje okoli 700.000 stanovanj. Javni stanovanjski fond je majhen, večje povpraševanje, turizem in rast prebivalstva pa prispevajo k rasti najemnin.