Protestniki sinoči »potrkali« na vrata Narodne skupščine

Protestniki sinoči ponovno v večjem številu na ulicah Beograda. Foto FB stran gibanja »1 od 5 milijonov«.

}Beograd – »Osvobodili smo univerzo in tako bomo osvobodili vse institucije v državi. Zdaj bomo potrkali na vrata skupščine,« je v mikrofon pred parlamentom v srbski prestolnici zaklicala ena od soorganizatoric protesta »1 od 5 milijonov«. Protestniki so se po teh besedah pognali po stopnicah do vrat skupščine. Prišlo je do kričanja, skandiranja in prerivanja. Eden od protestnikov je po poročanju medijev z drogom od zastave udaril po steklenih vratih, nadaljevanje pa so preprečili varnostniki.Na posnetku, ki ga je gibanje »1 od 5 milijonov« objavilo na svoji spletni strani, je videti prerivanje množice ljudi in slišati skandiranje, uperjeno proti predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću, po kakšnih petih minutah pa slišati tudi zavijanje (najbrž) policijskih siren. Protest tokrat ni bil prijavljen, tako da na ulicah ni bilo močnih policijskih ekip, kot so sicer prisotne vedno, ko so protesti napovedani.Vendar je bilo protest pričakovati. Danes mineva namreč natanko leto dni od prvega protesta v Kruševcu – 8. decembra lani so tam protestirali zaradi napada na vodjo levice Srbije Borka Stefanovića – ta protest pa je prerasel v množične proteste ob sobotah v Beogradu in se razširil tudi na vsa večja mesta podržavi. Protestniki so v Beogradu vztrajali skozi vse leto, čeprav sredi poletja zgolj s kakšnimi sto do 200 protestniki, sinoči, ko je bila obletnica, pa so se ponovno zbrali množično. To je bil 53. zapovrstni protest v Beogradu. Kot zmeraj so se zbrali pred Filozofsko fakulteto, od koder so odšli proti skupščini.Vsi protesti so uperjeni proti vladajočemu režimu, ki mu protestniki očitajo nedemokratičnost in avtoritarnost, opozarjajo na nesvobodo medijev, predvsem nacionalne Radio-televizije Srbije. Kot je zapisano na facebook strani gibanja »1 od 5 milijonov«, sta organizatorja protesta Miodrad Simović in Tea Vukadin, ki je že organizirala tudi 12-dnevno obleganje vrat beograjske univerze letos jeseni. Takrat so zahtevali tudi razveljavitev diplome ministra za finance Siniša Malega, kar se je kasneje zgodilo.Sinočnji protest je bil še posebej izrazito usmerjen proti predsedniku države Aleksandru Vučiću, kateremu je ulica pred parlamentom vzklikala, da je »peder«, »primite Vučića«, »gotov je« in podobno. Odvetnik Vladimir Gajić je napovedal, da ne bodo odstopili, »dokler ne zrušimo režima Aleksandra Vučića in njegove bande kriminalcev«, psiholog in profesor Žarko Trebješanin pa je ocenil, da se »oblast ukvarja s fiktivnimi uspehi, dejansko pa je uspešna v produkciji nasilja in afer, sistematsko uničuje znanje in kulturo«. Protestniki so sinoči podprli poštarje, nasprotovali pa nacionalni televiziji. Na protestih so bili tudi nekateri voditelji opozicijskih strank.Po kakšnih desetih minutah obleganja vrat skupščine so protestniki odšli proti zgradbi televizije in jo poimenovali »odbor Srbske napredne stranke«, to je v Srbiji vladajoča stranka Aleksandra Vučića. Kot zanimivost: od 150 občin, kolikor jih imajo v državi, je opozicija na oblasti samo v šestih. Incidentov v pohodu, ki se je končal v poznih večernih urah, kasneje ni bilo več.Incident pred vrati skupščine so obsodili predsednica skupščine Maja Gojković, podpredsednik skupščine Đorđe Milićević in minister obrambe Alakesandar Vulin.