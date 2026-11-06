Protestniki v Amsterdamu poskušali zasesti Microsoftovo gradbišče

Približno sto protestnikov je danes v Amsterdamu poskušalo zasesti gradbišče Microsoftovega podatkovnega centra. Protest je del širše evropske akcije proti gradnji novih podatkovnih centrov, ki po opozorilih okoljevarstvenikov močno obremenjujejo energetsko infrastrukturo in okolje.

Protestniki so se zbrali na območju gradnje Microsoftovega podatkovnega centra v amsterdamski četrti Sloterdijk. Po poročanju Reutersa je na gradbišče vstopilo približno sto ljudi, medtem ko nizozemska tiskovna agencija ANP poroča, da so protestniki poskušali zasesti območje, vendar jim je to preprečila policija. Ta je protestnike obkolila in jim preprečila nadaljevanje poti, mestne oblasti pa so demonstracije prepovedale.

Toliko električne energije kot vsa gospodinjstva v Amsterdamu skupaj

Protest je organizirala skupina Geef Tegengas, ki se zavzema za opustitev fosilnih goriv, in zahteva ustavitev gradnje podatkovnega centra. Po njenih navedbah naj bi objekt porabil toliko električne energije kot vsa gospodinjstva v Amsterdamu skupaj, njegova gradnja pa naj bi upočasnila gradnjo 30.000 novih stanovanj.

Predstavnik skupine Geef Tegengas pa je za lokalno televizijo AT5, kot navaja Yahoo.com, povedal, da je na gradbišče vstopilo približno 500 protestnikov, več sto pa jih je ostalo zunaj.

Nekateri protestniki so na gradbišče vdrli tako, da so prebili ograjo, drugi pa so splezali na gradbeni žerjav. Na območje v bližini Sloterdijka v zahodnem pristaniškem delu Amsterdama so napotili posebne policijske enote za obvladovanje množic. Policija je po poročanju AT5 več protestnikov pridržala.

Današnja akcija je del širše evropske pobude Stop Dirty Data Centres, v okviru katere 6. in 7. novembra potekajo protesti v več evropskih državah. FOTO: Koen Van Weel/AFP

Današnja akcija je del širše evropske pobude Stop Dirty Data Centres, v okviru katere 6. in 7. novembra potekajo protesti v več evropskih državah. Kot poroča Euronews, več kot sto organizacij iz 15 držav zahteva začasno ustavitev gradnje novih velikih podatkovnih centrov, dokler ne bodo jasneje opredeljeni njihovi okoljski in družbeni vplivi.

Aktivisti opozarjajo predvsem na veliko porabo električne energije in vode, obremenjevanje elektroenergetskih omrežij ter vpliv tehnoloških podjetij na lokalne skupnosti. Po poročanju Guardiana nasprotujejo hitremu širjenju podatkovnih centrov, ki ga dodatno spodbuja razvoj umetne inteligence in z njim povečevanje potreb po računski moči.

Projekt, v okviru katerega bo Microsoft najel vse razpoložljive prostore, obsega tri stavbe, visoke po 85 metrov. Načrti so bili prvič vloženi leta 2016, še preden je Amsterdam prepovedal gradnjo novih podatkovnih centrov na območju mesta. Pokrajinske oblasti so zato januarja letos dovolile nadaljevanje projekta, poroča DutchNews.

Kritiki opozarjajo, da se projekt tako izogne nizozemskim pravilom, ki omejujejo gradnjo zelo velikih podatkovnih centrov. Mestne oblasti medtem opozarjajo, da pomanjkanje zmogljivosti elektroenergetskega omrežja ogroža načrte za gradnjo novih stanovanj in šol.

Gradbišče je bilo tarča protestnih akcij že v preteklosti. Julija so aktivisti gibanja Extinction Rebellion čez ograjo metali balone, napolnjene s kislino in barvo. Nasprotovanje gradnji podatkovnih centrov se sicer krepi tako v Evropi kot v ZDA.