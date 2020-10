Protestniki v Kirgiziji zasedli parlament in vladna poslopja

Protivladni protestniki, ki nasprotujejo izidu nedeljskih parlamentarnih volitev, so danes v Kirgiziji zasedli parlament in več vladnih poslopij, poročajo tuji mediji. Poleg tega so iz zapora osvobodili nekdanjega predsednika Almazbeka Atambajeva. Predsednik države Sorunbaj Šenbekov je volilno komisijo pozval, naj preveri rezultate volitev.



Po navedbah enega od protestnikov je okoli 2000 ljudi vdrlo v zgradbo parlamenta, v kateri so tudi uradi predsednika, župana Biškeka in generalnega tožilca. »Nihče je ni poskušal braniti, ko je množica vstopila,« je za francosko tiskovno agencijo AFP povedal eden od protestnikov. Dodal je, da je bilo v poslopju zgolj tehnično osebje, ki je kmalu odšlo.



Protestniki so nato vstopili tudi v poslopje odbora za nacionalno varnost, kjer je bil zaprt nekdanji predsednik Atambajev. Njegov zaveznik Adil Turdukuov je dejal, da so ga osvobodili »brez sile ali uporabe orožja«. Uradniki službe za nacionalno varnost jim tega niso poskušali preprečiti, je dodal.



Na posnetkih, objavljenih na družbenih omrežjih, je videti 64-letnega nekdanjega predsednika, kako po odhodu iz zapora pozdravlja svoje podpornike. Prestajal je 11-letno zaporno kazen, na katero je bil obsojen zaradi nezakonite izpustitve vodje tolpe.



Kasneje so protestniki zasedli tudi zgradbo, v kateri je vlada. »Več deset protestnikov je zasedlo poslopje vlade, nikomur ne dovolijo vstopa,« je povedal eden od uslužbencev vlade za rusko tiskovno agencijo Tass. S kolegi so zjutraj prišli na delo, a jim protestniki niso dovolili vstopa.

590 ljudi poškodovanih, ena oseba je umrla

Voditelji protestnikov so se razglasili za začasne voditelje države in začeli prevzemati vladne položaje, še navaja Tass.

Kirgiška vlada je sporočila, da nadaljuje delo v posebnem režimu. »Specializirane državne strukture delajo za zagotavljanje javne varnosti in reda,« so zapisali na vladi.



Protestniki so v vladna poslopja vdrli po več urah spopadov s policisti. Policija je poskušala protestnike razgnati s šok granatami, vodnimi topovi in solzivcem. Protestniki pa so zažigali smetnjake. Po navedbah zdravstvenega ministrstva je bilo v spopadih poškodovanih okoli 590 ljudi. »150 jih je bilo prepeljanih v bolnišnico,« so sporočili. Dodali so, da je en umrl. Protesti, ki so izbruhnili zaradi domnevnih prevar na nedeljskih parlamentarnih volitvah, so se sicer začeli mirno. Do večera se je zbralo od 5000 do 6000 protestnikov.



Predsednik države Sorunbaj Šenbekov, ki je v Biškeku, je sporočil, da dela vse, da bi znova vzpostavil vladavino prava v državi. Volilno komisijo je pozval, naj preveri rezultate nedeljskih volitev in jih razveljavi v primeru kršitev. Danes se bo sicer sestal s predstavniki strank, ki so sodelovale na volitvah.



Na volitvah v 120-članski parlament sta slavili dve provladni stranki, nova demokratsko-socialistična stranka Enotnost in Moja domovina Kirgizija. Vsaka je osvojila okoli četrtino glasov. V parlament sta vstopili še dve drugi stranki. Iz Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi so sporočili, da so volitve zasenčili verodostojni očitki o kupovanju glasov.