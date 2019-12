Protestniki vdrli v urad malteškega premiera in zahtevali njegov odstop

Protestniki so danes zjutraj vdrli v urad malteškega premiera, kjer so skoraj šest ur blokirali vhod v njegovo pisarno in zahtevali, da nemudoma odstopi. Protestniki so se zbrali tudi pred stavbo , poročajo tuje tiskovne agencije.Okoli 30 aktivistom levičarske skupine Graffitti je zjutraj uspelo vdreti v stavbo in se usesti pred Muscatovo pisarno, kjer so tolkli po bobnih, žvižgali in zahtevali premierov odstop.Protestnike so kasneje obkolili vojaki, novinarji pa so morali zapustiti prizorišče. Po približno šestih urah se je blokada končala, protestniki pa so se pridružili preostalim pred stavbo.Malteški premier je sicer zaradi očitkov glede ravnanja v primeru umorjene novinarke Daphne Caruana Galizia , ki je preiskovala korupcijo v njegovem ožjem krogu, napovedal, da bo januarja odstopil. Muscat po navedbah kritikov, tudi družine umorjene novinarke, ščiti odgovorne za umor, vendar mu vodstvo laburistične stranke za zdaj odločno stoji ob strani. Muscat je napovedal, da bo odstopil po 12. januarju, takoj ko bo njegova stranka izbrala novega vodjo.