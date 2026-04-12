Proti Gazi nova, še večja flotilja

Dobrega pol leta po zadnjem poskusu članov flotilje Global Sumud, da bi v Gazo dostavili humanitarno pomoč, so razmere za prebivalce palestinske enklave še naprej kritične; kljub »prekinitvi ognja« število žrtev narašča. V senci zaostrenega dogajanja na Bližnjem vzhodu bi moralo danes iz Barcelone proti Palestini odpluti več deset ladij, vendar je bil odhod zaradi slabega vremena preložen. Kljub zamiku pa obseg napovedane odprave ostaja nespremenjen: organizatorji napovedujejo, da se bodo flotilji med potjo pridružila še dodatna plovila, skupno pa naj bi v največji tovrstni humanitarni odpravi sodelovalo okoli sto ladij s približno tisoč aktivisti iz 70 držav.

Mednarodni koordinator flotilje Global Sumud Saif Abukešak je pobudo opisal kot odziv civilne družbe na različne oblike zatiranja in poudaril, da gibanje izraža solidarnost s palestinskim ljudstvom ter drugimi narodi, ki so žrtve konfliktov. »Ne gre le za pomorsko misijo, temveč za skupen odgovor v obrambo človekovih pravic in naše skupne prihodnosti,« je dejal.

Kot opozarjajo pri Amnesty International, v Gazi več kot 60 odstotkov otrok, mlajših od dveh let, trpi zaradi pomanjkanja hrane, na tisoče nosečnic in doječih mater pa je podhranjenih. Ob tem Izrael še naprej omejuje vstop nujno potrebnih dobrin za preživetje civilnega prebivalstva, vključno z zdravili, medicinsko opremo in pripomočki za čiščenje vode.

Prizora iz Barcelone, kjer je na začetek humanitarne odprave v Gazo čakalo okoli 40 ladij in bark. FOTO: Manaure Quintero/Afp

V tem kontekstu je glavni namen flotilje, podobno kot je to veljalo za njeno predhodnico, trajno prebitje izraelske blokade, ki je bila vzpostavljena leta 2007. »Po dogovoru o premirju naj bi v Gazo na dan vstopilo 600 tovornjakov s pomočjo, vendar jih prihaja manj kot četrtina,« je za Delo opozoril tiskovni predstavnik flotilje in član lanske odprave Adrià Plazas. Kakor je pojasnil, želi flotilja tlakovati pot dolgoročni obnovi opustošene enklave ter zagotoviti podporo, ki bi palestinskemu prebivalstvu omogočila, da se znova postavi na noge.

Med cilji pobude je tudi končanje genocida. »Govori se o premirju, a kljub temu je bilo v tem času ubitih več kot 600 ljudi. To je nesprejemljivo,« je poudaril sogovornik in dodal, da flotiljo v širšem smislu razumejo kot del prizadevanj, da bi Palestina lahko uresničila pravico do svobode.

Različni profili

Tokratna flotilja Global Sumud nima zgolj humanitarne dimenzije, na njej so tudi strokovnjaki, ki naj bi sodelovali pri obnovi stanovanj, šol in bolnišnic ter pri ključnih vprašanjih, kot je dostop do vode in energije. Del odprave so učitelji, zdravstveno osebje in raziskovalci, specializirani za preiskovanje vojnih zločinov, ki bodo na terenu sproti dokumentirali morebitne kršitve mednarodnega prava.

Kot opozarjajo pri Amnesty International, v Gazi več kot 60 odstotkov otrok, mlajših od dveh let, trpi zaradi pomanjkanja hrane. FOTO: Bashar Taleb/Afp

V primerjavi s poletno misijo so bile priprave na novo plovbo daljše in bolj sistematične. »Na voljo smo imeli šest mesecev, kar pomeni več možnosti za organizacijo in tudi boljše varnostne protokole,« je poudaril Plazas. »Jasno, če te ciljajo z brezpilotniki, ne moreš storiti prav veliko, smo pa na podlagi lanskih napadov na naša plovila v pristanišču v Tuniziji in v mednarodnih vodah oblikovali boljše koordinacijske mehanizme.«

K večji operativni varnosti naj bi prispevala tudi ladja organizacije za reševanje beguncev na morju Proactiva Open Arms, ki bo zagotavljala logistično, tehnično in zdravstveno podporo. Na poti čez Sredozemsko morje bo flotiljo prav tako spremljala ladja Arctic Sunrise organizacije Greenpeace.

Izraelska blokada

Lani se je Gazi po večtedenski plovbi, med katero ni manjkalo tehničnih in vremenskih zapletov, uspelo približati 42 plovilom s 462 aktivisti, med njimi sta bili tudi okoljska aktivistka Greta Thunberg in nekdanja županja Barcelone Ada Colau. Odpravo so približno 70 navtičnih milj od obale prestregle izraelske sile ter udeležence pridržale in prepeljale v pristanišče Ašdod, kjer naj bi bili izpostavljeni fizičnemu in psihičnemu nasilju. Po nekaj dneh so jih deportirali.

Čeprav flotilji ni uspelo dostaviti humanitarne pomoči, je bila po Plazasovih besedah akcija uspešna, saj je vrnila pozornost na dogajanje v Gazi, spodbudila javni pritisk za spoštovanje mednarodnega prava in vlivala upanje, da boj ni izgubljen, k čemur so pomembno pripomogli tudi protesti v večjih mestih.

Poziv Izraelu Od leta 2010 Izrael dosledno preprečuje pomorske poskuse dostave humanitarne pomoči v Gazo. Pri Amnesty International so zato Izrael pozvali, naj »neoboroženim aktivistom in zagovornikom človekovih pravic« zagotovi varen prehod. »Flotilja Global Sumud je močen simbol mednarodne solidarnosti s Palestinci v Gazi, ki se spoprijemajo z genocidom in nečloveško blokado, ki se bliža že 19. letu,« so zapisali v sporočilu za javnost. »Ne sme se ponoviti nezakonito prestrezanje in samovoljno pridržanje, kar se je zgodilo leta 2025, vključno z zasegom ladje Madleen in drugih plovil, ki so sodelovala v flotilji Global Sumud.«

Članek je objavljen v okviru projekta SOS4Democracy, v katerem sodeluje medijska hiša Delo.

