  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoPoslovne finance

    Delov poslovni center

    NepremičnineŠportMobilne tehnologijeGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Pozdravljeni!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Svet

    Proti Gazi nova, še večja flotilja

    Odhod flotilje iz Barcelone zaradi vremena prestavljen. Skupno pa naj bi v odpravi sodelovalo okoli sto ladij s približno tisoč aktivisti iz 70 držav.
    Predviden odhod flotilje so včeraj v Barceloni pospremili protesti proti politiki izraelskega premiera Benjamina Netanjahuja. FOTO: Josep Lago/AFP
    Galerija
    Gašper Završnik
    12. 4. 2026 | 19:05
    6:13
    A+A-

    Dobrega pol leta po zadnjem poskusu članov flotilje Global Sumud, da bi v Gazo dostavili humanitarno pomoč, so razmere za prebivalce palestinske enklave še naprej kritične; kljub »prekinitvi ognja« število žrtev narašča. V senci zaostrenega dogajanja na Bližnjem vzhodu bi moralo danes iz Barcelone proti Palestini odpluti več deset ladij, vendar je bil odhod zaradi slabega vremena preložen. Kljub zamiku pa obseg napovedane odprave ostaja nespremenjen: organizatorji napovedujejo, da se bodo flotilji med potjo pridružila še dodatna plovila, skupno pa naj bi v največji tovrstni humanitarni odpravi sodelovalo okoli sto ladij s približno tisoč aktivisti iz 70 držav.

    S krova flotilje proti Gazi: Ne bomo se pustili ustrahovati vojnim zločincem

    Mednarodni koordinator flotilje Global Sumud Saif Abukešak je pobudo opisal kot odziv civilne družbe na različne oblike zatiranja in poudaril, da gibanje izraža solidarnost s palestinskim ljudstvom ter drugimi narodi, ki so žrtve konfliktov. »Ne gre le za pomorsko misijo, temveč za skupen odgovor v obrambo človekovih pravic in naše skupne prihodnosti,« je dejal.

    Kot opozarjajo pri Amnesty International, v Gazi več kot 60 odstotkov otrok, mlajših od dveh let, trpi zaradi pomanjkanja hrane, na tisoče nosečnic in doječih mater pa je podhranjenih. Ob tem Izrael še naprej omejuje vstop nujno potrebnih dobrin za preživetje civilnega prebivalstva, vključno z zdravili, medicinsko opremo in pripomočki za čiščenje vode.

    Prizora iz Barcelone, kjer je na začetek humanitarne odprave v Gazo čakalo okoli 40 ladij in bark. FOTO: Manaure Quintero/Afp
    V tem kontekstu je glavni namen flotilje, podobno kot je to veljalo za njeno predhodnico, trajno prebitje izraelske blokade, ki je bila vzpostavljena leta 2007. »Po dogovoru o premirju naj bi v Gazo na dan vstopilo 600 tovornjakov s pomočjo, vendar jih prihaja manj kot četrtina,« je za Delo opozoril tiskovni predstavnik flotilje in član lanske odprave Adrià Plazas. Kakor je pojasnil, želi flotilja tlakovati pot dolgoročni obnovi opustošene enklave ter zagotoviti podporo, ki bi palestinskemu prebivalstvu omogočila, da se znova postavi na noge.

    Med cilji pobude je tudi končanje genocida. »Govori se o premirju, a kljub temu je bilo v tem času ubitih več kot 600 ljudi. To je nesprejemljivo,« je poudaril sogovornik in dodal, da flotiljo v širšem smislu razumejo kot del prizadevanj, da bi Palestina lahko uresničila pravico do svobode.

    Različni profili

    Tokratna flotilja Global Sumud nima zgolj humanitarne dimenzije, na njej so tudi strokovnjaki, ki naj bi sodelovali pri obnovi stanovanj, šol in bolnišnic ter pri ključnih vprašanjih, kot je dostop do vode in energije. Del odprave so učitelji, zdravstveno osebje in raziskovalci, specializirani za preiskovanje vojnih zločinov, ki bodo na terenu sproti dokumentirali morebitne kršitve mednarodnega prava.

    Kot opozarjajo pri Amnesty International, v Gazi več kot 60 odstotkov otrok, mlajših od dveh let, trpi zaradi pomanjkanja hrane. FOTO: Bashar Taleb/Afp
    V primerjavi s poletno misijo so bile priprave na novo plovbo daljše in bolj sistematične. »Na voljo smo imeli šest mesecev, kar pomeni več možnosti za organizacijo in tudi boljše varnostne protokole,« je poudaril Plazas. »Jasno, če te ciljajo z brezpilotniki, ne moreš storiti prav veliko, smo pa na podlagi lanskih napadov na naša plovila v pristanišču v Tuniziji in v mednarodnih vodah oblikovali boljše koordinacijske mehanizme.«

    K večji operativni varnosti naj bi prispevala tudi ladja organizacije za reševanje beguncev na morju Proactiva Open Arms, ki bo zagotavljala logistično, tehnično in zdravstveno podporo. Na poti čez Sredozemsko morje bo flotiljo prav tako spremljala ladja Arctic Sunrise organizacije Greenpeace.

    Izraelska blokada

    Lani se je Gazi po večtedenski plovbi, med katero ni manjkalo tehničnih in vremenskih zapletov, uspelo približati 42 plovilom s 462 aktivisti, med njimi sta bili tudi okoljska aktivistka Greta Thunberg in nekdanja županja Barcelone Ada Colau. Odpravo so približno 70 navtičnih milj od obale prestregle izraelske sile ter udeležence pridržale in prepeljale v pristanišče Ašdod, kjer naj bi bili izpostavljeni fizičnemu in psihičnemu nasilju. Po nekaj dneh so jih deportirali.

    Čeprav flotilji ni uspelo dostaviti humanitarne pomoči, je bila po Plazasovih besedah akcija uspešna, saj je vrnila pozornost na dogajanje v Gazi, spodbudila javni pritisk za spoštovanje mednarodnega prava in vlivala upanje, da boj ni izgubljen, k čemur so pomembno pripomogli tudi protesti v večjih mestih.

    Poziv Izraelu

    Od leta 2010 Izrael dosledno preprečuje pomorske poskuse dostave humanitarne pomoči v Gazo. Pri Amnesty International so zato Izrael pozvali, naj »neoboroženim aktivistom in zagovornikom človekovih pravic« zagotovi varen prehod. »Flotilja Global Sumud je močen simbol mednarodne solidarnosti s Palestinci v Gazi, ki se spoprijemajo z genocidom in nečloveško blokado, ki se bliža že 19. letu,« so zapisali v sporočilu za javnost. »Ne sme se ponoviti nezakonito prestrezanje in samovoljno pridržanje, kar se je zgodilo leta 2025, vključno z zasegom ladje Madleen in drugih plovil, ki so sodelovala v flotilji Global Sumud.«


    _______________________________

    / Foto Delo
    / Foto Delo
     Članek je objavljen v okviru projekta SOS4Democracy, v katerem sodeluje medijska hiša Delo.

    Projekt je prejel sredstva iz programa Evropske unije za raziskave in inovacije Horizon Europe (št. pogodbe 101119678). Izražena stališča in mnenja pripadajo avtorju in ne odražajo nujno stališč in mnenj Evropske unije ali Evropske izvajalske agencije za raziskave (REA). Zanje ne moreta biti odgovorna niti Evropska unija niti organ, ki financira akcijo.

    Sorodni članki

    Novice  |  Svet
    Izrael

    S člani flotilje ravnali kot z živalmi, deportirali tudi Greto Thunberg

    Deportirani člani flotilje Global Sumud poročajo o fizičnem in psihičnem trpinčenju med pridržanjem v Izraelu.
    Gašper Završnik 6. 10. 2025 | 19:07
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Protesti v podporo Palestini

    Od Vuelte do Benetk: Kako se svet upira izraelski politiki uničenja

    Različna družbena področja – od športa do umetnosti in gospodarstva – postajajo prizorišče odpora proti genocidu v Gazi.
    Gašper Završnik, Jure Kosec 20. 9. 2025 | 05:01
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Posebna poročevalka ZN

    Ameriške sankcije zarezale v življenje Francesce Albanese

    Posebna poročevalka ZN Francesca Albanese se spoprijema z omejitvami gibanja ter finančno in profesionalno izolacijo.
    Gašper Završnik 4. 9. 2025 | 19:20
    Preberite več
    Photo
    Sobotna priloga
    Borgo Mezzanone

    Reportaža iz Italije: Visoka cena za poceni paradižnike na naših krožnikih

    Med potrebo po delovni sili in politiko izključevanja Italija migrante potiska v nevidnost in izkoriščanje, ki spominja na sodobno suženjstvo.
    Gašper Završnik 4. 4. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Od srede do srede

    Žerdin in Markeš: Stevanović je lik, ki za to funkcijo moralno ni primeren

    Delova komentatorja tokrat o novem predsedniku državnega zbora, od kod je dobil glasove in kaj nas čaka.
    11. 4. 2026 | 15:32
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    DZ

    Matea Benedetti: To, kar je nosila Urška Klakočar Zupančič, ni luksuz

    Ne njeni rdeči čevlji, tokrat je razpravo sprožil drug modni kos nekdanje predsednice državnega zbora.
    11. 4. 2026 | 10:10
    Preberite več
    Premium
    Mnenja  |  Komentarji
    Tema dneva

    Trpka resnica slovenske demokracije

    Hitro po izvolitvi je Stevanović spremenil svojo testosteronsko retoriko, čez noč je postala državniška.
    Uroš Esih 10. 4. 2026 | 19:53
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Odločitev je padla

    Kdo je Zoran Stevanović, novi predsednik DZ, ki ne priznava avtoritet

    Edini kandidat za predsednika državnega zbora Zoran Stevanović je bil potrjen z 48 glasovi.
    10. 4. 2026 | 16:09
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    POSLOVANJE

    Če tukaj škripa, se to hitro pozna

    Skladišče je ključno za učinkovito poslovanje. Preverite, zakaj izbira regalnega sistema in zanesljivega partnerja vpliva na varnost, stroške in rast podjetja.
    Promo Delo 10. 4. 2026 | 11:52
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    SVETOVNI DAN ZDRAVJA

    Koliko boste morali čakati za pregled pri dermatologu?

    Zakaj so pravočasna preventiva, dostopnost in zanesljive informacije ključne za zdravje Slovencev.
    Promo Delo 10. 4. 2026 | 11:50
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Zakaj nastajajo kalcinacije v rami

    Bolečina v rami, ki se pojavi nenadoma, pogosto ponoči in brez jasnega vzroka, je lahko zelo neprijetno presenečenje.
    Promo Delo 8. 4. 2026 | 14:04
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Slovenska vojska išče kader prihodnosti: bi zdržali ta preizkus? (video)

    Slovenska vojska trenutno šteje 909 častnikov, kmalu pa se jim bo pridružilo tudi 37 kandidatk in kandidatov iz 38. generacije Šole za častnike.
    7. 4. 2026 | 09:18
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Nepremičnine
    Intervju

    Meritve bodo jasen alarm kakovosti zraka v zaprtih prostorih

    V Sloveniji se premalo zavedamo pomena kakovosti zraka v zaprtih prostorih. S projektom Slovenija, zadihaj želijo v Lunos Slovenija spodbuditi tudi odločevalce.
    Milka Bizovičar 11. 4. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Bruno Glaser

    Med jedrsko energijo, plinom in baterijami: strategija GEN

    Transportna študija je pokazala, da bo treba v projektu Jek 2 popraviti stranske ceste od Kopra do Krškega.
    Borut Tavčar 11. 4. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Nepremičnine
    Poslovne nepremičnine

    Zmerna rast cen poslovnih nepremičnin

    Že več let traja trend zmanjševanja obsega trgovanja s poslovnimi nepremičninami.
    Marjana Kristan Fazarinc 11. 4. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Nove tehnologije

    Delali bomo fizično, digitalna dela prevzema UI

    Čakajo nas velike spremembe za zaposlene in v organizaciji dela, nujne so premišljene kadrovske politike.
    Milka Bizovičar 10. 4. 2026 | 06:00
    Preberite več

    Več iz teme

    flotilja global sumudGazaIzrael in Palestinahumanitarna pomočPalestinaBližnji vzhodŠpanijaSOS4Democracy

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Premium
    Novice  |  Svet
    Ameriška blokada Hormuške ožine

    Trump za venezuelsko rešitev za Iran, samo na višji ravni

    Predsednik ZDA: »Hočejo imeti jedrsko orožje, a ga ne bodo imeli. Če bi ga imeli, bi ga uporabili.«
    Barbara Kramžar 12. 4. 2026 | 19:50
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Liga ABA

    Črno-belo slavje v Stožicah

    Košarkarji Cedevite Olimpije so doživeli že 7. zaporedni poraz v različnih tekmovanjih.
    12. 4. 2026 | 19:30
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Parlamentarne volitve

    Madžari na volišča v rekordnem številu, na kocki ogromno

    Viktor Orbán prepričan v novo zmago, Péter Magyar v to, da režimu tečejo zadnje ure.
    Jure Kosec 12. 4. 2026 | 19:27
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Novo mesto

    Skupina mladih fizično napadla šolskega hišnika, moral je na urgenco

    Policisti so pridržali štiri mladoletne osumljence in pri enem izmed njih našli prepovedano drogo.
    12. 4. 2026 | 19:16
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    flotilja Global Sumud

    Proti Gazi nova, še večja flotilja

    Odhod flotilje iz Barcelone zaradi vremena prestavljen. Skupno pa naj bi v odpravi sodelovalo okoli sto ladij s približno tisoč aktivisti iz 70 držav.
    Gašper Završnik 12. 4. 2026 | 19:05
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Parlamentarne volitve

    Madžari na volišča v rekordnem številu, na kocki ogromno

    Viktor Orbán prepričan v novo zmago, Péter Magyar v to, da režimu tečejo zadnje ure.
    Jure Kosec 12. 4. 2026 | 19:27
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Novo mesto

    Skupina mladih fizično napadla šolskega hišnika, moral je na urgenco

    Policisti so pridržali štiri mladoletne osumljence in pri enem izmed njih našli prepovedano drogo.
    12. 4. 2026 | 19:16
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    flotilja Global Sumud

    Proti Gazi nova, še večja flotilja

    Odhod flotilje iz Barcelone zaradi vremena prestavljen. Skupno pa naj bi v odpravi sodelovalo okoli sto ladij s približno tisoč aktivisti iz 70 držav.
    Gašper Završnik 12. 4. 2026 | 19:05
    Preberite več
    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoPoslovne finance

    Delov poslovni center

    NepremičnineŠportMobilne tehnologijeGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo