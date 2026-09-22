Proti Iranu poteka tudi vzporedna ekonomska vojna

Medtem ko sta iranski predsednik Masud Pezeškian in zunanji minister Abas Aragči v New Yorku, kjer se bosta udeležila zasedanja generalne skupščine Združenih narodov in se tam – v poskusu obuditve klinično mrtvega mirovnega procesa – morebiti srečala tudi z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom, se Iran spoprijema z veliko gospodarsko krizo, neposredno posledico vojne, ki so jo ZDA pred skoraj sedmimi meseci začele z Izraelom. Po podatkih iranskega (vladnega) statističnega centra se je iranski bruto domači proizvod med 21. marcem in 20. junijem, v prvi četrtini perzijskega leta, skrčil za dobrih deset odstotkov, iransko gospodarstvo pa se zaradi poostrenih sankcij, delno ali povsem zaprte Hormuške ožine in škode, ki jo je iranski gospodarski infrastrukturi povzročilo ameriško in ...