Proti Orbánu tudi Madžarska stranka dvorepega psa

Javnomnenjske raziskave na madžarskih volitvah drugo aprilsko nedeljo napovedujejo konec šestnajstletna vladavina skrajno desne stranke Fidesz. Njenega voditelja in dolgoletnega predsednika vlade Viktorja Orbána naj bi na čelu sosednje države zamenjal 17 let mlajši, ideološko prav tako desni, a bolj proevropski Péter Magyar, ki vodi opozicijsko stranko Spoštovanje in svoboda (Tisza).

Med tem ko ankete stranki Spoštovanje in svoboda (Tisza) napovedujejo 51 odstotkov glasov, stranki Madžarska državljanska zaveza (Fidesz) 40 odstotkov in Gibanju naša domovina šest odstotkov, se za glasove bori tudi manjša stranka, z bolj nenavadnim, a v resnici nič manj absurdnim imenom od večjih tekmic - Madžarski stranki dvorepega psa ankete napovedujejo dva odstotka.

Stranka je bila ustanovljena leta 2006, vendar se je uradno registrirala šele leta 2016, svetovno pozornost pa si je pridobila z nenavadnimi predvolilnimi kampanjami in obljubami. Med drugim so volivce mamili z obljubami večnega življenja, svetovnega miru, enodnevnega delovnega tedna, dvema sončnima zahodoma dnevno (v različnih barvah), manjše gravitacije, brezplačnega piva in, seveda, nizkih davkov.

»Vse madžarske stranke so smešne«

»Vse madžarske stranke so smešne, mi smo edina resna smešna stranka,« je tedaj pojasnil eden izmed vidnejših članov stranke, ki se je za vstop v parlament potegoval oblečen v kokoš in imel odmeven nastop na televiziji, na katerem je več minut zgolj kokodakal.

Vsi kandidati stranke na volitvah pred dvajsetimi leti, so se imenvali Istvan Nagy, kar je približno tako, kot če bi bili v Sloveniji na kandidatni listi le Janezi Novaki. Predvolilni posterji pa so prikazovali Istvana Nagya, ki je bil dvorepi pes, s slogani kot: »Tako je luštkan, gotovo ne bo kradel!«.

2009 so organizirali protest s sloganom »Kaj hočemo? Nič! Kdaj ga hočemo? Nikoli!«. Podobno so tudi v nadaljnih volilnih kampanjah uporabljali slogane in obljube kot so »Več vsega, manj ničesar!« in »Obljubljamo vse!«. Uspeli so zbrati presenetljivo količino donacij, za zagon oglasne kampanje, ki je parodirala Orbánovo antiimigrantsko kampanjo.

Na volitvah leta 2018 je Madžarska stranka dvorepega psa prejela 1,73 odstotka glasov, kar ni zadostovalo za vstop v parlament, je pa stranki zagotovilo javno financiranje, ki ga je vložila v svoj sklad Program zapravljanja državnega denarja Rózsa Sándor, poimenovan po slovitem madžarskem roparju in morilcu.

Na evropskih volitvah 2019 jim je uspelo z obljubami gradnje nadvoza za begunce čez celotno Madžarsko in prepovedi Evrovizije izboljšati rezultat in dobiti 2,62 odstotka glasov. Na zadnjih parlamentarnih volitvah 2022 pa so z 3,27 odstotki postali celo četrta madžarska stranka. kljub temu praga parlamenta niso dosegli.