FOTO:Proti požarom v Kaliforniji se bori več kot 10.000 gasilcev

Požari sicer ogrožajo 50.000 ljudi, večini so že izdali ukaz za evakuacijo. FOTO: Josh Edelson/Afp

FOTO: Stephen Lam/Reuters

Požare je zanetilo 11.000 strel, doslej pa sta umrli dve osebi, 33 jih je poškodovanih. FOTO: Josh Edelson/Afp

Proti 20 večjim in množici manjših požarov se je v četrtek v ameriški zvezni državi Kalifornija borilo več kot 10.000 gasilcev, oblasti pa so zaprosile za pomoč druge ameriške zvezne države, saj kalifornijski gasilci požarom sami niso več kos. Požare je zanetilo 11.000 strel, doslej pa sta umrli dve osebi, 33 jih je poškodovanih.Požari, ki jih je največ na severu države, so doslej požgali več kot 1250 kvadratnih kilometrov zemljišč. Ker pa za zdaj divjajo večinoma stran od naselij, je bilo uničenih skupaj manj kot 200 objektov. Požari sicer ogrožajo 50.000 ljudi, večini so že izdali ukaz za evakuacijo.Kalifornijski gasilci so na terenu nepretrgano že 72 ur, zato je vodstvo gasilcev zaprosilo za 375 gasilskih ekip iz drugih zveznih držav.