Protiizraelski virtualni vrh

»Gostitelj« današnjega današnjega »astanskega formata« na daljavo predsednik Islamske republike Iran Hasan Rohani ter njegova kolega iz Rusije in Turčije, Vladimir Putin in Recep Tayyip Erdoğan, so obsodili namero svojega ameriškega kolega Donalda Trumpa, da prizna okupirano sirsko Golansko planoto kot del izraelske države, vojaški napadi judovske države na sosednjo Sirijo pa po njihovih besedah ogrožajo stabilnost v regiji ter suverenost in ozemeljsko celovitost Sirije.



Vsaj v tistem delu, ki je dostopno javnosti, si danes na svojem šestem, a tokrat zaradi pandemije koronavirusa prvič zgolj virtualnem srečanju, voditelji treh držav, ki so se pred tremi leti odločile, da bodo v »astanskem formatu« poskusile rešiti sirsko krizo, niso imeli nič kaj novega povedati. Vsi so ponavljali mantro o nujnosti ohranitve ozemeljske celovitosti Sirije.

Rohanijevo rohnjenje proti ZDA

Najbolj diplomatsko zadržan je bil turški voditelj Erdoğan, ki je povedal, da se njegova država v Siriji bori proti separatistom. Gostitelj spletnega srečanja Rohani je rohnel zlasti proti ZDA, ki da v Siriji podpirajo teroriste, proti politiki Bruslja in Washingtona pa je nastopil tudi Putin. Opozoril je, da po podatkih mednarodnih organizacij devet milijonov Sirijcev oziroma polovica prebivalstva potrebuje humanitarno pomoč, ZDA in Evropska unija pa kljub pozivom generalnega sekretarja Združenih narodov ohranjata sankcije proti oblastem v Damasku. Še več, je dodal ruski predsednik, uvedli so celo nove sankcije, s katerimi hočejo gospodarsko uničiti Sirijo. »Zato je zdaj pomembno, da razmislimo, kako bi lahko omogočili dostavo humanitarne pomoči in podprli sirski narod,« je povedal Putin v začetnem delu pogovora, ki je bil še javno predvajan.



Iz Kremlja so po videokonferenci poslali »zapisnik« o sklepih, o katerih so se predsedniki dogovorili. Kar 14 jih je bilo, od takšnih, ki govorijo o ozemeljski celovitosti Sirije, do takšnih, da bo naslednji vrh potekal v živo v Iranu takoj, ko bodo zdravstvene razmere to dopuščale. Vsekakor pa je bila najpomembnejša 11. točka zapisnika, v kateri so voditelji astanske trojke družno pozvali k spoštovanju mednarodnega prava in resolucij ZN, ki obsojajo izraelsko okupacijo sirskega Golanskega višavja, in kritizirali ameriško odločitev, da bo to nelegalno prisvojitev ozemlja priznala. Hkrati pa so zapisali, da izraelski vojaški napadi na Sirijo ogrožajo stabilnost, suverenost in ozemeljsko celovitost Sirije, poleg tega pa povečujejo napetost v regiji.