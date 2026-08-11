Protivojna opozicija, še ena Putinova žrtev

Zaradi nespoštovanja avtorskih pravic je vrhovno sodišče iz boja za poslanske sedeže v ruski dumi izločilo edino politično stranko, ki se je odkrito zavzemala za zaustavitev spopadov v Ukrajini. V stranki Jabolko so se na odločitev pritožili, a tudi če bi njeni kandidati sodelovali na parlamentarnih volitvah od 18. do 20. septembra, bi po javnomnenjskih raziskavah imeli le malo možnosti, da bi prestopili petodstotni volilni prag. V ruski prestolnici, proti kateri v zadnjem času vsak dan leti na desetine ukrajinskih brezpilotnih letal, že dolgo niso doživeli političnih demonstracij. Okoli 500 ljudi, med njimi velika večina mladih, se je zbralo v ponedeljek pred poslopjem vrhovnega sodišča, kjer je kar osem ur potekala razprava o usodi Jabolka. Na koncu so se v budnem policijskem spremstvu ...