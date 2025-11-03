Provokacija Kremlja: Dokler bo Italija podpirala Ukrajino, bo propadala v celoti – od gospodarstva do stolpov

Med zahtevnim reševanjem na območju stolpa, od koder so poročali o dveh podorih, so bili ogroženi tudi reševalci. FOTO: Tiziana Fabi/AFP

V medije je danes prodrla vest o delnem zrušenju srednjeveškega arhitekturnega spomenika v Rimu, stolpa Torre dei Conti (v slovenščini Stolpa grofov). V popoldanskih urah je še vedno potekalo zahtevno reševanje delavca, ki je ostal ujet v ruševinah, a živ.

Medtem novinarska agencija Ansa poroča o provokativnem odzivu, ki je prišel iz Kremlja oziroma ruskega zunanjega ministrstva. »Dokler bo italijanska vlada še naprej po nepotrebnem trošila denar svojih davkoplačevalcev« za Ukrajino, »bo Italija propadla v celoti – od gospodarstva do stolpov,« Ansa navaja komentar tiskovne predstavnice ruskega zunanjega ministrstva Marije Zaharove.

»Naj spomnim, da je italijansko zunanje ministrstvo letošnjega maja sporočilo, da italijanska podpora Ukrajini, vključno z vojaško pomočjo in prispevki, nakazanimi prek mehanizmov EU, znaša približno 2,5 milijarde evrov,« je Zaharova zapisala na svojem kanalu Telegram.

»Nesprejemljive, neumne in vulgarne,« je njene besede komentirala Chiara Braga, vodja poslanske skupine Demokratske stranke (PD) v spodnjem domu parlamenta. »Še toliko bolj so nesprejemljive, ker reševalci – katerim gre naša hvaležnost – še vedno kopljejo, da bi iz ruševin izvlekli delavca. Že leta se dopušča nepremišljene izjave in žaljivke na račun naše države iz ust predstavnikov ruske vlade. Od zunanjega ministra zahtevamo, da pozove ruskega veleposlanika in izrazi ogorčenje naše vlade in državljanov nad ciničnimi trditvami, ki razkrivajo nestrpnost in nasilnost avtoritarnega in agresivnega režima.«

Zapis Zaharove sta ostro obsodila tudi podpredsednica Evropskega parlamenta Pina Picierno in predsednik senatorjev PD Francesco Boccia. Vrh države pa se še ni odzval.