Prva dama Melania proti Jimmyju Kimmlu

V soboto je lahko ves svet opazoval grozo v očeh ameriške prve dame Melanie Trump, ki je med prvimi prepoznala »slabe zvoke« iz predprostorov dvorane v washingtonskem hotelu Hilton. 31-letni računalniški inženir in občasni učitelj Cole Allen je v poskusu atentata na predsednika Donalda Trumpa in druge člane administracije izstrelil nekaj strelov, preden so ga obvladali agentje tajnih služb. Predsedniška soproga slovenskega rodu je že prej pokazala, da noče biti le prijetna spremljevalka najmogočnejšega politika sveta. Zdaj se je ostro lotila še televizijskega komika Jimmyja Kimmla, ki jo je dan pred streljanjem označil za vdovo v pričakovanju.

Melania Trump že ves čas drugega mandata svojega moža spreminja podobo prve ameriške dame. Tudi druge so predsedniku ZDA pomagala pri vladanju, Jill Biden so celo očitali, da je to počela namesto obnemoglega moža. Melania pa je tik pred drugo selitvijo v Belo hišo posnela odlično sprejeti film o pripravah na to ter si namesto romantičnih oblačil nadela poslovne jopiče in hlače. Prva dama, ki svojo pozornost usmerja k otrokom in še posebej rejniškim, je marca zagovarjala pomoč pri učenju in tehnologijah za otroke v vojnih območjih, konec prejšnjega meseca je z vrsto kolegic iz vsega sveta razmišljala o vlogi umetne inteligence pri izobraževanju. Tako aktivna noče biti tiho niti ob obtožbah političnih in medijskih nasprotnikov.