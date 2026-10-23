Prva dama ZDA dosegla prekinitev ognja v Oleških

Prva dama ZDA Melania Trump je danes sporočila, da je dosegla prekinitev ognja med Rusijo in Ukrajino v mestu Oleški. Državi sta privolili v začasno ustavitev vseh vojaških aktivnosti v mestu, da bi omogočili dostop humanitarne pomoči in evakuirali civiliste, so sporočili iz Bele hiše. Prekinitev ognja bo začela veljati v četrtek.

»Oleški je mesto na frontni črti, ki je na robu katastrofe. (...) Povsem jasno je, da bi bila brez mojega posredovanja dostava humanitarne pomoči v mesto in evakuacija starejših nemogoča,« je besede Melanie Trump v sporočilu za javnost navedla Bela hiša. Začasno premirje bo začelo veljati 29. oktobra, so sporočili v Washingtonu.

Kremelj je pozdravil humanitarna prizadevanja Melanie Trump, načelnik generalštaba ruske vojske Valerij Gerasimov pa je javil, da bodo prekinitev ognja začeli spoštovati v torek ob 4. uri zjutraj po moskovskem času. Da je pripravljena sodelovati z načrti za dostavo humanitarne pomoči, je sporočila tudi ukrajinska vojska.

Melania Trump in njen predstavnik sta neposredno sodelovala z ruskimi in ukrajinskimi voditelji pri določanju pogojev za lokalno prekinitev ognja, so sporočili iz Bele hiše. V svoji uradni vlogi edine posrednice je prva dama vodila pogovore z obema stranema ter uskladila cilje dogovora, tehnične postopke, časovni okvir ter postopke in pogoje tega dogovora, so zapisali.

Mesto Oleški, ki leži v regiji Herson na jugu Ukrajine, so ruske sile zavzele leta 2022 ob začetku invazije. Mesto je bilo močno prizadeto zaradi uničenja jezu Kahovka leta 2023, ki je povzročilo obsežne poplave ob reki Dneper. Moskva in Kijev sta za to dejanje obtožili druga drugo.

Pred vojno je v mestu živelo približno 24.000 ljudi, danes jih je tam le še približno 2000, soočajo pa se z vse hujšo humanitarno krizo ter pomanjkanjem hrane in zdravil, saj so ujeti v navzkrižnem ognju med ruskimi in ukrajinskimi silami.