FOTO:Prva dama ZDA slovenskega rodu skrbi za prihodnost sina Barrona

New York – Ameriška prva dama slovenskega roduni nikoli skrivala, kako zelo ji je pomemben sin, zdaj pa nova knjiga o njenem življenju zatrjuje, da je na začetku predsedniškega mandata soproga Donalda zavlačevala s selitvijo v Washington prav zaradi nove predporočne pogodbe v sinovo korist. Hotela naj bi poskrbeti, da bo imel danes štirinajstletni Barron enake pravice kot Trumpovi otroci iz prejšnjih zakonov.Novinarka časopisa Washington Postv knjigi »Njena umetnost posla« tudi temu pripisuje tedanje hladne odnose med zakoncema, o katerih so se tedaj na dolgo in široko razpisali mediji, dodaja pa še en razlog: med predvolilno kampanjo so bili mediji prehitevali drug drugega s članki o domnevnih Trumpovih skokih čez plot in Melania naj bi potrebovala nekaj časa, da se pomiri. Njen najpomembnejši cilj pa naj bi bila vendarle zagotovitev prihodnosti sina Barrona, saj prva predporočna pogodba menda ni bila preveč radodarna.Avtorica je leta 2003 prejela Pulitzerjevo nagrado in je med predsedniško kampanjo 2016 intervjuvala tudi Melanio Trump, a ji tokrat v Beli hiši ne ploskajo. »Še ena knjiga o gospe Trumpovi z lažnimi informacijami in viri,« je sporočila predstavnica za tisk. »Knjiga sodi med fikcijo.« Mary Jordan pa nadaljuje s pisanjem o takšnem Melanijinem pomirjevalnem vplivu na svojega moža, da so jo »Trumpovi prijatelji in vsaj en od njegovih odraslih otrok« prosili, naj se čim prej preseli v Belo hišo.Po avtoričinih navedbah sta si zakonca podobna tudi v aktivnem oblikovanju svoje javne podobe. »Oba sta zavzeta ustvarjalca svoje zgodovine. Veliko bolj mu je podobna, kot pa je videti.« Priporoča upokojitev gesla #OsvoboditeMelanijo, saj prva dama ves čas podpira svojega predsedniškega moža. Navaja Malanijino otroštvo v majhnem slovenskem mestu v času nekdanje Jugoslavije in zgodnjo manekensko kariero za oblačila svoje mame. Med ustvarjanje mita o sebi prišteva nepopravljanje navedb, da je mlajša kot v resnici, zanikanje plastičnih operacij in navajanje univerzitetne izobrazbe, dvomi pa tudi v izjave o znanju štirih ali petih tujih jezikov: fotografi, ki so delali z njo, naj je nikoli ne bi slišali govoriti več kot nekaj besed v italijanščini, francoščini in nemščini.Mary Jordan dvomi tudi v pripoved o prvem srečanju sedanjega ameriškega prvega para leta 1998 med newyorškim Tednom mode, eden od njenih nemških agentov naj bi govorice o paru slišal že pred tem. »Ustvarjanje mitov« naj bi olajšala Melanijina navada, da ne vzdržuje stikov s starimi prijatelji in vsem razlikam v značajih naj bi si bila v samotarstvu podobna s svojim možem. »Oba sta preživela že veliko bojev in nadvse cenita lojalnost.« To naj bi se kazalo tudi v njunem zakonu s posebnima spalnicama tudi tedaj, ko potujeta skupaj, avtorica tudi navaja mnenja, da se imata rada, po Melanijini selitvi v Belo hišo naj bi se njuno razmerje spet otoplilo.Po navedbah nove knjige naj bi bila Melanija podobnih prepričanj kot Trump. Avtorica navaja intervju iz leta 1999, v katerem je sedanja prva dama ZDA za zgled postavljala, kasneje pa je tedanjemu predsednikutudi sama priporočila, naj pokaže rojstni list. Po avtoričinih informacijah naj bi tudi svojega moža prepričala, naj preneha samo govoriti o tem, da bo kandidiral za predsednika, in to res naredi do končne zmage.Donald po televizijskih prenosih in oddajah tudi vedno najprej pokliče svojo soprogo in jo vpraša za mnenje, piše Mary Jordan, Melania pa naj bi mu tudi priporočilaza podpredsednika ZDA v prepričanju, da bo v nasprotju sali, ki so ju tudi omenjali za ta položaj, zadovoljen z ostajanjem v ozadju. Odhod namestnice svetovalca za nacionalno varnost hrvaških koreninje dosegla s sporočilom za javnost, pred izbruhom novega koronavirusa pa se je že zavzemala za Trumpovo ponovno izvolitev.Avtorica razkrije tudi domnevne Melanijine načrte za svojega sina: ko bo odrastel, naj bi delal za Trump Organization v Evropi in zato naj bi imel tudi dvojno državljanstvo. V Beli hiši so že zanikali tudi navedbe, da naj bi prva hčimed Melanijino odsotnostjo načrtovala preimenovanje vzhodnega krila v »pisarno prve družine« in da so odnosi med njima nasploh bolj hladni. »Vse to je popolnoma napačno,« je sporočil še namestnik predstavnice za tisk