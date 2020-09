Prva menjava oblasti prek volitev je še vedno negotova

Črnogorski predsednik Milo Đukanovič je obljubil, da bo spoštoval pravila in mandat za sestavo nove vlade podelil opoziciji, če bo zbrala večino v parlamentu. Protestnemu shodu »črnogorskih domoljubnih organizacij« na Cetinju, ki so proti novi večini, je danes sledil politični shod tudi v Podgorici. Zbralo se je več tisoč ljudi. Če bo opoziciji uspelo strniti vrste, se Črni gori po treh desetletjih neprekinjene vladavine Đukanovićeve Demokratske stranke socialistov (DPS) obeta prva menjava oblasti prek volitev. Prosrbska in proruska lista Za prihodnost Črne gore, ki jo vodi stranka Demokratska fronta (DF), ter proevropski ...