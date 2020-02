Prva smrtna žrtev koronavirusa izven Kitajske

Na Filipinih so zabeležili prvi smrtni primer okužbe z virusom koronavirus . 44-letni Kitajec, ki je na otočje prispel iz Wuhana, kjer se je začel izbruh bolezni, je prva smrtna žrtev izven Kitajske.Okužen je bil, preden je prispel na Filipine, so sporočili iz Svetovne zdravstvene organizacije, ki je razglasila izredne razmere zaradi širjenja virusa.Moškega so 25. januarja sprejeli v bolnišnico v Manili, kjer je nato hudo zbolel za pljučnico. Stanje naj bi se mu nekoliko izboljšalo, nato pa v zadnjih 24 urah izjemno poslabšalo, sledila je smrt, navaja BBC. Okužena je bila tudi 38-letna ženska, s katero je potoval moški. Filipinske zdravstvene oblasti zdaj skušajo najti čim več oseb, ki je bilo na letalu skupaj z okuženim.Do zdaj je umrlo že več kot 300 ljudi, večina na Kitajskem, okuženih ke več kot 14.000 ljudi. Samo v soboto je umrlo 45 oseb, so sporočili iz province Hubei.Moški je na Filipinih umrl kmalu potem, ko so oblasti prepovedale vstop tujcem, ki so v zadnjem času potovali na Kitajsko. Številne države, med njimi ZDA, Avstralija, Izrael, Malezija, Japonska in Singapur, so tako prepoved že uveljavile, lastne državljane pa bodo dale v karanteno. Hkrati te države priporočajo državljanom, naj ne potujejo na Kitajsko, kjer bolezen že vpliva na gospodarstvo. Mongolija, Rusija in Nepal so zaprle kopenske meje s Kitajsko, Papua Nova Gvineja pa ne dovoli vstopa nikomur, ki je potoval po Aziji. V Vietnamu so razglasili izredne razmere in prepoved vstopa osebam iz Kitajske.Kitajska, ki je vse bolj izolirana, saj so številne letalske družbe prekinile polete, je priznala, da so se pristojni slabo odzvali, ko se je pojavil virus, zdaj skušajo pogasiti požar. V številnih mestih implementirajo stroge ukrepe. V mestu Huanggang, v bližini Wuhana, ki je drugo najbolj prizadeto mesto, oblasti ne dovolijo izhoda iz stavb, družine lahko določijo eno osebo, da gre lahko po nakupih.Zdravstveno osebje v Hongkongu je zagrozilo s stavko, če ne bodo zaprli meje s celinsko Kitajsko, kar pa niso storili, češ da bodo dovolj strožji pregledi na meji.Pri Svetovni zdravstveni organizaciji sicer svarijo, da se lahko prepovedi maščujejo, saj bi se lahko ustavil tudi pretok informacij. Hkrati pa bi se lahko povečalo tudi število nelegalnih prehodov meje.