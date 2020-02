Prva smrtna žrtev novega virusa med tujimi državljani

FOTO: Greg Baker/Afp

FOTO: Philip Fong/Afp

Število smrtnih žrtev koronavirusa se je danes na Kitajskem povzpelo na 722. V petek so zabeležili največje število smrtnih žrtev v enem dnevu, nov virus pa je terjal tudi prvo smrtno žrtev med tujci. Ameriško veleposlaništvo je potrdilo, da je 60-letni državljan ZDA v Wuhanu umrl zaradi okužbe s tem virusom.V zadnjem dnevu je umrlo kar 86 bolnikov, s tem pa se je število smrtnih žrtev približalo skupnemu številu umrlih v epidemiji sarsa, v kateri je v letih 2002 in 2003 umrlo 774 ljudi. Okuženih je skoraj 35.000 ljudi, večinoma na Kitajskem, okoli 320 pa še v 30 državah po svetu.Povečalo se je tudi število okuženih na ladji za križarjenje , ki je zaradi nevarnega koronavirusa v karanteni v Jokohami na Japonskem. Kot je danes sporočila japonska vlada, so našteli tri nove primere, tako da je okuženih zdaj 64. Državljanstva potnikov, pri katerih so na novo odkrili virus, niso sporočili. Na ladji je sicer tudi šest slovenskih državljanov. Ameriški državljan, ki je umrl že v četrtek v bolnišnici v Wuhanu, pa je prvi tujec, pri katerem so kot vzrok smrti potrdili okužbo z novim koronavirusom. V Wuhanu je sicer umrl tudi 60-letni Japonec, vendar japonsko zunanje ministrstvo ni moglo potrditi vzroka smrti.Edini smrtni žrtvi zunaj celinske Kitajske sta bili doslej kitajski državljan, ki je umrl na Filipinih , in 39-letnik v Hongkongu . V Hongkongu je sicer od danes v veljavi obvezna dvotedenska karantena za vse, ki tja pridejo iz celinske Kitajske. Kršiteljem grozi denarna kazen, pa tudi zapor.